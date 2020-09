巷で噂の「スカート奪取おじさん」にスカートを盗られてしまった大神ひな子。助けてくれたのは、たまたま通りかかった赤頭先生だった。



しかし、実はひな子は先生に近付く為わざとスカートを盗られていて―…。



「先生の特別なひとりになりたい…!」鍵をかけ、電気を消して、先生に馬乗りになるひな子。



あの手この手で迫られる先生は、教師という立場と葛藤しながらも、徐々に理性が崩壊していき…。



可愛くてエッチなオオカミさんに狙われた赤ずきん先生の運命は――!?

幸運な人だけがたどりつける、ふしぎな駄菓子屋 「銭天堂」。



店主の紅子がすすめる駄菓子は、どれもその人の悩みにぴったりのもの。



でも、食べ方や使い方を間違えると…。



幸福を呼ぶか、不幸をまねくかはその人次第!

世は岐山温氏が暴虐の限りを尽くし、人々は苦しみに喘いでいた。姑蘇藍氏・雲夢江氏・蘭陵金氏・清河聶氏ら仙門の修行者たちは「射日の征戦」を行い、力を合わせて温氏を討伐することに成功する。夷陵老祖(いりょうろうそ)である魏無羨(ウェイ・ウーシエン)は、「射日の征戦」で貢献を果たしたが、彼の修めた鬼道は強大な力を持つがゆえに、人々に恐れられ、謗られ、やがてその身の破滅を招いてしまう。



そして十三年後。死んだはずの魏無羨は呪術によって世に蘇り、かつての友、姑蘇藍氏の藍忘機(ラン・ワンジー)、義兄弟である雲夢江氏の江澄(ジャン・チョン)と再会する。しかし、過去の謎は未だ消えず、世間は再び彼を疑い始めるのだった。



すべての物語の始まりは、彼らの少年時代の出会いに遡る――

100年以上の時を経て突如姿を現したドラゴンは、カサディスの村を焼き尽くした。



愛する家族を守ろうとドラゴンに立ち向かうイーサンだったが、ドラゴンによって自らの心臓を奪われてしまう。絶命したかに思われたイーサンは"覚者"となり蘇り、イーサンのもとに突然現れたポーン ("従者") のハンナと共に、心臓を取り戻す為の旅にでる。



旅を続けながら、イーサンは七つの大罪を体現するモンスターとの戦いを繰り広げていくことになるが、しかし、モンスターを倒すたびに、彼自身もまた少しずつ人間性を失っていくことになろうとは、まだ知る由もなかった…。

この世の全ての物、万物には神が宿っている。戦う神「ゴウリキシン」と、「親方」と呼ばれる人間が音楽に乗せて行う力比べ、太古から続くその戦いは「カミズモウ」と呼ばれていた――。



音楽好きの小学生・夢幻ダイは、ある日、空から落ちてきた石の神・ゴウテツと出会う。



「俺の親方になって、一緒にカミズモウで戦え!」



カミズモウでの優勝を目指し、一緒に戦うパートナーである「親方」を探していたゴウテツは強引にダイに迫る。突然の展開に戸惑うダイの前に、さらに謎の存在・「ジャリキシン」達が立ちはだかる!



「何が何だかわからないけど…やってやるよ、カミズモウ!」



決意したダイの前に「神太鼓(じんだいこ)」が現れ、光に包まれたダイは「親方」へと変身する…!



叩いて!ノッて!ぶちかませ!! 目指せ最強のゴウリキシン!



カミズモウ!はっけよーい、のこった!!

都心から遠く離れ、色濃く残る自然に囲まれた集落──雛見沢村。



かつて、ダムの底に沈むはずだった村は、今もなお昔と変わらない姿で、転校生・前原圭一を迎え入れる。



都会で暮らしていた圭一にとって、雛見沢の仲間と過ごす賑やかでのどかな生活は、いつまでも続く幸せな時間のはずだった。



一年に一度行われる村の祭り、綿流し。



その日が来るまでは…。



昭和五十八年、六月。



ひぐらしのなく頃に。



日常は突如終わりを告げ、止まらない惨劇の連鎖が始まる──。

近未来の地球――人類は「ヒュージ」と呼ばれる謎の生命体の出現で破滅の危機に瀕していた。



全世界が対ヒュージという一事に団結し、科学と魔法の力を結集した決戦兵器「CHARM(チャーム)」の開発に成功、その使用者となる少女たち「リリィ」を養成する機関「ガーデン」を各地に設立した。



ガーデンの中でも名門と名高い百合ヶ丘女学院に補欠ながらも合格を果たした一柳梨璃は、人類存続のために戦うリリィとしての一歩を踏み出す。



かつて、自身の窮地を救ってくれた白井夢結を追ってこの学園を受験した梨璃は登校初日に邂逅を果たすも、以前の夢結とはどこか違っていて……

あるところに一人の旅人がいました。彼女の名はイレイナ。



若くして魔法使いの最上位「魔女」となった才女です。



幼いころに読んだ旅の物語に憧れて、流されるように気ままな長い旅を続けています。



この広大な世界を自由に渡り歩き、わけのわからない可笑しな人や、誰かの美しい日常に触れながら、彼女は旅人として、これといった目的もなく、色々な国や人との出逢いを繰り返します。



そして同じ数だけの--



「構わないでください。私、旅人なものですから。先を急がなければならないのです」



そんな魔女イレイナが紡ぐ、出逢いと別れの物語…。

合理的で単独行動が好きな中学3年生四谷友助は、ある日ゲームじみた異世界に転送された―。



すでに転送されていたクラスメイトの新堂衣宇、箱崎紅末とともに3人目のプレイヤーとなった彼は、命を懸けたクエストに挑むことに。



感情論を廃してすべての要素をフラットに、時には仲間の命すら駒として扱う冷酷な四谷。



襲い来る魔物、厄介な事件、そして暗躍する強敵からパーティの全滅を防ぎ、このゲームをクリアすることができるのか?

