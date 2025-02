金融庁がAppleとGoogleに対し、海外の未登録の仮想通貨取引アプリであるBybit、MEXC Global、LBank Exchange、KuCoin、Bitgetに対する国内からのアクセスをブロックするよう要請していたことが報道によりわかりました。これに応じて、Appleは当該アプリを削除しました。金融庁、Appleに初の停止要請 無登録の仮想通貨アプリ - 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/Bybit Announcement | Update for Our Japanese Language Usershttps://announcements.bybit.com/article/update-for-our-users-residing-in-japan-blte5c830f7008333cf/Japan's financial regulator asks Apple, Google to block unregistered crypto exchanges: report | The Blockhttps://www.theblock.co/post/339501/japan-apple-google-block-crypto-appsJapan Wants Apple to Remove Unregistered Crypto Apps from App Store - The Mac Observerhttps://www.macobserver.com/news/japan-wants-apple-to-remove-unregistered-crypto-apps-from-app-store/伝えられるところによると、金融庁は未登録仮想通貨取引所5社のアプリを国内のアプリストアから削除するようAppleとGoogleに要請し、資金決済法に基づいて対象となった社名を公表したとのこと。要請により、Appleは問題のアプリを削除しました。記事作成時点で、App Storeで検索してもヒットしません。KuCoinのみKuCoin Info - Crypto Trackerがヒットしますが、これは仮想通貨取引アプリではなく仮想通貨市場の相場をチェックするアプリです。一方、Googleはまだ対応しておらず、記事作成時点ではGoogle Playで引き続き5つの仮想通貨取引アプリをダウンロードすることができます。アプリストアからアプリが削除されても、端末からアプリを消去することはできないため、既にインストール済みの人は引き続きアプリを使用することができますが、新しくアプリが使われることは防ぐことができます。報道後に発表した日本のユーザー向けの声明で、Bybitは「ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。入金、出金、取引は完全に稼動しており、何ら影響はございませんのでご安心ください。当社は、当局と緊密に協力し、現地の規制当局の期待に確実に応えてまいります。当社の最優先事項は、クラス最高の信頼できる安全な暗号取引プラットフォームをユーザーに提供することです」と述べました。日本の金融当局は、当時世界最大のビットコイン取引所だったMt.Goxがハッキングを受けて多額のビットコインが流出した2014年の事件以降、仮想通貨取引に厳しい方針をとってきました。世界最大のBitcoin取引所のMt.Goxが消滅か? - GIGAZINE金融庁は、今回ブロックが要請された5つの仮想通貨取引アプリに対し、これまでも無登録で事業を続けているとの勧告を行っており、今回の措置は再三の警告に応じなかったことを受けての対応だとされています。無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bybit Fintech Limited)(PDFファイル)https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/bybit_fintech_limited_keikokushiryo.pdf無登録で暗号資産交換業を行う者について(MEXC Global)(PDFファイル)https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/mexc_global_keikokushiryo.pdf無登録で暗号資産交換業を行う者について(Bitget Limited)(PDFファイル)https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/bitget_limited_keikokushiryo.pdf無登録で暗号資産交換業を行う者について(KuCoin)(PDFファイル)https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/kucoin_keikokushiryo.pdf無登録で暗号資産交換業を行う者について(LBank Exchange)(PDFファイル)https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/LBank_keikokushiryo.pdf金融庁によると、停止要請を行ったとの報道は事実であるものの、追って本件についての公表をする予定はないとのことです。