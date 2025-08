Tシャツ1000枚が一堂に会する夏の“街”！PASS THE BATONの『NEW ‘T’OWN CLUB』がニュウマン新宿で開催

PASS THE BATON(パス ザ バトン)によるTシャツの祭典「NEW ‘T’OWN CLUB(ニュータウンクラブ)」が、2025年8月15日から21日までの7日間、ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエアにて開催されます。Courtesy of Smiles昨夏、品川で開催された「PASS THE BATON MARKET Vol.16」で好評を博した本企画が、今年は会場を新宿へと移しパワーアップ。総勢約1000枚のTシャツが集結する、まさに“NEWなTシャツのタウン”が出現します。

合言葉は「ニューティーオウン!」--Tシャツ1000点が大集結BEAMSやUNITED ARROWS OUTLET、CIOTA、YEAH RIGHT!!、RYE TENDERなど、PASS THE BATON MARKETでもおなじみの12ブランドが参加。それぞれの倉庫で眠っていたTシャツが今回のために一堂に集められます。さらに、PASS THE BATONが独自に買い付けた古着のTシャツに、オリジナルロゴをシルクスクリーンで施した一点ものも登場。定番では味わえない、ユーモアとストーリー性のあるアイテムばかりです。Courtesy of SmilesTシャツに合わせたい“一期一会”な夏アイテムも登場会場にはTシャツだけでなく、夏のスタイリングを彩るファッション雑貨も充実。注目は、使い終えたパラグライダーの生地をアップサイクルして製作された「HOZUBAG(ホズバッグ)」。一点ごとに表情が異なるカラフルなバッグは、まさに“出会い”のプロダクトです。また、奈良発のサンダルブランド「HEP(ヘップ)」からは、色の混ざり合いがユニークな“偶然サンダル”が登場。製造工程で偶然生まれたカラーリングのアイテムを一級品として再評価し、唯一無二の一足として展開します。Courtesy of Smiles2ブランドによるPOPUPも同時開催会期中は、「YEAH RIGHT!!」と「COTTON PAN」の2ブランドがPOPUP SHOPとして登場。それぞれの個性を活かした新作や限定アイテムが並びます。YEAH RIGHT!!:8月15日から17日まで出店。 usedアイテムを再構築したリメイクコレクションの25AW新作を披露。COTTON PAN:8月16日・17日出店。 カルチャーを投影したゆるやかなグラフィック作品や、16日にはシルクスクリーンのオーダー受付も実施予定。Courtesy of Smiles自分だけの“とっておき”を探しに、Tシャツの街へ1000枚のTシャツ、一点もののプリント古着、アップサイクルバッグ、偶然サンダル、そして個性豊かなPOPUPブランドたち--。「NEW ‘T’OWN CLUB」は、毎日のTシャツ選びがもっと楽しくなるヒントにあふれた、真夏だけの特別な“街”。お気に入りの1枚を探しに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。【NEW ‘T’OWN CLUB 開催概要】会期:2025年8月15日(金)〜21日(木) 月〜土11:00〜20:30 / 日・祝 11:00〜20:00場所:ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエア住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6企画・運営:PASS THE BATON(株式会社スマイルズ)詳細ページ:https://market.pass-the-baton.com/topics/2199/