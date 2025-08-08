YSLがアイコンマットリップを刷新　より軽やかな使い心地の新10色を展開

「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、アイコンマットリップスティック「ルージュ ピュールクチュール ザ スリム」と「ルージュ ピュールクチュール ザ スリム ベルベットラディカル」をリニューアルし、「YSL ザ スリム リップスティック」（7040円）として発売する。あわせて、サテンリップスティック「ルージュ ピュールクチュール」（6710円）から新1色と限定2色が登場。いずれも、9月24日から公式オンラインストアと表参道フラッグシップストアで先行販売し、10月3日から全国で取り扱う。

YSL ザ スリム リップスティックは、高発色でマットな仕上がりはそのままに、スキンケア成分を新配合することで軽やかな使い心地にアップデート。唇をうるおいで包む新フォーミュラが乾燥を防ぎ、縦ジワにアプローチする。リニューアルにあわせ、パッケージも刷新。ブラックとゴールドの配色は変えず、より洗練された印象に仕上げた。カラーは、イヴ・サンローラン（Yves Saint）が愛した都市や自然、彼の人生を彩った記憶にオマージュを捧げた新10色をラインナップする。

ルージュ ピュールクチュールは、1978年に誕生。サテンファブリックのような輝きを叶えるリップスティック。チューベローズエキスとウチワサボテンエキスによるボタニカルオイルカクテル配合で、唇に溶け込むようにうるおいを与え、艶やかな口元を演出する。新色は、ブラウンに赤みをひとさじ足したような「08 ビトゥン ブラウン」。限定色は、ヌーディな唇を叶える「N16 ベージュ アフェア」と、視線を集めるビビットなレッドカラー「R13 ルージュ コールズ」をラインナップする。

