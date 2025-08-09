ダイハツの斬新「“軽”オープン“SUV”」！ 最低限「内装」＆丸目の“シンプル”デザインが超カッコイイ！ 全長3.4m級の超コンパクトな「OSANPO」どんなモデル？

ダイハツが2023年の「ジャパンモビリティショー」で公開した「OSANPO（以下、オサンポ）」は、単なる移動手段ではなく、クルマが可能にする「体験」を主役にした、まったく新しいコンセプトの軽乗用BEV（バッテリーEV）です。

コペンのSUVの版のようなモデルですが、その名は、「オープンエアの心地よさを散歩に出かけるような手軽さで楽しめ、日常にスローな価値を生み出す」という思想から名付けられました。

まさかの軽オープンSUV！

【画像】超カッコイイ！ ダイハツの斬新「“軽”オープン“SUV”」を画像で見る（32枚）

目的は、速く走ることではなく、移動の過程そのものを楽しむこと。BEVならではの圧倒的な静粛性を活かし、エンジン音に邪魔されず、風の音や鳥のさえずりを五感で感じながら走るという、スローライフの価値を提案します。

デザイナーが「主役はクルマではなく、外の景色」と語るように、自然と一体になるためのパートナーとして構想されました。

ボディサイズは全長3395mm、全幅1475mm、全高1330mmと軽自動車規格に準拠。全高を「コペン」より50mm高くすることで、SUVのような少し見下ろす視界と開放感を生み出しています。

ホイールベースはコペンより210mmも長い2440mmで、これはBEVの特性を活かした設計によって、コンパクトな外観ながら広い室内空間を実現しています。

エクステリアは、初代コペンを彷彿とさせる、親しみやすい丸目の灯火類と、作り込みすぎない素直な造形が特徴です。ボディカラーは空に溶け込むような淡い「エアブルー」を採用。

そして最もユニークなのが、サステナビリティへの取り組みです。ホイールには、開発チームが自ら集めた中古レコードを粉砕して再利用した素材が採用されており、これは遊び心に満ちた表現となっています。

インテリアは徹底してミニマルです。メーターはスマートフォンのような極めて小型のディスプレイのみで、運転席からの視界を最大限に確保。助手席前には折り畳み傘やサングラスを置くための収納が設けられ、「お散歩」というコンセプトを象徴しています。

パワートレインはBEVですが、航続距離などの詳細スペックは公表されていません。

※ ※ ※

現時点で、オサンポのデザインや機能が他の市販車に直接反映された形跡はなく、市販化についても触れられていません。しかし、今後のBEVの「楽しさ」の新たな定義、サステナブルな素材への挑戦といったアイデアは、将来ダイハツが開発するであろう乗用BEVに、見えない形で受け継がれていくことでしょう。

もしかすると、今秋開催予定の「ジャパンモビリティショー2025」でオサンポの続編となるコンセプトカーが出典されるかもしれません。期待が高まります。