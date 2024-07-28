Ž¢¤¢¤á¿§¶Ì¤Í¤®Ž£¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥éÀ®Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤¹¶Ì¤Í¤®¤ÎÀµ¤·¤¤ÀÚ¤êÊý
¢£¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤äÈèÏ«²óÉü¡¢¹³»À²½¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬ËþºÜ¤Î¶Ì¤Í¤®¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¦¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤ÏÌîºÚ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡£°û¼ò¤ÇºÙË¦¤¬½ý¤Ä¤¯¤Î¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯´Þ¤à¤Î¤Ï¡ÖÈé¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¾å¤«¤é3ËçÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÈé¤ò¤à¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬¤Û¤Ü0¤Ë¡ª¡¡Èé¤ò¤à¤¯»þ¤Ï¡¢Èé¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤ò¡£
¢£¡Ö¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤Ïµåº¬¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Èé¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢·ì´É¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤êÈîËþÍ½ËÉ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÖ¤¤¶Ì¤Í¤®¤Ï²«¿§¤¤¶Ì¤Í¤®¤Î5.4ÇÜ¤Î¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆâÂ¡»éËÃÂÐºö¤äÈîËþ¤äÌÖËì¤ÎÂ»½ýËÉ»ß¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿©Âî¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¡ª¡¡¥¹¡¼¥×¤äÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤Î¥¿¥Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¡ý¡£
¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤«¤éßÖ¤ê¤·¡¢¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥¦¥À¡¼¾õ¤Ë¡£¶Ì¤Í¤®¤ÎÉ÷Ì£¤È±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Ö¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤´ÈÓ¡×¤ò¿æ¤¯
¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿æ¤±¤Ð¡¢ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ¤ËÉáÄÌ¤Ë¿æÈÓ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±ÎÌ¤Î¿å¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯Àö¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¢¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¶Ì¤Í¤®¤ÎÈé¤ò¼è¤ê½ü¤¯
£Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯º®¤¼¤ë
¤´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿¤é´°À®¡ª
¢£·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¸ú²Ì¤äÆ°Ì®¹Å²½Í½ËÉ¸ú²Ì
¶Ì¤Í¤®¤Î¹á¤êÀ®Ê¬¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï¡¢Åü¼Á¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ò¤°¤ó¤È¹â¤á¤ë¤Û¤«¡¢·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¸ú²Ì¤äÆ°Ì®¹Å²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Èé¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¦¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Ë¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¡¢¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ºîÍÑ¡¢·ì°µ¾å¾º¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤â¡£
¶Ì¤Í¤®¤Î¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Ï¡¢Èé¤Î¤Û¤«¤Ë¾åÉô¤Ë¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÚ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾åÉô¤¬ÂÀ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¨¤ë¤È¥Õ¥«¥Õ¥«¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶Ì¤Í¤®¤Î²Ä¿©Éô°Ì¤Ï¡¢ÍÕ¤Îº¬¸µ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÍÜÊ¬¤òÃß¤¨Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÎÚ¾õ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÖÎÚ·Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤ÏÆù¸ü¤Ç´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢³°Â¦¤ÏÁ¡°Ý¼Á¤Ç¿É¤ß¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢À¸¿©¤¹¤ë¤Ê¤éÆâÂ¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶Ì¤Í¤®¤Î²ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ÆOK
¶Ì¤Í¤®¤ÎÃæ¿´Éô¡Ö¿Ä¡×¤Ï¡¢ÍÕ¤ËÍÜÊ¬¤òÁ÷¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¡£¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥ê¥ó¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¿Ä¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î3¡Á4³ä¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¿Ä¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀ®Ê¬¤¬Âç¥í¥¹¤Ë¡ª
¶Ì¤Í¤®¤Îº¬¤Ï³èÈ¯¤ËºÙË¦Ê¬Îö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê²¹ÅÙ¤ä¸÷¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯²ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ê¤Ë¤Ï¶Ì¤Í¤®¤ÎÉ÷Ì£¤È±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê½ü¤¯É¬Í×¤Ê¤·¡£¹ï¤ó¤ÇÌôÌ£¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
È¯²ê¤¹¤ë¤È¶Ì¤Í¤®ËÜÂÎ¤Î±ÉÍÜ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤È¥½¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£Á¡°Ý¤ò²õ¤·¤Æ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥¢¥ê¥·¥ó¤¬È¯À¸
¶Ì¤Í¤®¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥ß¥Î»À¡¢¥¢¥ê¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Ê¬²ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥ê¥·¥ó¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¸ú²Ì¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï¡¢ºÙË¦¤¬²õ¤ì¤Æ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÚ¤é¤º¤Ë´Ý¤´¤ÈÄ´Íý¤·¤¿¤ê¡¢Á¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤ÆÂç¤¤á¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥ó¤ÎÀ®Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥¾¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÚ¤êÊý¤ÏÁ¡°Ý¤òºÙ¤«¤¯ÃÇ¤Ä¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡£ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È10¡Á30Ê¬¾ï²¹¤ÇÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥ê¥·¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Îä¤¨À²þÁ±¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¤¬¡¢ÀÚÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÚÁÇ¡Ö¥¢¥ê¥¤¥Ê¡¼¥¼¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥·¥ó¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Û¥¨¥ó¡×¡Ö¥¹¥³¥ë¥¸¥Ë¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÀ®Ê¬¤ËÊÑ²½¡£Îä¤¨À²þÁ±¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¥·¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¶Ì¤Í¤®¤Ï¡¢¿É¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È°ß¤¬¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¿É¤µ¤¬¿´ÇÛ¤Ê»þ¤Ï¶Ì¤Í¤®¤òÄ¹¤á¤Ë¾ï²¹¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¿É¤ß¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤á¿§¶Ì¤Í¤®¡×¤Ë¤¹¤ë¤È±ÉÍÜ¤¬¾Ã¼º
¶Ì¤Í¤®¤Î½ÅÍ×À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ê¥·¥ó¡×¤È¡Ö¥±¥ë¥»¥Á¥ó¡×¡£¥¢¥ê¥·¥ó¤ÏÇ®¤Ë¶¯¤¤À¼Á¤ò»ý¤Á¡¢¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Ï»éÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢Ìý¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¤ëÄ´Íý¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¤¿¤À¤·¤¢¤á¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¥·¥ó¤ò100¡óÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ê¤éÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È°ß¤¬¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¿ÉÌ£¤òÏÂ¤é¤²¤Ä¤Ä¡¢±ÉÍÜ¤â¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿É¤ß¤òÈ´¤¯¡Ö¿å¤µ¤é¤·¡×¤Ï¡¢¿åÍÏÀ¤Î¥¢¥ê¥·¥ó¤ä¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¦¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¹þ¤ßÄ´Íý¤â¿å¤µ¤é¤·°Ê¾å¤Ë¿åÍÏÀ¤ÎÀ®Ê¬¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·±ÉÍÜ¤¬Î®¤ì½Ð¤¿¼Ñ½Á¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤Ï80¡î°Ê²¼¤Î²ÃÇ®¤Ç¹³»À²½ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»éÍÏÀ¤Î¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤ÏÌý¤ÈßÖ¤á¤ë¤³¤È¤ÇµÛ¼ýÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Û¥¨¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¹³»À²½ÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢100¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼º³è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö²ÃÇ®¤ÏNG¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó²ÃÇ®¤Ï¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿å¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á±ÉÍÜÎ®½Ð¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£»È¤¦¤Ê¤é¡¢30¡Á45ÉÃÄøÅÙ¤ÎÃ»»þ´Ö²ÃÇ®¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡±ÉÍÜÉô¡Ë