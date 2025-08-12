髭を剃った姿に騒然

ポストシーズン男がイメージチェンジをした姿を披露した。7月にDeNAに復帰したマイク・フォード内野手が11日、トレードマークだったワイルドな髭を剃り落して登場。ファンからは「一瞬誰だか分からなかった」「2度見した」と反響を呼んでいる。

メジャー通算37本塁打をマークし、昨年7月に途中入団。ポストシーズンで再昇格すると、12試合で打率.333、1本塁打、2打点と26年ぶり日本一の力となったが、同年限りで退団に。しかし、今年7月8日に再入団が決まった。

11日には球団の公式X（旧ツイッター）が「New guy!? さっぱりして若く見えますね」と髭を沿った写真を公開。同日のヤクルト戦は4回に代打で登場するも二飛で、復帰後の初本塁打はお預けとなった。

とはいえ、イメージチェンジにSNSでは「まじか！」「誰かと思ったらフォードさん!?」「髭ってまじで印象変わるね」「待って？ 口元可愛すぎない？ 今までこれ隠してたの？」「だれ！？（笑）」「めっちゃスッキリしてるじゃん」「若く見えるしかわいい」「全然ちがーーーう！ 髭が本体だった並に印象が違うのビックリ！」「2度見した」「別人のような柔和なお顔に」など驚いたような声が集まった。（Full-Count編集部）