冒険者たちが未知へと挑み、神々が興奮に沸き返る、世界で最も熱き街――迷宮都市オラリオ。



その中心に鎮座するは、都市に限りなき富と栄華をもたらし、数多の混沌が潜む大穴――『ダンジョン』。



その深淵にて、生まれ落ちた一体の怪物。



「……ここ……どこ……?」



人語を離す竜の少女を巡り、都市はかつてない異常事態に巻き込まれていく。



人と怪物。



漫然と存在する価値観、常識は破壊され、冒険者ベル・クラネルと、女神ヘスティアに、決断の時が――



これは、少年が歩み、女神が記す、ダンジョンの謎に迫る【眷属の物語】――

正和63年10月。大廃線により鉄路の殆どが失われてしまった国――日ノ本。



九洲は隈元県御一夜市。



疲弊しきった経済の立て直しを蒸気機関車8620とそのレイルロオド・ハチロクとを主役に据えた観光振興により見事成功させ鉄道復興の聖地となった同市はさらなる復興への機運や全国の鉄道事業者・まいてつたちの交流を盛り上げるべく、『第一回まいてつ祭』の開催を企画する。



鉄道車両の運転制御用人型モジュール「レイルロオド」達もそれぞれのマスター達につれられ全国から集う。



人間達の連日の会議に刺激され、「自分たちも何かをしたい」と意気投合した彼女たちは、有名レイルロオド「すずしろ」を中心として「レイルロオドサミット」を主催。



駅前の「cafe亜麻色」に集合し、「まいてつ祭」へ更なる彩りを加えるべく知恵を絞っていく。

謎の美少女・司に運命の一目惚れをした少年・由崎星空(ナサ)。



ナサの決死の告白に、彼女の返事は「結婚してくれたら、付き合ってあげる」!?



ナサと司の愛に満ち溢れた、カワイイ&尊い新婚生活が始まる!!

運命が導く戦いの旅路へ



カイル王が魔王アングムンドを葬り去って100年。



平和な時代に見習い騎士のカーセルは生きていた。



だが、魔族が近隣に現れたとの知らせからカーセルの運命が動き始める。



大賢者に導かれ、頼れる仲間を得たカーセルは旅立つ。



封印されし聖剣を求めて……

驚異的な身体能力を持つ、少年・虎杖悠仁はごく普通の高校生活を送っていたが、ある日“呪い”に襲われた仲間を救うため、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿してしまう



呪いである“両面宿儺”と肉体を共有することとなった虎杖は、最強の呪術師である五条悟の案内で、対呪い専門機関である「東京都立呪術高等専門学校」へと編入することになり……



呪いを祓うべく呪いとなった少年の後戻りのできない、壮絶な物語が廻りだす―

一生懸命でかわいすぎる犬と、恐すぎる顔なのに憎めない猫と。



二匹と暮らす楽しすぎる日常――。



どっちも飼っている飼い主ならではの毎日は、笑いありホロリあり…。



あなたは犬派?猫派?どっちも派??



犬も猫もかわいくて仕方ない欲張りな飼い主が贈る贅沢などっちも飼いアニメがはじまります。

烏野高校排球部は春の高校バレー宮城県予選を制し、悲願の全国大会出場を決めた。初戦で椿原学園高校を下した烏野の前に、最強ツインズ“宮兄弟”擁する稲荷崎高校が立ちはだかる。

かつて、魔王ハドラーにより苦しめられていた世界は、「勇者」と呼ばれた一人の剣士とその仲間たちの手により平和を取り戻した――



時は流れ…。魔王から解放されたモンスターたちが暮らす南海の孤島・デルムリン島。



島唯一の人間であり、勇者に憧れる少年「ダイ」は、モンスターたちと平和に暮らしていた。



だが、その暮らしも、魔王ハドラーの復活により一変する。



師との約束、仲間との出会い、逃れられぬ宿命…



再び危機が訪れた世界を救うため、勇者を目指す少年・ダイの冒険が始まる――!

とわ、せつな、もろはは、妖怪と人間の血を引く半妖の少女たちだ。



幼い頃、森の火事に巻き込まれ、離ればなれになった双子の少女、とわとせつな。とわは、時代樹の時空を越えるトンネルをくぐり抜け、戦国時代から現代へとタイムスリップ。かごめゆかりの日暮家の娘として育てられ、武道に長けた女子中学生に成長した。一方、戦国時代に残された妹のせつなは、妖怪退治屋のお頭となった琥珀の下で妖怪退治を生業にしていた。もろはは、かごめと犬夜叉の娘。賞金稼ぎとして「化け殺しのもろは」の異名を取り、やはり妖怪退治に明け暮れている。



とわとせつなが別れ別れになってから、10年。時代樹の時空を越えるトンネルが再び開かれた。現代に現れたせつなと再会するとわだったが、せつなは何故かとわのことを忘れてしまっていた。



せつなと共に、現代にやって来たもろはも加わり、とわたち「半妖の夜叉姫」が、現代を、そして戦国時代を、縦横無尽に暴れ回る!

――突如、地球上に現れ、あらゆる生命の脅威となった『ピラー』。



打つ手もなく追い込まれていく人類に手を差し伸べたのは、自らを『オーディン』と名乗る神の存在だった。



オーディンはピラーに対抗する術として、戦乙女『ワルキューレ』と、彼女たちの翼となる英霊機を人類に授け、反撃を宣言した。



それから数年――人類とピラーとの戦いが続く空、戦翼を纏った戦乙女たちが、そんな戦乙女たちを支える男たちが、世界を救うために命懸けの空を翔けている。



ここ日本も例外ではない。



霊峰富士にそびえし巨大なピラーと対峙する、3人の戦乙女。



いずれも腕は確かだが、揃いも揃って問題児ばかり。



そこに、欧州から訳アリのエースパイロットがやって来ることになり……。

2095年10月31日。未観測の戦略級魔法によって、一国の軍事都市と艦隊が消滅した。《灼熱のハロウィン》と呼ばれたこの日から、世界は新たな戦略級魔法師の登場に震撼することになる。中でも「世界最強の魔法部隊」であるスターズを擁する北アメリカ合衆国(USNA)は危機感を募らせ、秘密裏に未観測の戦略級魔法と、その魔法を使用した魔法師の正体を暴こうと躍起になっていた。



