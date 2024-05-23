レースが行われた笠松競馬場(c)netkeiba

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　23日、笠松競馬場で行われた第33回オグリキャップ記念(4歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金2500万円)は、中団から直線で内から伸びた広瀬航騎手騎乗の2番人気タイガーインディ(牡7、兵庫・保利良平厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気ヘルシャフト(牡7、高知・打越勇児厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分24秒0(良)。

　さらにアタマ差の3着に3番人気オメガレインボー(牡8、浦和・小久保智厩舎)が入った。

　勝ったタイガーインディは、父シニスターミニスター、母モンターニュドール、その父ヘネシーという血統。重賞は連勝でこれが3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆タイガーインディ(牡7)
騎手:広瀬航
厩舎:兵庫・保利良平
父:シニスターミニスター
母:モンターニュドール
母の父:ヘネシー
馬主:伊藤 和夫
生産者:友田牧場

【全着順】
1着　タイガーインディ　2人気
2着　ヘルシャフト　1人気
3着　オメガレインボー　3人気
4着　デュードヴァン　4人気
5着　メルト　9人気
6着　タイセイドリーマー　7人気
7着　セイルオンセイラー　5人気
8着　スペシャルエックス　6人気
9着　キャットリング　8人気
10着　スペシャルトーク　10人気
11着　ポッドヴァイン　11人気