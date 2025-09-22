Perfumeの公式Instagramが更新され、のっちの誕生日をあ～ちゃんとかしゆかがお祝いしている3ショットを披露した。

【写真】Perfumeのっちの誕生日を一緒に祝うあ～ちゃん＆かしゆか

■マスカットが乗ったバースデーケーキでのっちをお祝い

9月20日に誕生日を迎えたのっち。本投稿は、「HAPPY BIRTHDAY のっち」と綴られ、誕生日を祝福。続けて「『Perfume Closet POP UP SHOP』と『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” POP-UP STORE』に訪問したあと 一足早くサプライズでお祝いしました」とコメントし、Perfumeの3ショットを披露。マスカットが乗ったバースデーケーキと大きな花束を前にダブルピースして笑顔を見せるのっちを、後ろから優しく微笑みながら祝福するあ～ちゃん＆かしゆか。3人の和やかな笑顔が印象的だ。

SNSにはファンから「おめでとう」「ずっとずっと大好きだよ」「のっちさんおめでとう」と祝福のメッセージや「３人いつまでも変わらず、大好き」「いい写真ですね」と３人へのコメントが続々と集まっている。

■写真：和やかな笑顔を見せるPerfumeの3人

■のっち、「好きなことでいっぱいにしてまるごと抱きしめて」

誕生日当日、のっちも自身のInstagramを更新。「37さいになりました！！！みなさまお祝いありがとうございます」と報告＆お礼の言葉を記して花束を抱えたショットを公開した。

続けて、「色んなことに興味を持って自分の好きを沢山見つけて、好きなことでいっぱいにしてまるごと抱きしめて。それをPerfumeに活かせるように、そしてみんなにシェアしていけたらいいなあ。そんな一年にしたいなと思ってみてます」と抱負を綴った。さらに「そしていよいよもうあさってだ！9月22日と23日（祝）は東京ドームライブです！（中略）ネビュラロマンス前篇と後篇のアルバム沢山きいて、遊びに来てください うおー！楽しもうねっ！！！」と締めくくった。

Perfumeは9月22日・23日の2日間、東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を開催。また、2026年からコールドスリープ（活動休止）することが発表されている。