NHK連続テレビ小説『あんぱん』9月16日（火）放送予定回のあらすじと考察を、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが自身の動画内で熱く語った。動画では、『戦場で死んだはずの驚きの人物』が登場する展開をもとに、今後のストーリー予想や物語の本質について独自の考察が披露されている。

トケルさんはまず「たかしやヤギがいた戦場で死んだはずでは?という驚きの人物が登場します」と、本編のキーパーソンとなる田川和昭について言及。かつてランコに結婚を申し込んだ戦死者・田川岩尾の息子である和昭が現れたことに触れ、「その顔を見て、ランコは驚きます」とドラマティックな再会を紹介した。

ドラマ振り返りも交えつつ、新たな連載やアンパンマンをめぐる挑戦の模様に触れた上で、トケルさんは今週の重要な主題を次のように解説する。「弱くてカッコ悪いアンパンマン。でも、愛おしい…」。正義を貫くことで自身も傷つくアンパンマンの存在や、「自分の顔を食べさせることで弱ってしまいますが、でも、そんなアンパンマンに会いたいと思ってくれる子供もいます」と、物語の核となる“優しさ”を考察した。

やがて、和昭が父・岩尾の真実を知りたいとたかしたちを訪ねてくると、トケルさんは「和昭は、母親から、父は、交戦中の名誉の戦士を遂げた、と聞いているとのことでしたが、本当のことが知りたい」と語る。その後、ヤギの口から、岩尾が実は中国人の少年によって撃たれた経緯、“和昭に重ねて可愛がっていた少年が仇を討った”という重い事実が明かされた。

ここで和昭が「どうして父はその少年をかばい続けたんですか？なぜ父は殺されないといけなかったんですか？」と詰め寄ると、トケルさんは「それが戦争なんだよ！」という高志の力強いセリフを引用。「みんな何も言えなくなりました。和昭は混乱し、大きなショックを受けました」とシーンの重みを強調した。

物語の最後に、信が自らの思いを込めた絵本を和昭に手渡す場面が印象的だったとトケルさんは締め、「高志が戦争を経験してたどり着いた、本当に伝えたいこと、それが詰まっているアンパンマンを、和昭に渡したかったようです」とまとめている。

今後も和昭の動向に注目しつつ、トケルさんは「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」と呼びかけ、チャンネル登録もアピールして動画を結んだ。

YouTubeの動画内容

02:06

たかしがミュージカルに挑む決意とその葛藤
04:07

岩尾の息子・和昭の登場と父への想い
06:40

真実を知った和昭と、アンパンマンが託すもの

