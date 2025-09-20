この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画シリーズ「やせすぎ雷魚８日目」にて、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが「ライギョにザリガニを与えたらまさかの…？！」と題した最新動画を公開した。今回の動画では、ライギョ（雷魚）にザリガニをエサとして与えるというユニークな試みを実施。その反応や経過を真釣ちゃんねるさんが詳しく語った。



動画冒頭、真釣ちゃんねるは「今日はやせすぎライギョにザリガニをあげてみたいと思います」と実験の趣旨を説明。「果たしてライギョはザリガニを食べてくれるのか、それとも無関心なのか期待と不安が入り混じってます」と期待を込める。



実際にザリガニを水槽に投入すると、ライギョはしばらく興味を示さず周囲を観察。「まさかの…全然食いつかないですね」とやや拍子抜けしながらも、「生きているザリガニが苦手なのか、あるいはザリガニが大きすぎたのか」と考察した。その後もじっと見守るものの、ライギョは警戒心が強い様子でザリガニに近づこうとしない。「これが野生の勘なのか、それとも餌の好みの問題なのか」と語り、予想外の展開に視聴者の反応も気になったようだ。



動画終盤では「今回は、やせすぎライギョにはザリガニは不評だったみたいです」とまとめ、「また別の餌やりにも挑戦してみます！」と今後への意気込みを見せ、締めくくった。ユニークな水槽チャレンジで注目を集める真釣ちゃんねるさんの今後の挑戦にも期待が高まる。