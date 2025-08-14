今夏の甲子園大会に出場した広陵が、SNS上で今年1月の暴力事案を拡散され、別の事案でも元部員が被害を訴えていることが判明したことを受け、8月10日、2回戦以降の出場を辞退した。大会途中での不祥事による出場辞退は史上初の事態だった。大会期間中の出場校の不祥事発覚といえば、1986年夏に享栄（愛知）が野球部員の喫煙現場を写真雑誌に激写された事件を思い出す人も多いはずだ。話は39年前に遡る。【久保田龍雄/ライター】

【写真】不祥事を乗り越えーー中日からドラフト1位指名を受け、クラスメートから胴上げされる近藤真一投手

現場の監督として申し訳ない

プロ注目の本格派左腕・近藤真一（元中日）を擁して春夏連続出場を果たした享栄は、1986年8月9日の1回戦で唐津西に8対0と大勝し、初戦を突破。近藤も2回に内野安打を許しただけの1安打15奪三振の快投で、春のセンバツ初戦で新湊に0対1で敗れた雪辱を果たした。

39年前にも起きた不祥事の中身とは

8月12日には2回戦の組み合わせ抽選が行われ、同14日の第4試合で東海大甲府と対戦することが決まったが、翌13日、思いもよらぬ事件が明るみになる。

開会式3日前の8月5日午後9時頃、ベンチ入りしている部員2人と登録外の部員2人の計4人が、兵庫県宝塚市内の宿舎から外出。近くの公園にいた見知らぬ女の子数人から「享栄の選手ですか」と声をかけられ、タバコを勧められて喫煙している様子が、写真雑誌『Emma』（エンマ、文藝春秋）に激写されたのだ。

その後、4人は宿舎に戻ったあと、消灯後に登録外のもう一人の部員も加わり、部屋で貰ったタバコを吸ったという。

さらに同9日の唐津西戦終了後、前出のベンチ入り部員2人が外出先から宿舎に帰る途中、タバコの自販機のランプが点灯しているのに気づき、1人がボタンを押してセブンスターを取り出した。次いで自ら購入しようとコインを投入したところを撮影されたというもの。

これらの報道が事実なら、一部不自然に思える展開もあるが、たとえどんな事情があっても、高校生の喫煙は許されない。

雑誌側から事実確認の取材を受け、初めて事件を知った学校側は、13日夜、大会本部に報告し、陳謝するとともに、14日までに事件に関わった登録2選手の抹消と野球部長の引責辞任の措置を取った。

同校の杉山英夫校長は「喫煙した5人は宿舎で謹慎させている。大会の最中に不謹慎な行為をして申し訳ない」と報道陣に謝罪し、「出場辞退は考えているか」の問いには、「個人的にはその気持ちもあるが、大会本部に一任したい」とした。

柴垣旭延監督も「常々高校生としてあるまじき行為をしないよう、耳にタコができるほど注意してきたつもりだが、私たちの指導がまだ足らなかったのか、まさかと……。歴史ある大会に汚点を残してしまい、現場の監督として申し訳ない」と沈痛な表情で語った。

勝つことで償いをしようと

これに対し、大会本部は、学校側が的確に速やかな対応を行ったことから、応急措置として14日に予定されていた東海大甲府戦への出場を認めた（正式処分は18日に開催される審議委員会で決定）。ただし、大会規定により、抹消された2人の補充は認められず、東海大甲府戦はベンチ入り13人で臨むことになった。

試合当日、柴垣監督から事件のあらましを聞かされたナインたちが、大きなショックを受けたのは言うまでもない。

ふだんは強気の性格で知られる近藤自身も「負けるんじゃないっスか」と弱気になったが、「これで負けて帰るのは、あまりにも惨めだ」の思いがナインを結束させた。

この日の近藤は、自慢の速球の威力が半減し、ボール先行の苦しい投球ながら、カーブでかわし、バックの堅守にも助けられて、5回まで4安打無失点に抑える。

だが、0対0の6回、連続四球をきっかけにタイムリーで1点を先行され、「春の新湊戦と同じだ。このまま（0対1で）負けちゃうのか」と不安な気持ちに襲われた。

そんな劣勢にあって、「おい、元気出そうや」という今枝利裕主将の言葉がナインを勇気づける。

7回に喜多崇の右翼線へのタイムリー二塁打で追いつくと、8回には佐藤友昭の左前タイムリーで2対1と逆転。近藤も7回以降は無安打無失点と踏ん張り、1点差で逃げ切った。

試合後、柴垣監督は目を真っ赤にしながら、「勝つことで償いをしようと思っていました。きびきびした恥ずかしくない試合をするのがお詫びのしるしだ、と自分に言い聞かせていました。13人の選手は、動揺はあったが、よく守り、よく打ってくれた」と重圧の中で勝利を手にしたナインの健闘をたたえた。

早い段階で適切な対応ができなかったのか

牧野直隆大会委員長も「高校野球は一般的な関心も高く、選手はしっかりした自覚を持ってほしい。享栄高に14日の試合をさせた以上、勝ちつづければ、当然やってもらう」と正式処分が決まる18日の審議委員会で出場停止になる可能性がないことを示唆した（その後、同委員会で厳重注意の処分が決定）。

だが、岡林洋一（元ヤクルト）との投手戦になった3回戦の高知商戦では、1対1の8回、近藤が公式戦で初めての本塁打を許し、ベスト8入りを前に1対2で敗退。今枝主将は「本当なら試合ができただけで喜ぶべきかもしれない。よくやらせてもらえたと思います。でも、だからこそ勝ちたかったんです」とコメントしたが、近藤は立ち上がりから制球が定まらず、打線も10安打を放ちながら、好機にあと1本が出なかった。やはり、事件の影響から、ナインが対戦相手以外の目に見えない重圧のようなものとも戦っていたことが窺えた。

あれから39年、かつての享栄と同様の境遇に置かれた広陵ナインは、初戦突破後に不戦敗という形で甲子園を去ることになった。こちらは大会前に起きた不祥事が尾を引く形での出場辞退だけに、もっと早い段階で適切な対応ができなかったのかと悔いが残る。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

