The Bake Factory(東京・新大久保)

生いちごクリームクロワッサン(季節限定商品) 出典:bigkiraさん

2024年12月、新大久保駅から徒歩2分ほどの場所に「The Bake Factory」がオープン。外はサクサク、中はしっとりの大きなクロワッサンが評判になっています。

温かみのある空間 写真:お店から 出典:橘瑞希さん

店内は韓国のカフェを思わせる、シンプルで洗練された雰囲気。パンやデザートが主役となるようにと装飾を控え、無垢材のウッドを活かした温かみのある空間に仕上げたそう。また実際の製造に使用するミキサーや道具がディスプレイされ、手作りの魅力や、本格的なベーカリーの世界観も感じられます。カフェスペースは大きな窓から明るい光が差し込み、居心地の良い空間に客席は32席。USBコンセントがあるのもうれしいポイント。

トリプルチョコクロワッサン 写真:お店から

看板メニューの「トリプルチョコクロワッサン」600円は、チョコレートや甘いもの好きにはたまらない一品。たっぷりのチョコクリームが詰まったクロワッサンを、さらにチョコレートでコーティング。サクサクのクロワッサンと、口いっぱいに広がるチョコレートの味わいが、朝のコーヒーやティータイムのお供にもぴったりです。

ネギハニークリームチーズクロワッサン 写真:お店から

「ネギハニークリームチーズクロワッサン」650円は、甘さと塩気の両方を感じられるように、サクサクのクロワッサンとクリーミーなハニーとチーズ、そしてネギの爽やかなバランスが絶妙な食感を味わえてランチにもおすすめ。

フィナンシェ各種 写真:お店から

北海道産バターを使った「フィナンシェ」380円は、サクサクのクランブルが良いアクセントになっている「クランブル」、爽やかな香りが広がる「レモン」、軽やかでトロピカルな味わいの「ココナッツ」など9種類を用意。ミニサイズで見た目もかわいらしいので、手土産にも最適です。

見た目がかわいいだけでなく、サクサクしっとりの本格的なクロワッサンや、こだわりのフィナンシェを味える「The Bake Factory」に、足を運んでみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

生いちごクリームクロワッサン(季節限定商品) 出典:スイーツパトロール隊員さん

『大きいクロワッサンなので、1個クロワッサンと1ドリンクを頼む人が多かったですね。中のクリームも多いので、手で食べると溢れるのでナイフとフォークで食べます。

夜遅くまでお店は空いているので、夜でもパンが無くなることはなさそうです

カリフォルニアの創作和菓子アイデア賞や、国際食品大会のパンコンテスト金賞を取得されたカトウ アキラ先生の指導にて作られたパンです

【頼んだメニュー】

☆生いちごクリームクロワッサン☆

クロワッサンの中と上にたくさん生クリームが!ケーキと同等くらいの生クリーム量です!甘さはとんでも強いということは無いので、最後の一口まで美味しく食べられます

☆南山園抹茶のクリームクロワッサン☆

今日食べたクロワッサンの中でクリーム量はダントツ。一口目クリーム、二口目クリーム、三口目でクロワッサン生地、みたいな感じで。クリーム爆弾でした

抹茶クリームはふんわりなのに密度が高いというか、これは良い。

クリーム量が多いので美味しく食べる為に、初めの1個目で食べると良い。

☆フレッシュサンドイッチ☆

塩味のあるクロワッサンと思いきや、クロワッサン生地はほんのり甘め。クロワッサン裏にマスタードが塗ってあり、ほんのり甘さ+塩味でバランスが良い。

ハム3枚も入っており、チーズ、レタス、トマトと身もしっかり入っています

☆トリプルチョコクロワッサン☆

チョコクリーム+クロワッサンにチョコ塗り+更にクリーム&チョコソースというオールチョコの一品。

ナイフを入れるザックリ感が楽しい。甘さは強め

☆いちごヨーグルトスムージー☆

注文してから作ってくれます。レギュラーサイズとラージサイズがありますが、レギュラーサイズでも割と大きいです』(スイーツパトロール隊員さん)

※「生いちごクリームクロワッサン」は季節限定商品のため現在は終売。

出典:マロまるさん

『生いちごクリームクロワッサン

大きいクロワッサンにたっぷりクリームと、トップにはいちごが可愛く並んでおります

サクサククロワッサンと優しいクリームの甘味といちごの酸味がまたいい味わいでした

合わせてアールグレイティーを頂きました

トリプルチョコクロワッサン

パリパリのチョコレートがけがまたたまらなく美味しいチョコレートクロワッサンなかのクリームももちろんチョコクリームで甘さ控えめでとっても美味しかったです

合わせてカフェラテを頂きましたがほろ苦カフェラテでチョコクロワッサンとよく合いました

−−−−お店の雰囲気−−−−

入口のショーケースにクロワッサンが並んでいるのを横目に2階にあがると色とりどりのクロワッサンやひと口フィナンシェがずらりと並んでおります

テイクアウトのバッグも可愛かったのでおすすめですが、せっかくなのでまだ空いている今、店内で頂くのもおすすめです』(マロまるさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆The Bake Factory住所 : 東京都新宿区百人町2-2-1 カイダ第7ビル 2FTEL : 03-6273-8877

文:佐藤明日香

