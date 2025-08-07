´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É OSOI¡¢ÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬¿·½É¡õ½ÂÃ«¤ËÃÂÀ¸
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É OSOI¡Ê¥ª¥½¥¤¡Ë ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ±ÆÈÅ¹ÊÞ¤ò2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ë¥ß¥Í¿·½É¥ë¥ß¥Í2¡¢Æ±19Æü¡Ê¶â¡Ë½ÂÃ«PARCO¤Ë¥ªー¥×¥ó♡ ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á´¶¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢20～40Âå¤Î½÷À¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¹â´¶ÅÙ¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤òÄÉµá¤¹¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¢ö
ÆüËÜ½é¡ªOSOIÃ±ÆÈÅ¹ÊÞ¤¬½ÂÃ«¡õ¿·½É¤Ë
´Ú¹ñ¡¦À»¿åÈ¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥ÉOSOI¤Ï¡¢2016Ç¯ÁÏÎ©°ÊÍèÆÈ¼«¤Î¥âー¥É´¶¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¡£2025Ç¯½Õ¤Ë¤ÏUNITED ARROWS¤È¤ÎÄó·È¤Ç¹ñÆâÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¿·½É¤È½ÂÃ«¤ËÆüËÜ½é¤ÎÃ±ÆÈÅ¹ÊÞ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤Ç¤â¶¯¤µ¤È¶¦¤Ë¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡£
OSOI SHINJUKU
OSOI SHIBUYA
43㎡¤È64㎡¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È²¹¤«¤ß¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥®¥ã¥é¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
OSOI PECAN BROT
OSOI¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥âー¥É¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¥æ¥Ëー¥¯¡£PECAN BROT¤äEGG MINI¡¢BOAT MINI¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë·Á¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
OSOI BOAT MINI ¥Ð¥Ã¥°
OSOI EGG MINI ¥Ð¥Ã¥°
OSOI TONI MINI STUD ¥Ð¥Ã¥°
BOAT MINI¤Ï44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢PECAN BROT¤ÈEGG MINI¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì40,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TONI MINI STUD¤Ï52,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È²Á³ÊÂÓ¤Ï4Ëü±ßÁ°¸å¡£
Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¹âµ¡Ç½À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë»É¤µ¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×½¼¼Â
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¥Ð¥Ã¥°¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥«¥éー¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¼è¤ê°·¤¤¡£¸½ÃÏ¥½¥¦¥ëËÜÅ¹¤Î¶õµ¤´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿½º´ï¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤È¶¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Èー¥êー¤âÂÎ´¶²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°áÁõÁª¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÅÀ¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¤¯¡×´¶³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹♡
OSOI¤ÎÀ¤³¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤·¤è¤¦♡
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿·½É¡Ë¡¢19Æü¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë OSOI ¤Î¹ñÆâ½éÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢OSOI¥Ð¥Ã¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹½Â¤Èþ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À¤¬Áª¤Ó¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥°¡É¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ40,700±ß～52,800±ß¡£
¥âー¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·½É¤ä½ÂÃ«¤ÇOSOI¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö