NHKの連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』が、あと2週間ほどで最終回を迎えようとしている。昨秋のスタート以来、朝ドラ史上初となる3代のヒロインを上白石萌音、深津絵里、そして川栄李奈と引き継ぎながら100年におよぶ物語を紡いできた。

クランクアップのあとに駆けつけた先は…

『カムカム〜』の撮影が2月26日にクランクアップしたあと、川栄李奈は3月16日、古巣である東京・秋葉原のAKB48劇場に駆けつけた。劇場ではこの日、彼女のAKB48時代からの盟友である入山杏奈の卒業公演が行われていた。公演の終盤、入山と同期のメンバーなどがあいついでステージに上がるなか、川栄は最後の最後にサプライズで登場。2人泣きながら抱き合うと、入山から「ありがとう、朝ドラ女優」と言われ、川栄は「恥ずかしい、恥ずかしい」と照れていた。



©Getty

川栄は入山より1学年上ながらAKB48では1期後輩にあたる。高校1年だった2010年7月に「AKB48第11期研究生オーディション」に合格すると研究生を経て、いまからちょうど10年前のきょう、2012年3月24日に正規メンバーに昇格した。入山とは配属先のチーム4で一緒になる。

チーム4はそれから半年あまりで一旦解散したが、2人はそろってチームAに移籍し、2015年8月に川栄がグループを卒業するまでチームメイトとして活動している。入山とはこの間、同じくチーム4出身の加藤玲奈と3人で「アンリレ」というユニットを結成したこともあり、仲を深めていった。

秋元康に「私は女優になりたい」

そもそも川栄がオーディションを受けたのは、友達から誘われたのがきっかけで、住んでいた神奈川から東京に遊びに行けるというぐらいの軽い気持ちだったという。アイドルに必須の歌もダンスも苦手で、AKB48に入ってからというものずっと苦労したらしい。

そんな川栄の存在が一躍世間に知れ渡ったのは、2013年にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』の企画で受けた各教科のテストの点数が出演者中最下位となり、“センターバカ”の称号を得たときだった。このときの英語のテストでの珍解答から「ハステとワステ」という楽曲が生まれ、シングルのカップリング曲(ユニット・BKA48名義)としてリリースされている。

それだけに、当時、ファンの誰もが川栄はバラエティ路線に進むと思っていたはずである。実際、周囲のスタッフもそのつもりで準備を進めていた。だが、本人はこれにはっきりと異を唱える。《川栄李奈をバラエティータレントとして売り出そうとしていた時、「私は女優になりたいんです」と言った彼女の毅然とした言葉を今でも覚えている》とは、AKB48の総合プロデューサーの秋元康が、彼女がグループ卒業後に刊行したフォト&エッセイ集の帯に寄せた一文だ(※1)。

女優を志したきっかけ

川栄が女優を志したのは、2014年10月期のドラマ『ごめんね青春!』に出演し、演技の楽しさを知ったからだという。しかし、そこには前提となる出来事があった。同じ年の5月に岩手県でのAKB48の全国握手会で遭遇した傷害事件である。このとき、川栄は入山杏奈とスタッフ1名とともにノコギリを持った男に襲われ、重傷を負い、5カ月近く活動を休まざるをえなかった。前出の著書では、その休業中に考えたことを次のように明かしている。

《世の中には、なんにも悪いことをしていないのに、道端で知らない人に殺されてしまう人もいます。そういうニュースを見るたびに、自分は絶対にそんな目に遭わないから大丈夫って、根拠のない自信をそれまでどこかに持っていました。

だけどあの日、私が事件に巻き込まれました。

「あ、全然大丈夫じゃなかったんだ、私……」ってとても当たり前のことに気がつきました。

極端なことを言っちゃえば、明日死んじゃう可能性だってゼロではない。

なら、くよくよ悩んでいないで、自分がやりたいことを早くやろうと活動をお休みしているときに考えていました》(※1)

事件自体は絶対にあってはならないことだが、彼女にとっては結果的に、この体験を通じて抱いた「自分がやりたいことを早くやろう」との思いが、演技一本でやっていこうという決意につながったわけである。

2016年、朝ドラに初出演

AKB48を卒業した翌日より舞台『AZUMI幕末編』の稽古が始まり、公演の幕開けとともに個人としての活動をスタートさせる。翌2016年には『とと姉ちゃん』でNHKの朝ドラに初出演し、これを境に俳優としてのオファーが急増した。

初舞台は主演で、2018年には『恋のしずく』で映画初主演も果たしたが、いまなお脇役を演じることも多い。なかには映画『デスノート Light up the NEW world』(2016年)のように短い出番ながら強い印象を与えた作品もある。

同年代の女優には土屋太鳳や松岡茉優(両者とも奇しくも川栄と同じ1995年2月生まれ)など主演作やヒロイン役でブレイクする例が目立つなか、川栄は若き実力派バイプレイヤーとして注目された点で特筆される。本人はこれについて、自分の地味なところが武器になっていると分析した。《顔もそうですけどあまり個性がないので、誰の横にいても害はない、みたいな(笑)。派手さはない代わりに、いろんなものになじめるとは思います》というのだ(※2)。

「結婚しても仕事は続けていきたい」

ドラマ『家政夫のミタゾノ』(2019年)で新人家政婦を演じた際には、《主婦になりたいという気持ちは強いのですが、共働きの家庭で育ったこともあり、できれば結婚しても仕事は続けていきたい》と語っていた(※3)。俳優の廣瀬智紀と結婚を発表したのはその直後だ。このときすでに妊娠しており、年内には第1子を儲ける。同年に出演したNHKの大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』では神木隆之介演じる落語家の卵の恋人を演じ、終盤に妊婦として登場すると、あの大きなお腹は本物かとSNSなどで話題を呼んだ。

結婚・出産後も前言どおり仕事を続け、朝ドラのオーディションでは6度目の挑戦となる『カムカムエヴリバディ』でついにヒロインの座を射止めた。

先に引用した2019年のインタビューでは、《少しずつ演じられる役の幅を広げながら、大きな役柄を任せてもらえるようになりたいですね。強いて言うなら、もう少し地味なキャラクターを演じてみたいです》と、相反するような役柄を所望していた(※3)。だが、考えてみると、これは『カムカムエヴリバディ』で彼女が演じる大月ひなたのキャラクターにまさに当てはまる。

できれば30代前半で「売れたい」

朝ドラのヒロインという大役ながら、ひなたはこれといった特技もない、どこにでもいそうな女性である。そんな彼女が、大好きな時代劇のためなら、あれこれとアイデアを練ったり、一旦はやめた英会話も、いずれ必要になる日が来ると気づくや再挑戦したりと、とことん力を入れるからこそ、視聴者の共感を得ているのだろう。

『カムカム〜』のプロデューサーからは《絶対に役者を辞めなそうだから(引用者注:ヒロインに)選んだ》と言われたという(※4)。かねてより俳優を長く続けていくことを目標に掲げ、そのために調子に乗らないよう心がけていると語ってきた彼女にとって、これほどうれしい言葉はないだろう。

いまでも十分に売れっ子といえるが、彼女に言わせれば、「売れている人」とは、《主演じゃなくても注目される脇役をやって、その後1年ぐらい作品に出なくても、また次もいい役を任せてもらえる人》であり、自分はまだその域には達していないという。それでも《できれば30代前半で「売れたい」と思っています》と、静かに情熱を燃やす(※5)。

先月12日に27歳の誕生日を迎え、30歳まであと3年。それまでにどんな展開を見せるのか、『カムカム〜』のあとも川栄李奈から目が離せない。

(近藤 正高)