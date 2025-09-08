好きな米のタイプはどれだ？ 米は４タイプに分けられる【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米は「粒の形」と「成分」で４タイプに分けられる

見た目も食感もそれぞれ異なる

米は、粒の形によって「短粒種」と「長粒種」に、成分の違いによって「うるち米」と「もち米」に分けられます。この２軸の組み合わせにより、４つのタイプに分類されます。それぞれ形や食感、味わいが異なり、食べられている地域や料理もさまざまです。

私たち日本人の主食として食べられているのは、短粒種のうるち米。日本で流通する米の大半を占めます。ほどよい粘りがありながら、ふっくらとした飽きのこない食感が魅力です。

赤飯やおこわに使われるのは、短粒種のもち米です。おはぎなどの和菓子にもよく使われており、粘りが強く、もっちりとした歯ごたえになります。粒はやや丸く白く濁っており、吸水しやすいため、炊く前にしっかり浸水させると仕上がりがよくなります。

インドやタイなどで主に食べられているのは、細長い形をした長粒種のうるち米です。バスマティライスやジャスミンライスが代表で、パラッとした口当たりと芳しい香りが特長。カレーや炒め物との相性に優れています。

そして日本ではあまりなじみがありませんが、ラオスなどでは長粒種のもち米も主食とされています。「カオニャオ」と呼ばれ、やや控えめな粘りと、もっちりとした独自の食感が特徴。蒸すとつややかな光沢が出るのも美点です。

４つの米を比べてみよう！

食感が違う！ 米の正体「でんぷん」

食感の違いを生み出しているのは、実は「でんぷんの種類」。「アミロペクチン」は粘りの強い成分が含まれており、その割合でもちもちした食感が構成されます。

