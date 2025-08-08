カルディの年に一度の決算セールは見逃せない！絶対買うべきお得商品をチェック。

カルディコーヒーファームでは、年に一度の「決算セール」を2025年8月31日までの期間限定で開催中です。

まとめ買いのチャンス...

今回は、お得な商品の中から編集部が特に注目する商品を3つピックしました。

・ラ・プレッツィオーザトマト缶（ダイス／ホール）

価格は各116円。

イタリア・カンパーニャ地方の高品質のトマトのみを使用。料理によって「ダイストマト缶」と「ホールトマト缶」を使い分けても良いですし、お気に入りのトマト缶をまとめ買いするのもおすすめ。ホールは濃厚なトマトの旨みが、ダイスはほどよい酸味とすっきりとした甘みが楽しめます。

・ピュアポム スパークリングジュース（レッドグレープ／ホワイトグレープ）

価格は各498円。

ぶどう本来の味わいを楽しめるスパークリングジュース。グレープ果汁100％、砂糖・着色料・保存料無添加。高級感もある見た目でワンコイン以下なのは嬉しい......。

・オリジナル ハモンセラーノスライス

価格は483円。

スペインの伝統的な製法で塩漬けし、乾燥、熟成させたこだわりの逸品。しっとりとした食感と旨みが特徴の生ハムです。そのままでもチーズや料理と合わせるなどアレンジ次第で楽しみ方が広がります。

今回紹介した3つは、いずれも8月20日までの特別価格（オンラインでは、8月21日10時まで）です。このほかにもお得な商品が盛りだくさん。カルディで見つけてみて。

東京バーゲンマニア編集部