それから約二ヶ月後の12月24日。街がクリスマスの飾りとイルミネーションで賑わっているなか、達也たちは交換留学でアメリカに行くという雫の送別会に集まっていた。雫がアメリカに行く期間は三ヶ月。雫によると、彼女に代わって第一高校に来るのは、同い歳の女の子だという。



同じ頃、USNAのスターズ基地では、一人の少女が第一高校への潜入調査に赴く準備を進めていた。彼女の名はアンジェリーナ=クドウ=シールズ。スターズ歴代最年少の総隊長にして、戦略級魔法ヘヴィ・メタル・バーストを操る世界最強の魔法師だった――。

――「スポーツクライミング」。



それは、頭脳と肉体を駆使し、己の身体一つで壁を登る競技。



パズルゲームの天才・笠原好が偶然出会った、校内名物のクライミングウォール!



まるで、色とりどりの「岩のパズル」のように見えた…



そんな運命の出会いが、好の人生を一変させる!



花宮女子高校クライミング部の仲間と共に頂点を目指して駆け上がれ…



アツい本格クライミング・ストーリーが、今始まる!

「わたし、人の心が読めます!でも、ちょっと空気は読めません!よろしくお願いします!」



孤島にある奇妙な学園。生徒、中島ナナオの前にあらわれたのは、転校生の柊ナナ。ここは、さまざまな能力を持つ少年少女が集う施設。



炎や氷をあやつる者。自在に宙を飛べる者。空気を刃にして攻撃できる者――。生徒たちは、「人類の敵」と呼ばれる怪物と戦うために訓練を受けているのだ。だが、島にはいくつもの秘密が隠され、おそるべき罠が牙をむく。



続発する怪事件。学園にひそむ殺人鬼。一人、また一人と姿を消してゆく同級生。予想を裏切る展開。知力、能力の限りを尽くした頭脳戦。そして友情。熱いドラマにいろどられた、「人類の敵」との死闘が、いま、始まる!

観て癒される。



観て元気づけられる。



観て人にやさしくなれる。



そんなハートウォームでポジティブな効能をもたらす、サプリメントのようなショートストーリー。



それが『かえるのピクルス -きもちのいろ-』

ブラック企業にシステムエンジニアとして勤めている39歳の独身サラリーマン竹林竜馬はひとりアパートであっけない最後を遂げる。



天界に召された竜馬だったが、創造神、愛の女神、生命の神に協力を求められ、子どもの姿で異世界へ転生!?



深い森で一人、のんびり暮らし始めた8歳のリョウマは、魔法でテイムしたスライムたちの研究にのめり込みながら新しい人生を謳歌する。



やさしい人たちに囲まれて毎日が楽しい、まったり異世界スローライフファンタジー!

お笑い芸人を目指す4人の若き乙女たち19歳(北風ふぶき、凩まふゆ、新谷りん、朝生祇なゆた)は、日夜バイトに明け暮れながらも一生懸命にネタの練習に励んでいる。笑いでみんなを幸せに!みんなの幸せで私たちも幸せになる、というきれいごとを大義名分に頑張るも、なかなか芽が出ない4人だった。そんな4人には「お笑い界の武道館」、なんばグランド花月の舞台に立つ!という目標があった。しかし、とりあえずまずは身近なところからいっとこか、ということで、東京渋谷の無限大ホールのいっちばん最下層、ファームクラスの舞台に立つことを目指して頑張っていくことにした。彼女たちのライバルであり(勝手に彼女たちが思っているだけ)、まふゆの妹のまなつとその幼なじみの金成かなえの高校の先輩でもある現役女子高生芸人「JKクール」を目標に、まなつとかなえの女子高1年生組も芸人を目指し始める!総勢8人、4組による、お笑い日常奮闘記。

網走監獄で繰り広げられた激しい攻防戦の末に、離れ離れになってしまった「不死身の杉元」こと杉元佐一とアイヌの少女・アシㇼパ。アシㇼパは「脱獄王」の白石由竹とともに、キロランケと尾形百之助によって父の足跡が残る場所・樺太に連れ去られていた。アイヌの金塊を強奪した張本人である「のっぺら坊」が死んだ今、その秘密を解けるのは娘のアシㇼパのみ。キロランケの目的は、彼女を連れてかつての仲間である極東ロシアのパルチザンと合流することにあった。



一方、第七師団の鶴見中尉と手を組んだ杉元と谷垣源次郎は、アシㇼパを捜索するための先遣隊に志願。月島軍曹と鯉登少尉を同行者として樺太を目指す。北海道よりさらに北に位置する極寒の地で、それぞれの旅路を進む杉元とアシㇼパを待ち受けるものとは!?



新たなサバイバルが幕を開ける!

かつて、人と魔が交わり、友に存在した時代。



魔法は人間の姫をさらい、自らの城に幽閉した――。



囚われのスヤリス姫は、檻の中でつぶやく。



「…寝る以外…することがない」



牢をこっそり抜け出して、よりよい安眠を求め魔王城を…探索!?



自由気ままな人質姫が魔物たちを巻き込んで好き勝手!!



新感覚、睡眠ファンタジーコメディ!

東京、池袋の西口公園。通称“池袋ウエストゲートパーク”近くにある果物屋の息子・真島誠(マコト)は、ヤクザ絡みの犯罪やギャングの縄張り争いなど、警察では手出しできない難事件を次々に解決する“池袋のトラブルシューター”と呼ばれていた。



有象無象な人間が集まる池袋の中で、組織に属さず、誰にでもフラットに付き合うマコトの元には、常に危険で刺激的な依頼が舞い込む。



「誰にでも優しい街、愛と平和の池袋。…そう、池袋は最高だ」



今日も池袋の秩序を守っていた彼のもとに、街の平和を揺るがす厄介な事件が持ち込まれる――。

悠々自適な引きこもりライフを満喫する美少女ユナは、VRMMORPG『ワールド・ファンタジー・オンライン』の廃ゲーマー。



ある日いつものようにログインしてみると、なにか普段と様子が違う。



もしかして……ここってゲームの中? それとも異世界?



