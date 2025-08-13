SHOO・LA・RUE×ぺろちの限定コラボ♡注目の全アイテムを公開

大人の日常に“かわいさ”をプラスしてくれる人気ブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」が、Instagramフォロワー50万人超えのクリエイター・パントビスコさんとスペシャルコラボ！愛されキャラクター“ぺろち”の描き下ろしアートが光るアイテムが、2025年8月1日（金）よりオンライン予約スタート。限定アイテムに、イベントやノベルティも満載で、今夏の注目度No.1コラボになりそう♡

ぺろちが彩る限定アイテムが登場！

今回のコラボでは、ぺろちのキュートな魅力がたっぷり詰まった雑貨やウェアが勢ぞろい。全てのアイテムに描き下ろしアートを使用した、SHOO・LA・RUE限定デザインです。

パスケース

価格：2,989円（税込）

ふわふわ素材の癒し系♡ストラップ付きでバッグチャームにも◎

サイズ：高さ10cm×幅11.5cm（カラー：ホワイト）

総柄ポーチ

価格：2,489円（税込）

メイク道具や小物に便利な仕切り付き。3色展開が嬉しい！

サイズ：高さ11cm×幅15cm×マチ7cm（カラー：イエロー／ホワイト／ブルー）

ハンドタオル

価格：990円（税込）

日常のワンシーンやぺろちの仲間たちが描かれた5種類展開。

サイズ：23cm×23cm（カラー：ブルー（日常／ひつじ君／風船）／ホワイト／イエロー）

しまえるエコバッグ

価格：1,789円（税込）

コンパクトに畳めるから持ち運びも楽々。配色もかわいい！

サイズ：高さ36.5cm×幅45cm×マチ10cm（カラー：ブルー／イエロー／ホワイト）

ソックス

価格：990円（税込）

刺繍入りと総柄の2タイプ。ぺろちの表情が足元のアクセントに。

サイズ：23～25cm（カラー：ホワイト（いろいろ／カラフル）／ピンク／ブラック／イエロー／ブルー）

プリントTシャツ

価格：2,489円（税込）

ユニセックスなゆったりサイズ。親子リンクコーデにも♡

サイズ：S／M／L／LL（カラー：ホワイト（カラフル／いろいろ）／チャコールグレー／サックスブルー）

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

トークショー＆サイン会でぺろちに会えるかも！

8月23日（土）には、名古屋の「ららぽーと名古屋みなとアクルス店」で、パントビスコさんの来店イベントを開催予定。

11時～と15時～の2回、店頭スペースでトークショーを実施し、各回の整理券は当日先着配布（10:00～／14:00～）。

さらに、コラボ商品購入者には、直筆サインがもらえる特典も！好きなグッズやポストカードにお宛名入りでサインをしてくれるというファン感涙のイベントです。

コラボ記念ステッカーの配布も！

2025年8月18日（月）からは、全国のシューラルー各店舗でコラボ商品を購入すると、先着で『ぺろち』の描き下ろしステッカーをプレゼント♡なくなり次第終了なので、早めのチェックが必須です♪

日常にぺろちの癒しをプラスしよう

SHOO・LA・RUEとぺろちの世界観が融合した今回のコラボは、かわいいだけじゃなく、実用性も高いアイテムばかり。

自分用にはもちろん、ギフトにもぴったりです。イベントやステッカーなど、楽しみも盛りだくさんの特別企画をぜひお見逃しなく。

いつもの毎日に、ちょっとした癒しと笑顔を届けてくれる“ぺろち”と一緒に、夏をもっと楽しく過ごしましょう♪