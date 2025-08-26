この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」で工場転職のプロ・ケンシロウさんが「【高卒】学歴関係なし！高卒でも大歓迎なお仕事！！」と題し、高卒・フリーターの若者が未経験からでも挑戦できるキャリアについて熱く語った。動画では「未経験からでも資格を取得して、年収600万円とか目指せる業界があるんですよ」と、20代後半からのキャリア形成に悩む人々へ力強いメッセージを送っている。



まず、ケンシロウさんは「フリーターからの転職って何していいかわからない人も多い。けど、未経験からでも頑張りたいって気持ちがある人は、むしろ強い」と、経験だけで諦める必要はないと強調する。動画では特におすすめの5つの業種をピックアップし、それぞれのメリット・デメリットを解説。



最初に挙げたのは営業職。「実績がつけば色んな業種、商材で活躍できるし、インセンティブで稼ぎ方を自分で決められる」と、努力しだいで収入アップも夢ではない点をアピール。一方で「営業なんて結果の世界」と、数字が出なければ厳しい面も隠さず指摘した。



次に紹介したのは工場勤務。「20代であれば、派遣からでも大手製造会社に行きやすい。実績を積めば安定企業に直接雇用される例も多い」と話し、安定性と高待遇を取り上げた。しかし「交代勤務制に慣れる必要がある」といった現場ならではのデメリットも伝えている。



さらに話題はIT業界へ。「2030年までにIT人材は79万人不足すると言われている。未経験からでもキャリアを積めば、年収600万、700万も現実的」と将来性を強調。リモートワークでの働き方やライフワークバランスにも触れつつ、「習得に時間やお金がかかる。コードを1から覚える労力もデメリット」と現実面も指摘した。



介護職については「必要な資格を取得すれば給料も上がるし、全国どこでも働ける。誰かの役に立てるやりがいも大きい」とメリットを紹介。ただ「給料の上がり幅や精神的な負担、離職率の高さ」には注意が必要だと述べている。



最後は施工管理の仕事。「現場と事務の仕事が半々で、生活リズムも作りやすい。未経験から始めても国家資格を取れば年収600万円以上も狙える」とチャンスの広さを語った。その一方、「建設現場は残業も多く、資格取得の勉強なども必要」と、簡単ではない現場事情も説明。



動画の締めくくりでは「未経験であっても決して諦める必要はなくて、20代であればどんだけでも伸ばせていける」と強調し、「思ったよりも未経験からの選択肢はいろいろある。諦めずに頑張ってほしい」と視聴者を後押し。「転職サポートは完全無料」とLINE相談の案内も行い、「一緒にビジョンを作っていきましょう」とエールを送った。