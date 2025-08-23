【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『的を絞っていきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
気持ち的に落ち着かなくて、あまり意味のない行動を取ってしまいます。色んな所や人に隙を見せるより、特別な人にちゃんと執着を見せるようにしましょう。仕事や公の場では色んな人との関わりを減らしたくない気持ちが強くなります。面倒な人だと思われないように、数で繋がりを勝負しないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手を立てたり褒めたりすることが沢山できるのですが、着眼点がズレることがあるようです。言葉だけで油断せず、連絡や会うなどのリアルな努力も頑張ると良いでしょう。シングルの方は、人生を自分で安定させている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が変な隙をあなたに見せないようにしています。
｜時期｜
8月25日 答えがわからない ／ 8月27日 なりたいイメージを見つける
｜ラッキーアイテム｜
グミ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