「好きな人いる？」と聞く男性心理。会話内容から分かる“３つの真意”
男性から「好きな人いるの？」「元カレってどんな人？」などと恋愛トークを振られると、つい「これって脈アリ？」と構えてしまうもの。でも、恋愛トークの裏側にはさまざまな心理が隠されているんです。そこで今回は、男性が恋愛トークしてくる真意を解説します。
女性視点が欲しい“ただの相談”
最も多いのは「女性の意見が知りたいから」というパターン。気になる女性が別にいて、その女性との関係を進めるために女性ならではの意見を参考にしたい、という心理です。この場合は軽い雑談やグループでの会話が多く、あなたに強い興味があるわけではないことが多いでしょう。
距離を縮めたい“脈アリ確認”
一方で、好意を持つ女性に対して恋愛トークをする男性も。この場合は、あなたとの親密度を測りたいのでしょう。２人きりのタイミングを狙って「好きな人いるの？」と聞いてくる場合、あなたがフリーかどうかを確かめたい心理が強いと言えます。また、恋愛観や結婚観を聞いてきたら、あなたとの将来を意識している可能性も大です。
自分の恋愛観を“知ってもらいたい”
さらに恋愛トークの中で、自分の恋愛遍歴や価値観を語り始める男性もいます。これは「自分を知ってほしい」「もっと距離を縮めたい」というアピールの一種。特に過去の恋愛失敗談や将来の理想像を話すのは、あなたに対して心を開きつつある証拠です。
男性が恋愛トークをする背景はさまざまですが、タイミングや内容を組み合わせて考えれば、脈アリかどうかは意外と見抜けます。軽い会話に隠れた本音を見逃さず、恋愛を次のステージへつなげてみてくださいね。