そして、その地に降り立ったユナの装備は『クマの服』『クマの手袋』『クマの靴』で固められていて――んん?



くま……? クマ……? 熊……? ベアー……?



「なんじゃこれはーーーーーーっ!?」



クマっ子、爆誕!



しかもこのクマ、ただのクマじゃない。



世界最強クラスの魔法とスキルを秘めた、とんでもなくスーパーなクマだったのだ!



そんな、世界征服だってできちゃいそうな強大な力を手にしたユナの目的――それは!?



この世界でも、ひたすら楽しく自由気ままに生きること!

突如出現した人類の敵「ネウロイ」に対抗するべく世界各国が連合軍を組んだ。



ただし、彼らに対抗できるのは特殊な魔力を持った、少女たちだけだった…。



遂に連合軍によるベルリン奪還作戦が始動し、再び結成される第501統合戦闘航空団「ストライクウィッチーズ」、新たな501メンバーとして「服部静夏」も加わりネウロイとの死闘を繰り広げてゆく!



果たしてベルリンの空を開放する事は出来るのか!?

なんてことない毎日が、キラキラの宝物。



ツキノ芸能プロダクションに所属する2組のアイドルユニット、Six Gravity(シックスグラビティー/通称:グラビ)と Procellarum(プロセラルム/通称:プロセラ)はライバルにして兄弟ユニット。ツキプロの看板ユニットとして充実した日々を過ごしつつも、デビュー当時と変わらない賑やかな共同生活を送っている。キラキラしたアイドルとしてのオンの姿、のんびりしたプライベートのオフの姿。どちらもあるのが、彼らの『今』!グラビ、プロセラのアイドルな日常をお届けします!

科学技術が高度に発達した機械仕掛けの理想郷「帝国」。



超常の力を駆使し、“魔女の国”と恐れられる「ネビュリス皇庁」。



百年にわたる戦争を続けてきた両国には、二人の英雄がいた。



最年少にして帝国の最高戦力となったイスカ。



ネビュリス皇庁の王女にして“氷禍の魔女”の異名を持つアリスリーゼ。



戦場でめぐり逢った二人は、命を賭して戦う宿敵となった。



国を、家族を、仲間を守るため、決して譲れない矜持と矜持をぶつけ合う。



しかし、激闘の中で互いの素顔に触れた二人は、その生き方に、その理想に惹かれてしまう。



ともに歩むことはできず、残酷な運命に翻弄されるとわかっていても。



……そんな二人を嘲笑うかのように、世界の緊張はなおも高まり、大国の謀略が交錯しようとしていた。



分断された世界、それでも少年と少女は想いを募らせていく――。

820年に及ぶ長い眠りから目を覚ましたカディス・エトラマ・デ・ライジェル。



彼は高貴なる血と精神を持つ貴族の守護者、「NOBLESSE」である。



ライジェルと再会した忠実な執事であるフランケンシュタインは、彼を守るため、自身が運営する私立芸欄(イェラン)高等学校に生徒として迎えた。



その後、しばらく学校で同じクラスの生徒と交わり、ライジェルは素朴で平穏な日常を過ごしていた。



そんな平穏な日々に突如終わりが訪れ、ライジェルたちは激動の渦に呑み込まれていく…。



迫りくる世界征服を目論む謎の組織〈ユニオン〉からの刺客、「NOBLESSE」として守るべき存在である「貴族」の影、そして、徐々に明らかになっていく、820年の永き眠りにまつわる秘密…。



守るべき人たちのため、自らの絶対的な力を使わなければならなくなっていくライジェル…



その時、世界が、動き始める―。

犯罪者たちのクライムアクション開幕!



遙か昔、カントウとカンサイの間で戦争が起き、世界は分裂した。 カンサイはカントウの属国となり、独自の発展を遂げていった。 しかし、政治と警察力は衰退し、犯罪が横行。 その犯罪者を アクダマ と呼ぶ ―。



本作品の舞台となるのは、高度に発達しながらも歪んだ社会。 その中で、アクダマたちはいかにして自分らしくあろうとするのか。 一堂に会したアクダマたちの美学がぶつかり合う。

壮大な蒼の世界(グランブルー)を舞台に、深い闇、姉、紳士、ビィ君愛好会――個性豊かな騎空艇メンバーの新たな一面が楽しめる―!?

私と安達は体育館の2階で偶然知り合ったサボり仲間だ。



一緒に卓球をしたりしなかったり程度の関係で、人付き合いは基本的に面倒だと思っている私にはちょうど良い距離だった。



のだが、最近どうも私に対する安達の様子がどうにもおかしい。



前はまるで人に興味のない猫みたいだったのに犬になってきている気がする。



安達に何かしたっけなあ……。――そんな2人の関係が少しだけ動いていくお話。

ココアが木組みの街で過ごす二度目の夏ももうすぐ終わり、季節はイベント盛りだくさんの秋へと移り変わろうとしています。学校にもラビットハウスにも、楽しいことが今日もいっぱい!ココア、チノ、そしてみんなの未来へのわくわくが止まりません......!

時は2002年。かつては強かった日本男子体操界。



体操に人生を注いできた元日本代表、荒垣城太郎(29)は、思うように演技ができなくなっていた。



それでも練習を重ねる日々を送っていたが、ある日コーチの天草から「引退」を勧められてしまう。



悩む城太郎。それを支える娘の玲。



だが、ある『出会い』によって荒垣家の運命は大きく変わっていく。

19世紀末。産業革命が進む中、着実に勢力を拡大し栄華を極めたイギリス。しかし技術の進歩と発展とは裏腹に、古くから根付く階級制度によって、人口の3%にも満たない貴族たちが国を支配していた。当たり前のように特権を享受する貴族。明日の暮らしもままならないアンダークラス。人々は生まれながらに決められた階級に縛られて生きている。



ウィリアム・ジェームズ・モリアーティは、そんな腐敗した階級制度を打ち砕き、理想の国を作り上げるために動き出す。



シャーロック・ホームズすら翻弄した“犯罪卿”モリアーティ。犯罪による革命が、世界を変える――

アイドルを志して上京してきた高校一年生・桜衣乃は、ネズミ荘の住民の売れない(元)子役のロコやミュージシャンのはゆ、モデルのニナとともに、新人アイドルユニット「フルーツタルト」を結成︕取り壊しの危機に瀕するネズミ荘を救うため、芸能界のおちこぼれ達がアイドル活動に七転び八起き!?

