¿åÊ¬¡¦¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª·ª¸¶¾¦Å¹¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤È¤³¤í¤Æ¤ó¡×

栗原商店は、新商品「サウナところてん」を販売中です。

栗原商店「サウナところてん」

内容量 150g×1カップ

賞味期限 60日間

保存方法 冷暗所

価格 393円(税込)

販売場所 伊豆河童本店(静岡県駿東郡清水町伏見184-3)

甘味処 伊豆河童 三島広小路店(静岡県三島市広小路13-3)

■本リリースのポイント

1. 静岡のサウナ施設だけて提供されていた「サウナところてん」を商品化!

2. 失った「ミネラル」をところてんで補給、国産「青みかん」でクエン酸注入!

3. 静岡サウナ協議会推奨!サウナ上がりの「サ飯」=ところてんを文化に

同社は1869(明治2)年に三島市で創業したところてんの製造・販売をする企業。

同社のこだわりは伊豆で採取される、国内でも最高級の伊豆産の天草を厳選して取り扱い、名水100選にも選ばれた柿田川湧水の水を使用し、熟練の職人の手によって作られたところてん。

舌触りやのどごし、風味を大事にしたところてんが楽しめます。

現在は4代目の代表・栗原康浩が中心となり、ところてん関連商品を販売中です。

「サウナところてん」は、近年拡大するサウナ市場に目をつけた新商品。

現在日本では月に1回以上サウナなどの温浴を楽しむ人口はおよそ777.1万人と推定され(※1)、一過性のブームを超え、文化となってきました。

また、サウナの利用アンケートによると(※2)、サウナ上がりの飲み物は1位「水」(32.4%)で2位の「ビール」(20.8%)を10ポイント以上引き離しています。

以上の統計を見ていくと、サウナの利用者の多くはアルコール摂取よりもリラックスや体の疲れを癒やすことを目的とし、健康志向ユーザーが多いと考えられます。

ノンアルコール・健康志向・栄養補給の3要素を考えた結果、サウナ上がりに「ところてん」を摂取する文化を創造し、新しい消費マーケットを開発するため、2020年から「サウナところてん」の開発をスタートし、サウナ温浴施設「サーマルクライムスタジオ富士」(静岡県裾野市)などで提供。

2. 失った「ミネラル」をところてんで補給、国産「青みかん」でクエン酸注入!

新商品「サウナ専用ところてん」は伊豆産のテングサと富士山の湧水で丁寧に作られたところてんを使用。

臭みのないさっぱりとしたところてんには、過剰な塩分を排出するカリウムや、エネルギー代謝を促すヨウ素などのミネラルを豊富に含んでいます。

ミネラル成分は発汗とともに排出されてしまうため、常に適度な補充が必要となってきます。

また、ところてんは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を含んでいて、腸内環境を正常化させる一助になります。

ところてんのタレは、国内で生産された、無農薬の青みかん(摘果みかん)をベースに作ったオリジナル。

サウナ上がりにさっぱりとした味わいを演出します。

青みかんに含まれているクエン酸には、疲労物質である乳酸を体内で分解して新陳代謝を促進してくれる働きがあるほか、ところてんに含まれているミネラルの吸収を促す効果も期待されます。

ノンアルコールで低カロリー、栄養補給を目的とし、サウナ後のリラックスも促進させるところてんです。

3. 静岡サウナ協議会推奨!サウナ上がりの「サ飯」=ところてんを文化に

新商品「サウナところてん」は、静岡県の食材を活用したサウナ飯「サ飯」やサウナドリンクの開発・提供を進める「静岡サウナ協議会」の推奨も受けています。

6月10日のところてんの日にちなみ、修善寺時之栖のサウナ施設「KULTA」で行ったイベントや富士山静岡空港のテントサウナイベント、7月27・28日の富士山こどもの国サウナイベントでも「サウナところてん」は好評を博しました。

2024年の夏は長い猛暑が続き「食べる熱中症対策」としても効果が期待されている、新しいところてんです。

