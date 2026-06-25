お笑いコンビ「次長課長」の河本準一の新たな恋人が、タレントの礒部希帆であることが２５日、分かった。礒部の所属事務所が認めた。所属事務所によると、今年の春頃から交際に発展したという。「（現時点で）結婚の予定はないですが、温かく見守っていただければ幸いです」とコメントした。礒部は２００９年、「ミスマガジン２００９」でベスト１６に入ると、１０年にはダンスボーカルユニット「ＡｐｐｌｅＴａｌｅ」で活動