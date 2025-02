香川発の音楽フェス「サヌキロックコロシアム 2025」高松市瓦町周辺で開催、チケット＆出演者情報

音楽フェス「サヌキロックコロシアム(SANUKI ROCK COLOSSEUM) 2025」が、2025年3月15日(土)・16日(日)の2日間、香川県高松市のフェストハレやオリーブホールなど複数のライブハウスを会場に開催される。

香川発の音楽フェス「サヌキロックコロシアム 2025」

サヌキロックの通称で地元民に親しまれる「サヌキロックコロシアム」は、香川県高松市瓦町周辺の複数のライブハウスを中心に行われる音楽フェス。商店街のアーケードを中心に、半径およそ200m圏内に全ての会場が位置しており、音楽ライブをはじめとする様々なイベントを街ぐるみで楽しめる。

chelmicoやyutori、Conton Candyら出演

2025年はchelmicoやyutori、Conton Candy、泉大智、ポルカドットスティングレイ、the shes gone、a子、This is LASTら若手アーティストを中心に、多彩なジャンルのミュージシャンたちが出演する。

出演アーティスト

■3月15日(土)

35.7/3markets[ ]/秋山璃月/ammo/あのね。/Arakezuri/aug.1020/Baby Canta/バックドロップシンデレラ/berry meet/BILLY BOO/Blue Mash/bokula./バウンダリー/Bye-Bye-Handの方程式/ちゃんゆ胃/chelmico/ハク。/HEIRA/Hello Hello/インナージャーニー/アイリス/泉大智/JIJIM/KOHAKU/古墳シスターズ/Lala/LONGMAN/makoto二勝手ナガラ/眞名子 新(BAND SET)/マタノシタシティー/MIYU/naps/ネクライトーキー/パキルカ/PEDRO/ポルカドットスティングレイ/PRAY FOR ME/クジラ夜の街/らそんぶる/さとう。/セックスマシーン!!/シャイトープ/Sunny Girl/THE CLOUD/ジ・エンプティ/the shes gone the/Tiger/トンボコープ/友成空/UNFAIR RULE/やさしいひとたち。/yutori/ズーカラデル



■3月16日(日)

炙りなタウン/a子/Apes/板歯目/ちゃくら/chef's/Chimothy→/超能力戦士ドリアン/チョーキューメイ/Conton Candy/DDJ 葵(ex.青い)/Dizzy Sunfist/Fish and Lips/FIVE NEW OLD/Hump Back/稲村太佑(アルカラ)/joOji/Kanna/からあげ弁当/かずき山盛り/kinderwalls/LADALES/ラッキーセベン/丸山純奈/MAYSON's PARTY/motoki tanaka/muque/長崎友香/なきごと/猫背のネイビーセゾン/NEMOPHILA/New Sprint/Nolzy/NOMELON NOLEMON/大森翔太/pachae/パーカーズ/ペルシカリア/reGretGirl/レトロマイガール!!/RIP DISHONOR/ルイ/SHE’ll SLEEP/終活クラブ/シンガーズハイ/SIX LOUNGE/四星球/帝国喫茶/the奥歯’s/This is LAST/TRACK15/汐れいら/ワタナベシンゴ(THE BOYS&GIRLS)/YAJICO GIRL/八生/YUTORI-SEDAI



※第3弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「サヌキロックコロシアム 2025」

開催日:2025年3月15日(土)・16日(日)

時間:10:30パス交換 / 11:00開場 / 11:30開演(予定)

会場:

[有料会場]

フェストハレ/オリーブホール/ダイム/モンスター/トゥーナイス/スムスカフェ

[無料会場]

瓦町駅地下広場 supported by ESP

外部サイト