【ユニクロUT】POP MARTコラボの「ラブブTシャツ」発売！くすみピンク可愛い《8月25日から》
ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と、POP MARTの人気シリーズ「ザ・モンスターズ」の新コレクションが登場。2025年8月25日から、全国のユニクロ店舗（一部店舗除く）とオンラインストアにて販売されます。
女性向けはTシャツ
「ザ・モンスターズ」は、世界的に有名な絵本作家兼アーティストのカシン・ロン氏によって創造されたキャラクターで、北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れです。
今回のコレクションでは、元気で好奇心旺盛な「ラブブ」のほか、人気キャラクターをデザインしています。
WOMENとKIDS（GIRLS）向けの展開です。
WOMEN向け商品はTシャツで、価格は各1500円。胸元のワンポイントイラストがシンプルで可愛いくすみピンクカラーのTシャツなど、デザインは4パターンあります。
KIDS（GIRLS）向けはスウェットで、価格は各1990円。デザインは3パターンあります。ゆったりとしたシルエットで、100〜160サイズでの展開です。
なお、すべてのアイテムがそろうのは、一部の店舗とオンラインストアのみです。
いま大人気のPOP MARTとのコラボコレクション。争奪戦となりそうですね。
（C）POP MART ＆ How2work Limited ＆ Kasing Lung.
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）