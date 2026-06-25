「押し入れのふすまに、マジックで『怒殺』って書いてあったんです」お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子が、6月23日に出演した『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）で、20代後半に付き合っていた男性から「デートDV」を受けていたことを告白した。大久保は、これまでも出演した番組で「デートの時間に遅れると雑誌の角で殴られた」「帰宅が遅いと鍋の中身を投げつけられた」などDV経験を語っている。今回も「怒