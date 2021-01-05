【ADDICTION】新作を使ったベージュオレンジメイク【'21年春コレ】

C CHANNELコスメ部

2021年1月８日に発売されるADDICTIONの春コレクションを使ってみずみずしくジューシーなベージュオレンジメイクに挑戦。

今回のADDICTIONが掲げるテーマは「THE MORNING DEW（朝露）」。

朝露のような唇や朝の冷気に自然と染まる頬を表現したラインナップです。

新春に新しいコスメやメイクにチャレンジしたいあなた、必見です◎

【使用したコスメ】

ティントタイプのチークで頬色 長続き

アディクション チーク ティント

003 Inside of Me

\2,800（税抜）

リップ下地やリップグロスとしても使える

アディクション リップ オイル プランパー 002 Adore It

\3,000（税抜）

不動の人気者に今だけのカラーが登場

アディクション ザ アイシャドウ

101SP Only Fooling

102P Dizzy Spell

103P My Share

各 \2,000（税抜）

※数量限定発売

2021年01月08（金）発売

◎ADDICTION 公式サイト

https://www.addiction-beauty.com/

◎お問い合わせ先

https://www.addiction-beauty.com/site/s/contact-form.aspx

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