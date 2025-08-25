8月25日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡牛座

あなたがもともと持っている家庭的な優しさが、普段以上に輝く日です。無意識に口にしたちょっとした言葉に、感激してくれる人もいそう。また、想像以上にたくさんの人が集まってきます。人と関わるほど自信を持てるでしょう。

★第2位……山羊座

普段は妥協できないような場面でも、今日のあなたは、上手に相手に合わせていけます。その振る舞いが、恋を大きく前進させるでしょう。｢好きなら理屈は関係ない｣と考えてしまうのが、今日の幸せのポイント！自分の愛情も相手の愛情も、ありのままを受け止めて。

★第3位……乙女座

ほかの人が面倒くさがったり、ついつい手を抜いてしまったり。そういう細かいことにこそ、丁寧に取り組んでいける日です。自分が気になったら、周りが何と言おうと、こだわって正解！それが、高い評価につながっていきます。

★第4位……天秤座

たったひと言で異性の心をグッと動かしてしまう。それくらい、相手の心を上手に読むことができる日。そして、的確な行動ができる日です。大切なのは、急がないこと。十分に相手の話を聞いてからのほうが、より魅力的な判断ができます。

★第5位……水瓶座

何事に対しても、落ち着いて冷静な判断を下すことができるでしょう。これからはこうすればいい、という決意もはっきりとしそうです。ただし、人にそれを話す場合には、温かい雰囲気で伝えるように意識して。すると、素直に応援してもらえます。