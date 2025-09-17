崎陽軒初の米粉スイーツ専門店「HB Style KIYOKEN」が日本橋三越本店に期間限定出店
2025年9月17日(水)から9月23日(祝)までの7日間、日本橋三越本店にて、崎陽軒が手掛ける、米粉スイーツ専門店「HB Style KIYOKEN」の催事出店が行われる。
【写真】ふんわり、もっちり食感の「ブリオッシュ 豆乳クリームのあんバター」
今回の催事では、米粉を使用した「ブリオッシュ」「ベーグル」「パイ」など多彩なスイーツが展開される。特にブリオッシュのサンドやベーグルサンドはその場でリベイクし、しっとりもっちりとした食感が魅力だ。
■催事概要
・出店場所
日本橋三越本店 本館B1階
東京都中央区日本橋室町1-4-1
・販売期間
2025年9月17日(水)〜9月23日(祝)
・営業時間
10時〜19時30分
■販売品目
・ブリオッシュ 有機野菜とクリームチーズ(850円)
人気の米粉のブリオッシュにフレッシュな野菜とクリームチーズを挟み、オレンジソースとオリーブオイルベースのソースで仕上げた催事限定の一品。
・白米ベーグルサンド クリームチーズとあんず(680円)
白米を使ったベーグルのサンド。シウマイ弁当でおなじみのあんずを原料にしたオリジナルピューレとクリームチーズの相性ぴったりなベーグルサンド。
・ブリオッシュ 豆乳クリームのあんバター(520円)
豆乳クリームバターとあんこをふんわり、もっちり食感の米粉ブリオッシュでサンドした「HB Style KIYOKEN」定番メニュー。
・米粉のパイ プレーン(380円)
・米粉のパイ 黒トリュフ(430円)
お米本来の甘みが味わえる100%グルテンフリーの米粉パイ。プレーンと黒トリュフの2つのフレーバーがある。
■その他販売品目
・ブリオッシュ あんことあんず(500円)
・白米ベーグル(550円)
・宇治抹茶ベーグル(620円)
■担当者にインタビュー！
――「HB Style KIYOKEN」催事展開の意図について教えてください。
米粉スイーツ専門店としてリニューアルし約2年、崎陽軒のお弁当やシウマイの製造メイン拠点である横浜から、新しい崎陽軒の取り組みであるHB Styleの活動発信をしてまいりました。
さらなる認知度を獲得するため、ご飯のおいしさにこだわりを持つ崎陽軒のスイーツへの取り組み、そして、米粉の可能性や広がりをより多くのお客様にお伝えしたいと考え、催事出店にチャレンジいたします。
――なかでもイチオシの商品があれば教えてください。
「白米ベーグルサンド クリームチーズとあんず」です。白米を使ったベーグルのサンドで、クリームチーズと相性ぴったりなあんずピューレは、シウマイ弁当で使用しているあんず原料をオリジナルピューレに加工して使用しております。
また、「米粉のパイ プレーンと黒トリュフ」もおすすめです。グルテンをもたない米粉100%で作り上げるオリジナルの米粉のパイです。お米本来の甘みが味わえるプレーンと、芳醇な香りが楽しめる黒トリュフの2種類をご用意いたします。
――「HB Style KIYOKEN」展開に向けて苦労した点があれば、教えてください。
崎陽軒におけるスイーツ分野への挑戦と認知が課題でした。スイーツ分野への挑戦は2020年6月、杏仁スイーツ専門店としてオープンしましたが、コロナ禍の影響による食べ歩きスイーツの停滞もあり、お客様の認知を十分に獲得することができませんでした。
そのため、横浜という崎陽軒本拠地でのスイーツ展開として、より崎陽軒らしさを強化したいと考え、「米粉」「グルテンフリー」に完全にシフトしたリニューアルを決断した結果、米粉の可能性への注目やマーケットの広がりを受け、リピーターを獲得していくことができるようになりました。
――米粉のパイがとても気になりますが、どのような食感でしょうか？
27層の生地が織りなすサクサクの食感です。1袋15枚入りで小腹がすいたときや、デスクワークのおともに最適な一口サイズです。また、米粉100%で作り上げているため、1袋で腹持ちのよい商品です。
――最後に一言お願いします！
「ごはん」にこだわり続けてきた崎陽軒が、新しいかたちでお米のおいしさをお届けする期間限定の特別な機会、催事限定のブリオッシュやベーグルサンドが登場いたします。
和食が無形文化遺産として海外でも注目されており、米・米粉の可能性は広がりが期待できます。この機会にぜひ「ごはん」の新しい楽しみ方を体験いただければ幸いです。応援のほど、よろしくお願いいたします。
期間限定催事で登場するスイーツは、シウマイ弁当のあんずをピューレにしたベーグルサンドや27層仕立ての米粉のパイなど、発見に満ちた逸品ばかり。これまでの「ごはん」の常識を覆す、崎陽軒の米粉スイーツをぜひ味わってみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
