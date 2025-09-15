想像以上にハイクオリティ...回転すし店のパフェが本気すぎる！はま・くら・かっぱ寿司まとめ

おひとり様からファミリーまで、誰でも気軽に行ける回転寿司。リーズナブルにおいしいお寿司やサイドメニューを味わえるのが魅力です。そして寿司屋とは思えないようなクオリティの、〆にぴったりなデザートメニューも豊富ですよ。

この記事では、はま寿司・くら寿司・かっぱ寿司の食後に食べたいパフェを紹介します。子どもから大人までみんなが大好きなおいしさです。

お腹いっぱいでもこれなら食べられちゃうわ...

チョコとバニラの2種類のアイス、キャラメルコーティングのアーモンド、ガトーショコラ、チョコプリンなどがトッピングされていて、別添えのチョコソースをかけて味わいます。濃厚なチョコのおいしさや、アーモンドの食感、トッピングのさまざまな風味もバランスよく楽しめる逸品です。

SNSでは「チョコたっぷりだけど、くどくなくてめっちゃ美味しい」「〆にご褒美パフェが食べられるなんて...」「おいしすぎて2個食べたのはないしょ」といった感想が上がっています。甘党さんにぴったりですよ。

期間限定販売されている、濃厚な甘さの蜜芋を使用したパフェです。さつまいも餡とバニラアイスの相性がとても良く、食後にもピッタリなミニサイズ。秋を先取りした、思わず注文したくなるデザートですよ。

「パフェも大学芋もあって、お芋ラバーにはたまりませんね」「なんじゃこりゃめっちゃ美味い！」「これ目当てに通いそう...」とSNSでも話題。トッピングは薄焼きのワッフルが添えられているだけで、お芋とアイスを楽しめるシンプルなパフェです。

プリンに甘酸っぱい苺やアイスをあわせた食べ応えのあるパフェ。なめらかなプリンに、果肉入りの苺ソース、グラノーラのザクザクとしたアクセントなど、食べ進めるごとに味や食感の変化が楽しめます。

「いちごとプリンがとってもあう」「この世で1番美味しいスイーツだと思っている」「回転寿司のスイーツとあなどれないクオリティよ」と、人気の高さがうかがえるコメントが。幅広い世代の人におすすめの商品です。

お寿司を食べて最後は甘いもので締めたい人にぴったりなパフェ。クオリティの高さに、満腹でもついつい注文してしまいそう。

気になる人はお店で味わってみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部