おうちに来た業者さんを見つめる猫ちゃん。座って邪魔をしないようにする姿が可愛いと人気です。話題の動画の再生回数は53万回を超え「こんな見られちゃ可愛くて私なら仕事が出来ないです」「お仕事のお邪魔にならない適切な距離感」「か、可愛い…そして微笑ましいです」といったコメントが集まっています。

【動画：お家に業者さんがやって来たら、ネコが……】

業者さんを見つめる猫ちゃん

Instagramアカウント「まるおとまめこ」に投稿されたのは、じーっと見つめる猫ちゃん。猫のまるおさんのおうちに業者さんがきていたときのことです。壁に向かって作業をする業者さんの向かいには、まるおさんがおすわりしていたそうです。業者さんが何をしているのか気になるまるおさんは、ずっと見つめていたのだそう。見守っているのか、それとも監督しているのか、興味津々な様子のまるおさんでした。

同居猫ちゃんと仲良し

動画に登場したまるおさんは後輩猫のまめこちゃんと暮らしています。ふたりは仲が良く、並んでまったり過ごすこともあるのだそう。動画では業者さんの作業をおとなしく見ていたまるおさんですが、まめこちゃんに対しては場所を譲りたくないと怒ったときがあったのだそう。心を許した相手だからこそできる行動なのかもしれません。

マイペースさが可愛い

普段はとてもマイペースな雰囲気のまるおさん。水を飲むときは、お鼻が低いせいか、あごから下をびしょびしょに濡らしてしまうのだそう。濡れた顔は、洗顔した後や、お風呂に入った後のように見えるそうです。

ごはんを食べるときもお皿の外にフードが落ちてしまうそうです。ただ、まるおさんはごはんを食べて満足そうにしているのだとか。業者さんを見つめるときの様子や、リラックスしているとき、水を飲むとき、いろいろな仕草で見ている人の気持ちをなごませてしまうまるおさんでした。

投稿には「こんなに見つめられたら、可愛すぎて自分ならまるお君と遊んじゃう」「動きが業者さんと連動していてw弟子を見守る師匠みたいw」「現場監督の様に、しっかり見守ってますね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「まるおとまめこ」では、まるおさんとまめこちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まるおとまめこ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。