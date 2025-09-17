くら寿司が、期間・数量限定の「100円（税込110円）祭りフェア」を開催。

“生サーモン”や“ホタテ”など、厳選ネタのお寿司をお得に楽しめるフェアです☆

くら寿司「100円（税込110円）祭りフェア」

期間：2025年9月19日（金）〜9月28日（日）

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

開催店舗：全国のくら寿司店舗

※「大阪・関西万博店」では実施されません

回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気ネタを特別価格100円（税込110円）で販売する「100円（税込110円）祭りフェア」を開催。

9月19日から23日の5日間は、「【ノルウェー産】生サーモン（一貫）」と「特盛ねぎまぐろにぎり」が100円（税込110円）で販売されます！

9月24日から28日の5日間は、「【気仙沼産】大切りびんちょう赤身（一貫）」と「【北海道産】ほたて」が、100円（税込110円）で登場。

合わせて4つのこだわりのネタをお得に楽しめる、期間・数量限定のフェアです☆

販売期間：2025年9月19日（金）〜9月23日（火）

価格：110円(税込)

脂乗り抜群のノルウェー産アトランティックサーモン※を、お得な価格で提供。

1度も冷凍せずに空輸したサーモンは、口に入れた瞬間、柔らかくとろけます！

生ならではの食感と脂の甘みが味わえるネタです。

※北海道店舗では異なる場合があります

特盛ねぎまぐろにぎり

販売期間：2025年9月19日（金）〜9月23日（火）

価格：110円(税込)

人気の定番メニュー「ねぎまぐろにぎり」を、食べ応えのある特盛サイズにして、税込110円で食べられるのは9月19日から23日まで。

マグロのしっかりとした旨みと、口の中でとろける味わいが楽しめます！

販売期間：2025年9月24日（水）〜9月28日（日）

価格：110円(税込)

2025年9月24日からの5日間は「【気仙沼産】大切りびんちょう赤身（一貫）」が、税込110円で登場。

さっぱりとした後味ともっちり食感が特徴の、ビンチョウマグロの赤身が食べ応えのある大切りサイズで提供されます☆

販売期間：2025年9月24日（水）〜9月28日（日）

価格：110円(税込)

良質のプランクトンをたっぷり食べて育ち、濃厚な甘みととろけるような食感が特徴の「【北海道産】ほたて」もお得な税込110円で登場。

近年価格が高騰しているホタテが、お値打ち価格で堪能できます！

※北海道産の原料使用

厳選ネタをお得に楽しめる、食欲の秋にぴったりのフェア。

くら寿司の「100円（税込110円）祭りフェア」は、2025年9月19日から9月28日まで開催です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生サーモンやホタテなどの厳選素材がお値打ち価格に！くら寿司「100円（税込110円）祭りフェア」 appeared first on Dtimes.