東京郊外の街・天鵞絨町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にし、劇団員の聖地となっている。父・幸夫が立ち上げ、今は潰れかけ寸前の劇団MANKAIカンパニーを立て直すため、主宰兼『総監督』となった立花いずみ。以前のように春夏秋冬の4組で活動する劇団にするべく、何とか10名の団員を集めてまずは春組み、夏組を結成。紆余曲折あったもののそれぞれ無事千秋楽を大盛況で迎えることができた。しかしここからが正念場。残り2組の団員を集め、観客を満開の笑顔にすることができるか……。

日本一有名な6つ子の伝説、3度目の開幕!!!!!!

遷都計画が進むヴァールハイト帝国に暮らすふたりの青年――



運送屋の仕事に励む少し臆病なイヌマエルと、帝国の新米兵士で世間知らずのレオカディオ。



片方は大切な妹、もう片方は兵士としての未来に思いを馳せながら帝都での日常を送っていた。



一方、帝国ではかつて世界から数多くの生物を消滅させ、凶暴な魔物を世に放った厄災 “光”の再来が予言され、人心は荒廃。



そんな中、とある密輸事件をきっかけに、イヌマエルとレオカディオの運命、そして帝国の歴史が激変していく。

刀使――



それは人の世に災いをもたらす異形の存在『荒魂』を、古来、御刀で祓ってきた神薙ぎの巫女である。



現代において、ほとんどの刀使は『伍箇伝』と呼ばれる中高一貫の訓練校で学園生活を送る学生であり、その一方で任務となれば特別祭祀機動隊という警察組織に属する公務員として、御刀を手に職務を遂行する。御刀が持つ特殊な力を引き出して戦う刀使たちの活躍が、この国の平穏に大きく貢献してきた。



大荒魂タギツヒメによって引き起こされた『年の瀬の大災厄』から数ヶ月。新たな春を迎え、甚大な被害を受けた東京都内も復興を遂げつつある。しかし『年の瀬の大災厄』以降、関東一円ではさらに荒魂が頻出するようになり、特別祭祀機動隊――刀使の力が必要となるケースは後を絶たない。そんな緊迫した情勢のなか、タギツヒメと刀使の因縁の地である江ノ島で、非常に強力な荒魂の反応が観測される。

