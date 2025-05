YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、案内人のJukiaさんが羽田空港で出会ったドイツ人旅行者、AさんとBさんをサプライズで東京観光に連れ出す様子が収められている。



動画は、空港で「初来日」だというAさんとBさんにJukiaさんが声をかけるシーンから始まる。「日本旅行は『ずっとやりたいことリストに入ってたんだ』」と語る二人は、日本のライフスタイルや文化、食事に強い関心を寄せていた。



16日間の滞在で東京、京都、大阪を巡る予定とのことだが、初日の計画は「流れに任せる感じ」と話していた。



まずは、Jukiaさんの提案で『お台場』を訪れることに。移動中には、Aさんがバルセロナ在住であること、Bさんが「ドイツの冬は本当に憂鬱な気分になるんだよ」と語り、移住を考えていたことなど、二人の関係性が明かされていく。



お台場では、巨大なガンダム立像を前に「おぉ〜すごい!」「めちゃくちゃ大きいね!」と大興奮。ちょうど変形ショーが始まり、満開のチューリップや桜が見頃を迎えていたこともあり、「いい季節に来たね」「完璧なタイミング」と喜びをあらわにしていた。



その後、『ドン・キホーテ』でJukiaさんおすすめのスナックを購入し、車内で試食。梅干しシートには「苦手だな…」「俺は好きじゃないかな…」と苦戦しながらも、抹茶チョコレート菓子や辛いスナックには高評価を与え、素直なリアクションを見せていた。



また、道中に立ち寄ったお寺で「卍」マークを見たAさんが、「ドイツではすごく悪い意味のシンボルだから」と質問する場面も。Jukiaさんが「日本では寺院を示す地図記号」だと説明すると、二人は文化の違いに驚きを示していた。



Jukiaさんおすすめの家系ラーメン店『王道家直系 IEKEI TOKYO』での食事では、豚骨醤油ベースのスープを一口飲んだAさんたちは、「すごく美味しいよ!」「完璧!」と目を輝かせていた。つけ麺や海苔とご飯の組み合わせも楽しんでいたようだ。



Jukiaさんからのサプライズプレゼント(ポケモンカードやアニメフィギュアなど)には「最高の初日になった!」と満面の笑みを浮かべ、Aさんたちは「もし、バルセロナに来てくれたら、いろんなところに連れて行くよ!」と約束した。



別れの時、Aさんは「貴重な経験をさせてくれてありがとう!」、Bさんも「本当にありがとう!」と感謝の言葉を述べ、宿泊先まで送られていった。



予期せぬ出会いから始まった一日を通して、異文化交流による驚きや楽しさ、人と人との温かなつながりが伝わる内容となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo