¤¤¤¤ÃË¤Û¤É¡È´ûº§¼Ô¡É¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©Îø°¦»Ô¾ì¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÈÂÐ½èË¡¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´ûº§¼Ô¤Ê¤Î¡Ä¡©¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÍýÁÛÅª¤ÊÃËÀ¡É¤Û¤É¡¢´û¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ë¥â¥ä¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡È¤¤¤¤ÃË¤Û¤É´ûº§¼ÔÎ¨¤¬¹â¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¸½¼Â
30Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢30Âå¡Á40Âå¤¬Â¿¤á¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ¡É¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬20Âå¸åÈ¾¡Á30ÂåÁ°È¾¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²ÈÄí»Ö¸þ¤ÎÃËÀ¤Û¤ÉÁá¤¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤º§ÃËÀ¤Ï¡ÈÎø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ê¤¤¡Éor¡È²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
´ûº§¼Ô¤Î¡ÈÍ¾Íµ¡É¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥ï¥±
´ûº§ÃËÀ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡ÈÊñÍÆÎÏ¡É¤ä¡È¿Í´ÖÅª¤ÊÍî¤ÁÃå¤¡É¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬½÷À¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÈÍýÁÛ¤ÎÃË¡É¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ûº§ÃËÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÈÆÈ¿È¤Î¤¤¤¤ÃË¡É¤Ï¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤¤¤¤ÃË¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡È´ûº§¼Ô¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÆÈ¿È¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡É¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡È±£¤ì¤¿¤¤¤¤ÃË¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
´ûº§¼Ô¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶³Ð¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È´°À®¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¡É¤Ë¼«Á³¤È¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Î²ÈÄí¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤ÄÎø¤Ë¹¬¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿Ã¯¤«¡É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
