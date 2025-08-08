めっちゃ速そうな日産「キャラバン」登場！ 「カスタムグリル」×「赤アクセントカラー」がスポーティ！ 「NISMO」風に仕上げた「Dynasty ALIVE GT-v」カスタムカーとは
メチャ速そう！ 日産「NISMO」風なキャラバン登場！
2025年7月26日と27日、AICHI SKY EXPO （愛知県国際展示場）にて「オートメッセin 愛知」が開催され、会場にはさまざまなカスタムカーが並びました。
なかでも、カスタムショップのDynasty（ダイナスティ）が日産「キャラバン」をベースとしたスポーティに仕上げたカスタムカーを展示していました。どのような特徴があるのでしょうか。
【画像】超カッコイイ！ これがめちゃ速そうな「キャラバン」です！ 画像で見る（30枚以上）
ダイナスティは、大阪府和泉市を拠点に、キャラバンのほかトヨタ「ハイエース」「プロボックス」など商用車を中心にオリジナルカスタムパーツ、エアロパーツを展開しています。
今回のイベントでは、キャラバンの改良モデル（通称3型）のナローボディをベースに、日産のスポーツモデルシリーズ「NISMO」風にスポーティに仕上げた「Dynasty ALIVE GT-v」を展示していました。
車両の特徴について、ダイナスティブースの担当者は以下のように話します。
「こちらの車両はたびたびイベントに出展して好評を博していますね。
ポイントとしてはスポーティさを意識したエアロパーツです。『GT-R NISMO』をモチーフにして意識してつくっています。
またボディカラーに商用車の雰囲気を感じさせないステルスグレーカラーを選び、このカラーに合うパーツを製作しました」
フロントにはオリジナルペイントカスタムグリルを装着。ブラックアウトされたフロントグリルが疾走感を感じさせます。
グリル各所のほか、「NISSAN」のロゴは赤いアクセントカラーであしらわれ、商用車であることを忘れさせるスポーティな雰囲気をまとっています。
このほか、フロント周りにはヘッドライトインナーブラックペイント、フロントハーフスポイラーを装着。
車高は20mm落とされているほか、ボディサイドは20mmワイドのオーバーフェンダー、レッドカラーがポイントの大径ホイール、オリジナルサイドステップが装備されたほか、車両下部にはオリジナルのボディラッピングもあしらわれ、スポーティな印象を与えています。
そして車体後方には、リアウイング、リアハーフスポイラーも装着され、キャラバンの雰囲気を一変した1台に仕上がっています。
このほか、インテリアもブラックを基調に、座席シートは赤いアクセントカラーが施されたシートカバーを装着され、車内までスポーティな世界観を演出。抜かりない仕上がりとなっています。
なお、パーツ価格（消費税込み）は、メインとなるABS製フロントハーフスポイラーは8万5800円、このほかサイドステップは8万2500円、リアハーフスポイラー8万2500円、リアウイングは7万1500円、ダウンフェイスオーバーフェンダーは5万4780円より販売中です。
※ ※ ※
同車の反響について、担当者は以下のように話します。
「反響はとても多いですね。
キャラバンのアフターパーツをつくっているところ自体が少ないので、ニーズがあるようで多数問い合わせをいただいています。
ファミリーカーとして検討されるご家族さまもいらっしゃいます。
このボディカラー（ステルスグレー）だと商用車感も少なく、こうしたスポーティなモデルが好きな旦那さんの要望を、奥さまも抵抗なく受け入れている印象もあります」
会場でも興味津々に車両をチェックする来場者や、家族で車両を検討している人の姿も見られるなど、好評な様子がうかがえました。