恋の仕方を忘れた、全ての大人たちに贈るトキメキ復活系ラブコメディ

高校最後の夏休み、大学受験を控えた日々を送る成神 陽太の目の前に、ある日突然「全知の神」を自称する少女・ひなが現れる。



「30日後にこの世界は終わる」そう告げるひなに困惑する陽太だったが、神のような予知能力を目の当たりにし、その力が本物だと確信する。



超常的な力とは裏腹に天真爛漫であどけないひなは、なぜか陽太の家に居候することが決まり、2人は共同生活を送ることになる。



「世界の終わり」に向けて、騒がしいひと夏が始まる。

年4回ある番組改編期がやってきました。ネット配信を中心とする作品は改編期に縛られることなく自由な時期に配信を始めることができますが、まだまだ多数の作品がテレビ放送を軸としているため、改編期に番組の開始・終了が集中しています。さらに、新型コロナウイルス感染拡大によって多数の作品が制作スケジュールに大きな影響を受けて、秋開始予定だった作品から2021年冬以降へ延期になったものが複数ある一方、2020年春・夏開始予定だった作品がいよいよ放送・配信されるというケースもあり、2020年秋(9月末〜10月)に始まる作品の数は50超となりました。以下、リストは放送・配信時期が訪れたもの・訪れが近いものから順に並んでいます。なお、一時中断からの再開作品である「アイドリッシュセブン Second BEAT!」「ギャルと恐竜」はいったんリストから省いています。オオカミさんは食べられたい・放送情報ComicFestaアニメ:9/6(日) 24:00〜【プレミアム版独占配信】TOKYO MX:9/6(日) 25:00〜YouTube:9/6(日) 25:00〜ニコニコ動画:9/6(日) 25:00〜・作品情報僧侶枠争奪マンガ大賞のグランプリを獲得し、アニメ化された作品。・スタッフ原作:御握むすび監督:戸田和裕キャラクターデザイン:三角慶総作画監督・衣装デザイン:LAZZ色彩設計:鈴木サク美術設定・美術監督:マメ撮影監督:神田弥刀音響監督:ひらさわひさよし音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:ピークハント制作:彗星社コピーライト表記:©御握むすび/ Suiseisha Inc.・キャスト赤頭辰美:鈴城葉大神ひな子:春乃いろは小葉山令:星野カズマTwitter:@ComicFestaAnimeハッシュタグ:#オオカミさんOP:葉月さき「恋のオオカミ」【公式】TVアニメ「オオカミさんは食べられたい」2020年9月放送スタート!【PV】ふしぎ駄菓子屋 銭天堂・放送情報Eテレ:9/8(火) 18:45〜・作品情報原作は児童小説で、既刊14巻。TVアニメ化に先駆けて、「東映まんがまつり2020」の1本としてアニメ映画化された。・スタッフ原作:廣嶋玲子絵:jyajya監督:富岡聡シリーズ構成・脚本:小林雄次音楽監督:松田悟音楽:未知瑠アニメーション制作:東映アニメーション、カナバングラフィックスコピーライト表記:©廣嶋玲子・ jyajya /偕成社/銭天堂製作委員会・キャスト紅子:池谷のぶえ墨丸:片山福十郎OP:野田愛実「奇想天外ふしぎをどうぞ」ED:KOCHO「はにゃ○満点、銭天堂。」「映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」予告編PV魔道祖師・放送情報・字幕版WOWOW:9/9(水) 25:00〜・日本語吹替版WOWOW:2021年1月〜TOKYO MX:2021年1月〜・作品情報・スタッフ原作:墨香銅臭監督:熊可シリーズ構成・脚本:梁沙キャラクター原案・デザイン:申琳音楽:孫玉鏡日本版制作:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社アニプレックスコピーライト表記:©2020 Shenzhen Tencent Computer Systems Company LimitedTwitter:@mdzsjpハッシュタグ:#魔道祖師アニメTVアニメ「魔道祖師」 ティザーPVドラゴンズドグマ・放送情報Netflix:9/17(木)〜【独占配信】・作品情報原作はカプコンのアクションRPG。・スタッフ原作:CAPCOM監督・演出:須貝真也エグゼクティブプロデューサー:櫻井大樹(Netflix)共同プロデューサー:小林裕幸(CAPCOM)、北原隆(CAPCOM)脚本:砂山蔵澄キャラクターデザイン:西村郁音楽:牧野忠義アニメーション制作:サブリメイション・キャストイーサン:中村悠一ハンナ:水樹奈々オリビア:沢城みゆきルイ:三瓶由布子サライ:三森すずこドラゴン:菅生隆之Twitter:@dd_capcomハッシュタグ:#ドラゴンズドグマ #『ドラゴンズドグマ』オープニング映像『ドラゴンズドグマ』日本語吹き替え版予告編 - Netflix最響カミズモード!・放送情報YouTube:9/28(月) 17:00〜TOKYO MX:10/9(金) 19:30〜・作品情報バンダイとバンダイナムコピクチャーズによる、紙相撲を題材にしたオリジナルアニメ。・スタッフ企画・制作:BN Pictures原案協力:バンダイ監督:サトウ光敏シリーズ構成:川瀬敏文キャラクターデザイン:加藤さやか、岩永悦宜、津島直人アニメーションキャラクターデザイン:山本真夕子美術監督:永吉幸樹色彩設計:平出真弓撮影監督:村上展之CG監督:佐藤光裕音楽:onetrap音響監督:なかのとおるコピーライト表記:©OSO/BNP, KAMIZMODE PROJECT・キャスト夢幻ダイ:漆山ゆうきゴウテツ:新祐樹丹波リン:峯田茉優岸海征:大津愛理園崎ススム:山岡ゆり亜山ルナ:堀越せなブロードロン:多田啓太バッシャ:横島亘Twitter:@kamizmodeハッシュタグ:#カミズモードOP:株元英彰・堀越せな with DJ KAMMYと神音隊「カ!カ!カ!カミズモード!」ED:株元英彰・堀越せな with DJ KAMMYと神音隊「笑顔でBYE!〜カミズモ音頭〜」【公式】アニメ『最響カミズモード!』先行PVひぐらしのなく頃に・放送情報TOKYO MX:10/1(木) 23:30〜BS11:10/1(木) 23:30〜サンテレビ:10/1(木) 24:30〜dアニメストア:10/1(木) 24:30〜ひかりTV:10/1(木) 24:30〜・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。原作は2002年から2006年にかけてリリースされ人気を集めた同人ゲーム。のちにコンシューマー機向けに移植されるなど幅広いメディアミックスが行われた。TVアニメ化は2006年春・2007年夏の2度行われていて、これが3度目。キャストは続投だが、スタッフは第1期・第2期とは変更されている。監督は「中間管理録トネガワ」「おしえて!ギャル子ちゃん」「ハヤテのごとく!」の川口敬一郎。シリーズ構成は「A3!」「citrus」や「フリップフラッパーズ」脚本のハヤシナオキ。なお、ハヤシは「ONE〜輝く季節へ〜」「Kanon」を手がけたシナリオライター・久弥直樹の別名義といわれているが公式な情報はない。