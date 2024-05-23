23日、笠松競馬場で行われた第33回オグリキャップ記念(4歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金2500万円)は、中団から直線で内から伸びた広瀬航騎手騎乗の2番人気タイガーインディ(牡7、兵庫・保利良平厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気ヘルシャフト(牡7、高知・打越勇児厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分24秒0(良)。

さらにアタマ差の3着に3番人気オメガレインボー(牡8、浦和・小久保智厩舎)が入った。

勝ったタイガーインディは、父シニスターミニスター、母モンターニュドール、その父ヘネシーという血統。重賞は連勝でこれが3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆タイガーインディ(牡7)

騎手:広瀬航

厩舎:兵庫・保利良平

父:シニスターミニスター

母:モンターニュドール

母の父:ヘネシー

馬主:伊藤 和夫

生産者:友田牧場

【全着順】

1着 タイガーインディ 2人気

2着 ヘルシャフト 1人気

3着 オメガレインボー 3人気

4着 デュードヴァン 4人気

5着 メルト 9人気

6着 タイセイドリーマー 7人気

7着 セイルオンセイラー 5人気

8着 スペシャルエックス 6人気

9着 キャットリング 8人気

10着 スペシャルトーク 10人気

11着 ポッドヴァイン 11人気