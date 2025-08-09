第１０７回全国高校野球選手権大会第４日の８日、１回戦４試合が行われ、春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）に快勝した。

横浜５―０敦賀気比

横浜は一回、奥村頼の犠飛などで２点を先行。二回には織田の適時三塁打と奥村凌の適時二塁打で加点し、序盤で主導権を握った。織田は被安打７で完封。敦賀気比は好機で攻めきれなかった。

完封達成、偉大な先輩に一歩ずつ近づく

初戦の重圧も何のその。雨で１日延期されても、四回途中に１時間以上の中断があっても、横綱らしく堂々とした戦いぶりだった。春夏連覇へ好発進した横浜。ひときわ輝きを放ったのが、先発右腕の織田だ。

身長１メートル８５。しなやかなフォームから直球を投げ下ろし、カーブやチェンジアップで緩急もつけながら着実に打者を打ち取った。球威は十分ではなかったというが、「先行してストライクが取れたのがよかった」。最大のピンチを迎えたのは、試合再開後の五回。味方の失策も絡んで一死満塁とされたが、左翼手・奥村頼の本塁好返球にも助けられて無失点で切り抜けた。

その後も得点を許さず、選抜大会では成し遂げられなかった完封を達成。「困難なイニングを乗り越え、成長した」と手応えを口にした。９番打者としても「最低限の打撃をしたい」と責任感が強く、二回に右中間への適時三塁打を放って自らを援護した。

１９９８年に春夏連覇を達成した時の横浜は、松坂大輔さんが投打でチームを引っ張った。「本物になりたい」と意気込む織田は、偉大な先輩に一歩ずつ近づいている。（岡花拓也）

敦賀気比の２年生左腕・鶴田啓人が好救援

春夏連続出場の敦賀気比は、選抜大会で好投した五十子（いがっこ）ら主力投手２人を欠き、小刻みな継投で横浜に挑んだ。本職は遊撃手の岡部が先発し、二回途中からは２年生左腕の鶴田が登板。四回に１点は失ったものの、一死一、三塁の場面では３番阿部葉を併殺に打ち取った。「先発を任される信頼はまだない。日々の練習から真剣に取り組んで、次は自分が（チームを）甲子園に連れてくる」と誓った。

横浜・村田監督「（雨による中断は）再試合みたいなもので、難しい。（選手は）緊張感を持ちながら過ごしてくれた」

敦賀気比・東監督「（５失点の投手陣は）期待以上だったので勝たせてやりたかった。（攻撃は）点差が開いてしまい、細かいことができなかった」