キャラクターデザインは「物語」シリーズ」や「グリザイア」シリーズを手がける渡辺明夫。・スタッフ原作:竜騎士07/07thExpansion監督:川口敬一郎シリーズ構成:ハヤシナオキキャラクターデザイン:渡辺明夫助監督:池端隆史美術監督:井上一宏(草薙)美術統括:山根左帆(草薙)色彩設計:小松亜理沙撮影監督:戸澤雄一朗(グラフィニカ)編集:丹彩子(グラフィニカ)音響監督:森下広人音響効果:八十正太(スワラプロ)音楽:川井憲次音楽制作:フロンティアワークスプロデュース:インフィニットアニメーション制作:パッショーネ製作:ひぐらしのなく頃に製作委員会コピーライト表記:©2020竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・キャスト前原圭一:保志総一朗竜宮レナ:中原麻衣園崎魅音・詩音:ゆきのさつき北条沙都子:かないみか古手梨花:田村ゆかり大石蔵人:茶風林富竹ジロウ:大川透鷹野三四:伊藤美紀入江京介:関俊彦Twitter:@higu_animeハッシュタグ:#ひぐらし「ひぐらしのなく頃に」PV第2弾アサルトリリィ Bouquet・放送情報Amazon Prime Video:10/1(木) 25:13〜【独占配信】TBS:10/1(木) 25:28〜BS-TBS:10/3(土) 26:00〜・作品情報2020年7月開始予定が延期となっていた作品の1つ。ドールメーカーのアゾンインターナショナルが展開するアクションドール「アサルトリリィ」をベースにしたメディアミックスプロジェクトの1つ。監督は「放課後のプレアデス」「めだかボックス」「この醜くも美しい世界」の佐伯昭志。・スタッフ監督:佐伯昭志キャラクターデザイン:細居美恵子サブキャラクターデザイン・総作画監督:潮月一也副監督:長原圭太総作画監督:諏訪壮大チャームデザイン:秋篠Denforword日和ヒュージデザイン:石田弘道アクションディレクター:鈴木勘太美術監督:丸山康司、北井真理江色彩設計:日比野仁CG監督:及川恭平、島久登撮影監督:衛藤直毅編集:松原理恵音響監督:亀山俊樹音楽:松田彬人アニメーション制作:シャフト製作:アサルトリリィプロジェクトコピーライト表記:©AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト・キャスト一柳梨璃:赤尾ひかる白井夢結:夏吉ゆうこ楓・J・ヌーベル:井澤美香子二川二水:西本りみ安藤鶴紗:紡木吏佐吉村・Thi・梅:岩田陽葵郭神琳:星守紗凪王雨嘉:遠野ひかるミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス:高橋花林真島百由:水瀬いのり遠藤亜羅椰:関根明良田中壱:洲崎綾天野天葉:津田美波江川樟美:原田彩楓番匠谷依奈:立花理香出江史房:長妻樹里六角汐里:高橋李依伊東閑:七瀬 All Rights Reserved.・キャスト時分:中村悠一時秒:雨宮天開心:小野賢章万歳:花江夏樹妙妙:森永千才Twitter:@anitsuke_infoハッシュタグ:#兄に付ける薬はない # #あにつけ #兄付100万の命の上に俺は立っている・放送情報TOKYO MX:10/2(金) 22:00〜ABEMA:10/2(金) 22:00〜【最速配信】dアニメストア:10/2(金) 22:00〜【最速配信】BS11:10/2(金) 25:30〜MBS:10/2(金) 26:55〜AT-X:10/5(月) 21:00〜、ほかWOWOW:10/7(水) 24:30〜(第1話無料放送)・作品情報原作は別冊少年マガジン連載のマンガで、既刊10巻。・スタッフ原作:山川直輝漫画:奈央晃徳監督:羽原久美子シリーズ構成:吉岡たかをメインキャラクターデザイン:小島えり、舛舘俊秀サブキャラクターデザイン:大場優子色彩設計:渡辺亜紀美術監督:柴田聡撮影監督:野村雪菜音響監督:矢野さとし音楽:伊藤賢音楽制作:ランティスアニメーション制作:MAHO FILMコピーライト表記:©山川直輝・奈央晃徳・講談社/100万の命の上に俺は立っている製作委員会・キャスト四谷友助:上村祐翔新堂衣宇:久保田梨沙箱崎紅末:和氣あず未時舘由香:小市眞琴カハベル:斎藤千和Twitter:@1000000_livesハッシュタグ:#俺100OP:高槻かなこ「Anti world」ED:Liyuu「カルペ・ディエム」【2020/10/02放送開始】TVアニメ『100万の命の上に俺は立っている』PV2『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima・放送情報TOKYO MX:10/2(金) 24:00〜BS11:10/2(金) 24:00〜群馬テレビ:10/2(金) 24:00〜とちぎテレビ:10/2(金) 24:00〜ABEMA:10/2(金) 24:00〜【最速配信】MBS:10/3(土) 26:08〜テレビ愛知:10/3(土) 25:20〜アニマックス:10/17(土) 23:00〜・作品情報第三次世界大戦により人口の3分の1を失った近未来。西暦最後の年に既存の世界は女性の手により終わりを迎えた。武力による戦争が根絶された「H歴」、争いは人の精神に干渉する特殊なマイク「ヒプノシスマイク」を通したラップバトルで行われていた。兵器ではなく言葉が力を持つ世界で、男たちの威信をかけたディビジョンバトルが始まる。2020年7月開始予定が延期となっていた作品の1つ。原作はキングレコードが展開する「音楽原作キャラクターラッププロジェクト」。2017年9月に4チーム12人でプロジェクトが始動し、2019年9月に2チーム6人が追加された。ライブ展開のほか、漫画化、舞台化、ゲーム化が行われており、満を持してのアニメ放送となる。監督は「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズ2作目〜5作目を手がけた小野勝巳。シリーズ構成は「遊☆戯☆王」シリーズや「セイクリッドセブン」の吉田伸。・スタッフ原作・音楽製作:EVIL LINE RECORDS監督:小野勝巳シリーズ構成:吉田伸キャラクターデザイン:芝美奈子総作画監督:芝美奈子、落合瞳、竹内由香里サブキャラクターデザイン:川口千里、新谷真昼プロップデザイン:江間一隆美術監督:岡本綾乃色彩設計:ホカリカナコ撮影監督:宮脇洋平CG監督:野間裕介編集:西村英一音楽:R・O・N音響監督:本山哲音響制作:HALF・H・P・STUDIO制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会・キャスト山田一郎:木村昴山田二郎:石谷春貴山田三郎:天滉平碧棺左馬刻:浅沼晋太郎入間銃兎:駒田航毒島メイソン理鶯:神尾晋一郎飴村乱数:白井悠介夢野幻太郎:斉藤壮馬有栖川帝統:野津山幸宏神宮寺寂雷:速水奨伊弉冉一二三:木島隆一観音坂独歩:伊東健人東方天乙統女:小林ゆう勘解由小路無花果:たかはし智秋Twitter:@hypnosismic_raハッシュタグ:#ヒプアニOP:Division All Stars「ヒプノシスマイク -Rhyme Anima-」ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかlll・放送情報TOKYO MX:10/2(金) 24:30〜サンテレビ:10/2(金) 24:30〜KBS京都:10/2(金) 24:30〜BS11:10/2(金) 24:30〜ABEMA:10/2(金) 24:30〜【最速配信】AT-X:10/3(土) 23:30〜、ほか・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。