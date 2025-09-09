マルタイ棒ラーメンを使って「焼きラーメン」を作ってみた！ ニンニクの効いた“ピリ辛つけ麵”への味変も楽しめるレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『焼きラーメン【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

投稿者の物体Ｂさんが、マルタイの棒ラーメンを使って「焼きラーメン」を作ります。物体Ｂさんはラーメン三銃士の4人目なのだそう。画像は主な材料です。

まずはキクラゲをもどします。お湯ではなく真水に漬けて戻すのがポイントとのこと。食感がよくなり、プリッとした歯触りになるのだとか。戻した後は食べやすいサイズにカットします。

豚肉も食べやすくカット。安い切り落として大丈夫とのことです。

次は付属のスープを取り出し、適当な小皿に入れたら少量のお湯で溶いておきます。

続いては焼きの工程です。フライパンにマルタイ付属の調味油を入れ、豚肉に塩コショウをして軽く炒めたところへ料理酒を投入。肉の臭みを消します。

肉に火が通ったら余熱できくらげを軽く炒め、いったんフライパンをよけました。

あとはラーメンを茹でるのですが、このあと焼くので茹で時間は通常より30秒から1分短め。茹で上がった麺はザルにあけて流水でぬめりを取ります。より丁寧にするならば、一度氷で締めるといいそうです。

ふたたびフライパンを火にかけたら、フライパンの状態に合わせて油を追加してから茹で麺を投入。このときの油はゴマ油などの香味油がオススメと物体Ｂさん。

麺へ全体的に油が絡んだらすぐに作っておいたスープで味付け。半分から2/3が目安だそう。

さらに仕上げの隠し味としてみりん、またはみりん風調味料を入れて味を調整。甘味で塩分の角が取れて良い感じになるのだそうです。

トッピングはお好みですが、紅ショウガは欠かせないと物体Ｂさん。

色味のネギも散らして「焼きラーメン」の完成です！

沢山の「おいしそう」の声を集めた焼きラーメンを食べた物体Ｂさんは、「ありがとうございます！ おいしいです！」。さらには美味しすぎたのか、「これマジうまかっちゃん。マルタイなのにうまかっちゃん」といった言葉まで。ちなみに「うまかっちゃん」は西日本メインで販売されているの九州のとんこつラーメンをイメージした袋ラーメンの名前です。

物体Ｂさんによると、マルタイはスープが美味しいので焼きラーメンにしても美味しいのですが、今回のレシピは油が絡んだ麺のジャンク感がまたいいのだそう。そしてキクラゲのコリコリ感が焼きラーメンたるところで、焼きそばとの境目になっているのだとか。

次は味変。これは味付け時に残ったスープにお湯とネギを加えたものを使います。

ラー油を掛け、ニンニクを少し付けた麺をこのスープに浸して食べるとめちゃくちゃ美味しいのだそうです。

味変まで楽しめる、マルタイの棒ラーメンで作る焼きラーメンのレシピ。火加減や各材料のバランスなど、レシピの詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント