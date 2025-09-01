バターステイツ by銀のぶどうから巨峰ソース入り「白らら®」が秋限定登場

ふわふわ食感でファンを魅了し続ける「チーズケーキ かご盛り 白らら®」から、秋だけの特別な味わいが登場します。2025年9月1日(月)から9月末ごろまで、バターステイツ by銀のぶどう各店にて『チーズケーキ かご盛り白らら〈巨峰ソース入り〉』を期間限定で発売。巨峰の果汁と赤ワインをブレンドした濃厚ソースを閉じ込めた、大人のための贅沢チーズケーキをぜひチェックしてみてください♡

巨峰と赤ワインソースがとろける贅沢



累計600万個を超える人気チーズケーキ「白らら®」。その魅力は、自然な水切り製法で生まれるふわっと軽やかな食感です。

今回の期間限定フレーバーには、ぶどうの王様“巨峰”の果汁（※）と赤ワインを合わせた、ジューシーでコク深いソースをたっぷりイン。

ひと口食べれば、爽やかなチーズと芳醇な巨峰の香りが広がり、まるで秋を丸ごと味わうような至福のひとときが訪れます。

※ぶどう果汁に占める巨峰の割合55％

販売は9月末までの期間限定



『チーズケーキ かご盛り白らら〈巨峰ソース入り〉』は1個1,458円(本体価格1,350円)。販売は2025年9月1日(月)～9月末ごろまで。

大丸東京店やジェイアール名古屋タカシマヤ店をはじめ、バターステイツ by銀のぶどう各店舗で購入できます。販売期間はたった1か月。秋のご褒美スイーツをお見逃しなく。

秋のご褒美にふわとろ食感を



季節ごとに新しい味わいを届けてくれるバターステイツ by銀のぶどう。

今回の『白らら®〈巨峰ソース入り〉』は、ふんわり軽やかなチーズにジューシーな巨峰の果実感を合わせた、大人にこそ食べてほしい一品です。

価格は1個1,458円。忙しい日常のなかで、ひと口ごとに心がふっとゆるむような時間を過ごせるはず。秋の訪れを感じながら、自分へのご褒美に取り入れてみてはいかがでしょうか♪