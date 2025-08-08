【CBC賞／追い切り診断】想定“10人気前後”に「A」の高評価　「飛んでいるかのように軽快」自己ベスト更新で仕上がり抜かりなし

第61回（10日／GIII、中京芝1200m）には、北九州記念を制して連勝を狙うヤマニンアルリフラ、函館スプリントS2着のジューンブレア、昨年3着のグランテストなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ワイドラトゥール」を取り上げる。

■ワイドラトゥール

主に芝1600～2000メートルで活躍した母ワイドサファイアに、ケンタッキーダービーやドバイWCなど世界の名だたるダートの中距離GIを7勝もしたカリフォルニアクロームを配合して誕生したのが同馬。牝馬だけにパワーばかりが前面に出る可能性こそ低くとも、もっとバランスの良い中距離型の可能性が高かったはずだが、同馬は父系の奥底に眠る溢れんばかりのスピード因子の影響をもろに受けた。

ただし、その反動からなのかスタミナは皆無。結果、距離への融通性は皆無。芝1400メートル以下のスペシャリストなのだ。また溜めに溜めて一脚にかけるタイプ。展開待ちの身ではあるが、極上のスピードを備えている。

今回は約3カ月ぶりのレースで、7月半ばから乗り込みを開始しじっくり調整。芝での最終追いは近2走（愛知杯1着、ヴィクトリアマイル11着）を踏襲している。まるで飛んでいるかのように3F34秒1-1F11秒0を計時し、5F62秒9（馬なり）は自己ベスト更新と仕上がりに抜かりはない。前が潰れる流れなら勝機も十分。

総合評価「A」