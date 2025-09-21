ハワイ発「リゴ スパニッシュイタリアン」が日本初上陸！新感覚の味を高輪で堪能

ハワイ・オアフ島で愛され続ける「リゴ スパニッシュイタリアン」が、ついに日本初上陸しました。新施設「ニュウマン高輪」South 4階に誕生した同店では、スペインとイタリア、二つの伝統的な食文化をハワイ流に再構築。タパスからパエリアまで幅広い料理を楽しめるメニューはもちろん、豊富なワインやモクテルも揃い、グルメな女性たちの心を掴むこと間違いなしです♪

ハワイの名店が日本初上陸

「リゴ スパニッシュイタリアン」は、オアフ島のローカルに愛される人気店。

ニュウマン高輪にオープンした日本初店舗では、バラエティ豊かなタパス、自家製ピザ、パスタ、メインディッシュ、そして本格的なパエリアまで堪能できます。

ハワイ本店の味をそのまま楽しめるのも魅力です。

【トマト&オニオン】秋限定♡ハーゲンダッツ入り贅沢デザートが登場

人気メニューと価格一覧

パパイヤとトマトのガスパチョ

価格：825円（税込）

パタタス・ブラバス

価格：825円（税込）

小海老のアヒージョ

価格：1,045円（税込）

メランツァーネ

価格：825円（税込）

ヴォンゴレ アサリのシェリー蒸し

価格：935円（税込）／R：1,650円（税込）

シーフードパエージャ

M 価格：3,190円（税込）／L 価格：4,730円（税込）

アサリのカルドソ

M 価格：2,915円（税込）／L 価格：4,290円（税込）

現地で人気のメニューを日本でも味わえるのが嬉しいポイント。シェフこだわりのスープやオーブン料理まで揃い、シェアして楽しめるメニューも豊富です♡

ニュウマン高輪で味わう新しい食体験

スペインとイタリアの食文化を融合し、ハワイならではの感性で仕立てられた「リゴ スパニッシュイタリアン」。

カジュアルながらも洗練された料理と心躍る空間は、女子会やデート、特別な日にもぴったりです。高輪で、日本初上陸の味とともに新しい美食体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