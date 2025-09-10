ミランダ・カー発スキンケアブランド「KORA Organics」伊勢丹新宿で体感

ミランダ・カーが創設したオーガニック認証スキンケアブランド「KORA Organics（コーラ オーガニックス）」が、伊勢丹新宿店にPOP UP SHOPをオープンします。期間は2025年9月10日（水）から9月30日（火）まで。本イベントではブランドを象徴する「N グロー フェイスオイル」をはじめ、オーガニック認証を取得した高品質なスキンケアアイテムを手に取り、試せる特別な機会です。

ブランドの想いと哲学

KORA Organicsは2009年、ミランダ・カーが「大切な人の肌に安心して使える製品を届けたい」という想いから誕生しました。

COSMOS認証を取得したオーガニック・ナチュラル成分を配合し、すべてクルエルティフリー。ガラス容器やリサイクル可能なパッケージを採用するなど、環境にも配慮しています。

内側から輝くような美しさを目指す哲学が、製品のすみずみに込められています。

POP UPで出会える代表アイテム

N グロー フェイスオイル



10mL 価格：5,500円／30mL 価格：13,970円

軽やかなテクスチャーで肌に潤いを与え、ブランドを象徴するアイテム。

PSCR オルタナティブ モイスチャライザー



15mL 価格：5,170円／50mL 価格：13,530円

肌にハリと潤いをプラスし、朝晩のスキンケアに最適。

T グロー フォーミング クレンザー



30mL 価格：3,850円／150mL 価格：9,130円

ジェルタイプの洗顔料で、皮脂や汚れをやさしくオフ。

POP UP SHOPでは、人気のフェイスオイルやモイスチャライザー、クレンザーが展開されます。数量限定販売のため、気になる方はお早めに♪

POP UP SHOP 開催情報

ブランドの世界観を直接体感できるまたとない機会です。

開催期間：2025年9月10日（水）～9月30日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

住所：東京都新宿区新宿3丁目14-1

営業時間：10:00～20:00

心と肌を満たすスキンケアを体感して♡

ミランダ・カーの想いが込められた「KORA Organics」のスキンケアは、肌だけでなく心まで整えてくれる特別な存在。

POP UP SHOPでは、人気の「N グロー フェイスオイル」をはじめ、毎日のケアを格上げするアイテムが揃います。

オーガニックのやさしさと洗練された世界観を、ぜひ伊勢丹新宿店で体感してみてください。