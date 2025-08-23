この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで「出前館に再び暗雲？クイックマート終了はむしろポジティブかも」と題した動画を公開。出前館が提供していたクイックマートの終了について、「こういうサービスの終了っていうのは結構ネガティブに感じがちなんですけども、今の出前館の状況を見ていたら、結構ポジティブなんじゃないか」と、自身の見解を語った。



クイックマートは2024年8月13日にサービスを開始し、2025年8月31日で終了が発表されたが、「後発で勝てる見込みがなかった」とレクターさんは指摘。Uber Eatsやセブンナウなど競合が既に市場シェアを大きく握っている中、「ダラダラやっていても勝てる見込みがない。こうやって早く決断できる方がむしろいい」と早期撤退の判断を評価した。実際、配達員として注文を受けた経験は「5回行ったか行ってないかぐらい」と語り、「全然流行ってないなっていうのは肌感覚で感じていました」と明かした。



また、現在の出前館の赤字転落という経営状況も挙げつつ、「不要なサービスは切っていく必要がある」「クイックマートはあまり流行ってる感じはないので、それを切って普通の出前館のサービスにリソースをつなげていく方がいい」と分析。他社デリバリーと比較し、「既存の出前館ユーザーからの注文増や満足度向上につながる可能性がある」と、終了決断の先に広がる出前館のチャンスに期待を寄せた。



さらに、「ユーザーの声としては、出前館でコンビニやスーパーの商品も頼みたいというニーズは大きい」と指摘。「コンビニの取り扱いが実現すれば既存ユーザーには便利になり、注文も増えるはず。差別化できる要素があれば、十分ワンチャンある」と、サービス刷新に期待を込めた。



動画の終盤、レクターさんは「正直あまり流行ってないサービスを続けるのはきつい。もうダメだと思ったらすぐに終了することが大事。配達員としても案件が増えればありがたいし、出前館もワンチャンある」と繰り返し前向きに語り、視聴者へ「皆さんはどう感じますか？」とコメントを呼びかけた。動画は「詳細は概要欄の記事をチェック」「チャンネル登録お願いします」と案内し、フードデリバリー業界の今後に注目する形で締めくくられている。