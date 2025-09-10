火災の発生現場に派遣された捜査員＝９日、米ニューヨーク・クイーンズ地区/Dakota Santiago/The New York Times/Redux

（ＣＮＮ）米ニューヨーク市警察は１０日までに、クイーンズ地区で高齢夫婦が殺害され、自宅が放火された事件で、３０年にわたる犯罪歴を持ち、仮釈放中の男を捜索中だと明らかにした。

警察によると、捜査対象となっているのはジャメル・マグリフ容疑者（４２）。携帯電話の電池が切れたので充電させてほしいと偽り、被害者宅に侵入したとみられる。

今回の事件は、トランプ政権が「暴力犯罪が増加している」として民主党が地盤を持つ大都市を標的にしている最中に起きた。

警察によれば、マグリフ容疑者は近隣の別の住宅でも同じ手口を試みたが断られていた。その後、被害者の男性と接触する様子が防犯カメラに映っていたという。約５時間後、容疑者が現場を立ち去る姿が確認された。

警察によれば、ニューヨーク市消防局の救急救命士である被害者の息子の通報で消防と警察が現場に駆けつけ、消火活動の後に遺体が発見された。

死亡したのは、フランク・オルトンさん（７６）と妻のモーリーン・オルトンさん（７７）。男性は地下室で柱に縛られ、複数の刺し傷があり、女性は１階でひどく焼けた状態だった。容疑者と被害者に面識はなかったという。

マグリフ容疑者は過去３０年間にわたり強盗など多数の犯罪歴がある。２００６年の強盗事件で１６年服役した後に仮釈放中だった。さらに７月と８月に発生した強盗事件でも指名手配されている。

９日にはブロンクス地区で携帯電話２台を質店に持ち込もうとする姿が確認されており、警察が行方を追っている。

警察の統計によれば、ニューヨーク市内の殺人事件は今年、前年に比べて１７％減少した。重大犯罪全体では４％減少しているという。