テレワークを快適に。シンプルなのに頑丈な【アイリスプラザ】のデスクをAmazonで手に入れよう！
キズにも水にも強い天板で組立簡単！一家に一台欲しい【アイリスプラザ】のデスクがAmazonに登場中！
アイリスプラザのデスクは、開放感のある足元設計により、天板下までしっかりと高さが確保されているため、足を組んでも窮屈さを感じず、ゆったりと使える。シンプルでスマートなオープンタイプのデザインは圧迫感を与えず、どんな部屋にも自然に馴染む。
※セールの詳は、細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
背面には筋交を設けることで構造の安定性を高め、天板は耐荷重50キログラムの頑丈なつくり。さらに、キズや水汚れに強いメラミン樹脂加工が施されており、日々のメンテナンスも簡単に行える。
フレームにはスチール素材を採用し、キズやサビに強く、長く使える仕様。脚部にはアジャスターが付いており、床の状態に合わせて高さ調整が可能。がたつきを防ぎ、安定した作業環境を提供する。
幅120・奥行60センチメートルの天板サイズは、作業にも趣味にも十分なスペースを確保。シンプルながら、細部まで配慮された設計が、使う人の時間を支える。
