【旅行インナー悩み解消】グンゼおすすめ機能性下着で軽やか旅♡

お盆や夏休みの旅行・帰省シーズン、暑さや汗で何度も着替えるこの時期は、インナー選びが快適さのカギ。グンゼが行った調査では、旅行時に「荷物がかさばる」と感じた人は95％。特に下着やインナーは予備も含めると枚数が増えがちです。そこで今回は、荷物を減らしつつ快適に過ごせる工夫と、コンパクト＆高機能なグンゼおすすめインナーをご紹介します。

荷物を減らすインナー選びの工夫

旅行時の着替えを減らすには、まずアイテムの見直しから。

ブラジャーとキャミソールが一体になった【キレイラボ｜さわやかメッシュ】ラン型インナー（税込2,200円）は、1枚でバストケアも叶い下着の枚数を削減可能。

速乾性素材なら現地で手洗いしてもすぐ乾くので、予備を減らせます。さらに圧縮袋でまとめればかさばりも軽減。ただしワイヤーブラは型崩れに注意し、ブラレットタイプがおすすめです。

サイズ：M/L/LL(カラー：インクネービー/ライトベージュ/アイスブルー/クワイエットパープル)

快適さも妥協しない！おすすめグンゼ商品

汗ばむ季節に嬉しい吸汗速乾＆通気性抜群の【キレイラボ｜完全無縫製さわやかメッシュ】レギュラーショーツ（税込1,100円）は、ラインがひびきにくく旅行にも◎。

サイズ：M/L/LL(カラー：インクネービー/ライトベージュ/クワイエットパープル)

【the GUNZE｜綿100%】キャミソール

サイズ：M/L/LL(カラー：ミディアムグレー/ペールライラック/オフホワイト/スモークブルー/シェルピーチ/スイートベージュ/スミクロ/パールグレー)

【the GUNZE｜綿100%】レギュラーショーツ

汚れ落ちの良い綿100％【the GUNZE】キャミソール（税込1,540円）やショーツ（税込1,320円）は、水洗いだけでも清潔に。

サイズ：S/M.L/LL(カラー：ミディアムグレー/ペールライラック/オフホワイト/スモークブルー/シェルピーチ/スイートベージュ/スミクロ/パールグレー)

【クールマジック｜部屋干しQ】2分袖インナー(パッド付)

速乾派には【クールマジック｜部屋干しQ】2分袖インナー（税込2,200円）もおすすめ。いずれも軽くてコンパクトに持ち運べます。

サイズ：M/L(カラー：スモークピンク)

【クールマジック｜部屋干しQ】3分丈

価格：1,650円（税込）

サイズ：M/L/LL(カラー：スモークピンク、パールブルー、ペールベージュ、ノーブルベージュ、クリアサックス)

【Tuche｜cherish moon】サニタリーショーツ

価格：1,870円（税込）

サニタリーショーツもあると、もしもの時に安心です。

サイズ：M/L/LL(カラー：ブラック/ブライトピンク)

【まとめ】身軽に楽しむ夏の旅行スタイル

夏の旅行や帰省は、荷物を減らす工夫と快適なインナー選びでぐっと身軽に。グンゼの高機能インナーなら、速乾・吸汗・肌あたりの優しさを兼ね備え、旅先でも快適♡

軽くてかさばらない設計で、移動中もアクティブに過ごせます。この夏は機能性とデザイン性を両立したインナーを味方に、手軽で快適な旅支度を実現してみませんか。