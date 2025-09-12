¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Áá¤¯¤â¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀéÍÕÍºÂç¤¬ÀÚË¾¤¹¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤«¤é¤ÎÂ´¶È
¡Ö9·î3Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPrime Video¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÈÎø¿Í¤Î¶³¦Àþ¡Ù¤Ë¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤µ¤ó¤¬MC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÏÎø°¦´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°·¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÈÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£Èà¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯MC¤Ë¤â»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤½¤«¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ï¤É¤³¤Ë¡Ä¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿ÀéÍÕÍºÂç¤Î¶á±Æ
¡¡Æ¸´é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀéÍÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌòÊÁ¤â°µÅÝÅª¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö2012Ç¯¤ËTBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºùÍö¹â¹»¥Û¥¹¥ÈÉô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¨¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ï¥Ë¡¼ÀèÇÚ¡É¤ò¹¥±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¤Ç¡¢¥¯¥ºÃË¤ÎÀ±ÀîÉÙÌò¤Ç½Ð±é¡£¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤Ç¡È¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈºÇ¹âÊö¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥±¥á¥ó¡É¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Åö»þ¡¢MC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È¡È¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÅ·ÁõÀïÂâ¥´¥»¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ15Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢Èà¤â¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È°Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¡É¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡×
¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡É¤È¼«µÔÅª¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«°Õ¼±¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤è¤êÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ìò¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿°Ìò¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢9·î3Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿ÇðÌÚÎ¼ÂÀ¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤¤¼«Ê¬¤Ï¼ê¤ò±ø¤µ¤º¡¢»ö·ï¤ò»ÅÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹õËë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ö¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤¿±ýÀ¸ºÝ¤Î°¤µ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡²áÅÏ´ü¤ò±Û¤¨¡¢¿·¶ÃÏ¤Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿·¤·¤¤Ìò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£