原作は小説投稿サイト発で、GA文庫から刊行されているライトノベル。既刊15巻。2015年春・2019年夏に2度TVアニメ化されていて、2019年2月には劇場版も公開されている。また、外伝小説「ソード・オラトリア」もアニメ化されている。メインスタッフは第2期と共通。・スタッフ原作:大森藤ノキャラクター原案:ヤスダスズヒト監督:橘秀樹シリーズ構成:白根秀樹キャラクターデザイン:木元茂樹音響監督:明田川仁音楽:井内啓二プロデュース:EGG FERM/SBクリエイティブアニメーション製作:J.C.STAFFコピーライト表記:©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会・キャストベル・クラネル:松岡禎丞ヘスティア:水瀬いのりリリルカ・アーデ:内田真礼ヴェルフ・クロッゾ:細谷佳正ヤマト・命:赤千夏サンジョウノ・春姫:千管春香リュー・リオン:早見沙織アイズ・ヴァレンシュタイン:大西沙織ウィーネ:日高里菜Twitter:@danmachi_animeハッシュタグ:#danmachi #OP:井口裕香「over and over」ED:sajou no hana『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか掘戰謄ザーPVレヱル・ロマネスク・放送情報TOKYO MX:10/2(金) 25:00〜・作品情報原作にあたるのは、美少女ゲーム「まいてつ」シリーズのうち、PS4・Nintendo Switch向けに発売された「まいてつ-pure station-」。ただし、基本設定は引き継いでいるが、登場するのは完全オリジナルキャラクターとなる。・スタッフアニメーション制作:サエッタ総監督:ひらさわひさよし音響監督:ひらさわひさよし脚本:元村洸一キャラクターデザイン:野口孝行音響:株式会社Cloud22制作協力:株式会社アムモ98音楽:株式会社AYUMI ONE.製作:レヱル・ロマネスク製作委員会・キャストすずしろ:上坂すみれラン:内田彩りいこ:久保ユリカいよ:降幡愛汽子:洲崎綾紅:黒沢ともよしろがね:上絛千尋かかあ:永井真衣西瓜:伊ヶ崎綾香Twitter:@rail_romanesqueトニカクカワイイ・放送情報TOKYO MX:10/2(金) 25:05〜ABEMA:10/2(金) 25:05〜【最速配信】読売テレビ:10/5(月) 26:29〜BS日テレ:10/6(火) 23:30〜AT-X:10/9(金) 22:00〜、ほか・作品情報原作は週刊少年サンデー連載で、既刊12巻。・スタッフ原作:畑健二郎監督:博史池畠シリーズ構成:兵頭一歩キャラクターデザイン:佐々木政勝プロップデザイン:岩畑剛一色彩設計:歌川律子美術監督・美術設定:渋谷幸弘美術設定:益田賢治撮影監督:大島由貴3DCGディレクター:大見有正特殊効果:福田直征編集:関一彦音響監督:本山哲音楽:エンドウ.アニメーション制作:Seven Arcs製作:トニカクカワイイ製作委員会コピーライト表記:©畑健二郎・小学館/トニカクカワイイ製作委員会・キャスト由崎司:鬼頭明里由崎星空:榎木淳弥有栖川要:芹澤優有栖川綾:上坂すみれ鍵ノ寺千歳:小原好美Twitter:@tonikawa_animeハッシュタグ:#トニカクカワイイOP:Yunomi「恋のうた(feat.由崎司)」ED:カノエラナ「月と星空」TVアニメ『トニカクカワイイ』30秒ティザーPVキングスレイド 意志を継ぐものたち・放送情報テレビ東京:10/2(金) 25:23〜ほか・作品情報原作はスマートフォン向けRPG。2016年にタイで展開を開始し、日本では2018年から配信されている。ストーリーはゲームとは異なったものになる。・スタッフ原作:VESPA監督:星野真シリーズ構成:清水恵キャラクターデザイン・総作画監督:新井達也モンスターデザイン:芳山優美術監督:池田繁美、丸山由紀子色彩設計:小島真喜子撮影監督:廣岡岳編集:渡辺直樹音楽:得田真裕音響監督:濱野高年アニメーション制作:OLM×SUNRISE BEYOND製作:キングスレイド製作委員会コピーライト表記:©VESPA/キングスレイド製作委員会・テレビ東京・キャストカーセル:石川界人フレイ:加隈亜衣クレオ:小澤亜李ロイ:河西健吾リヒト:鈴木崚汰リピネ:南條愛乃エル・モリハム:咲野俊介クラウス:寺島拓篤テオ:堀江瞬ドミニクス:置鮎龍太郎マルドゥク:伊藤健太郎カイル:松風雅也マリア:中村桜スカーレット:中恵光城デミア:神田みかローレイン:平山笑美セレネ:長妻樹里オペリア:田中貴子ジェーン:豊田萌絵レイナ:高田憂希エリーゼ:飯田里穂パベル:井上雄貴アザル:村田太志タム:佐藤元ズッカ:田所陽向カウラ:松本忍Twitter:@kingsraid_animeハッシュタグ:#アニメキンスレOP:fripSide「legendary future」ED:KOTOKO「SticK Out」10/2放送開始「キングスレイド 意志を継ぐものたち」呪術廻戦・放送情報MBS・TBS系全国28局ネット:10/2(金) 25:25〜・作品情報原作は週刊少年ジャンプ連載マンガで、既刊12巻。・スタッフ原作:芥見下々監督:朴性厚副監督:梅本唯シリーズ構成・脚本:瀬古浩司キャラクターデザイン:平松禎史色彩設計:鎌田千賀子3DCGディレクター:兼田美希撮影監督:伊藤哲平編集:柳圭介音楽:堤博明、照井順政、桶狭間ありさ音響監督:藤田亜紀子音響制作:dugoutアニメーション制作:MAPPAコピーライト表記:©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会・キャスト虎杖悠仁:榎木淳弥伏黒恵:内田雄馬釘崎野薔薇:瀬戸麻沙美五条悟:中村悠一両面宿儺:諏訪部順一禪院真希:小松未可子狗巻棘:内山昂輝パンダ:関智一七海建人:津田健次郎五条悟:中村悠一両面宿儺:諏訪部順一Twitter:@animejujutsuハッシュタグ:#呪術廻戦 #OP:Eve「廻廻奇譚」ED:ALI「LOST IN PARADISE feat. AKLO」TVアニメ『呪術廻戦』PV第2弾犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい・放送情報MBS・TBS系全国28局:10/2(金) 25:50ごろ〜(スーパーアニメイズム枠末尾)BS-TBS:10/3(土) 10:58ごろ〜※TBS・RSKでは土曜朝「まるっと!サタデー」内でも放送あり・作品情報原作はTwitterで人気の漫画。書籍化されており、既刊5巻。・スタッフ原作:松本ひで吉監督・脚本・シリーズ構成:岸誠二キャラクターデザイン:Team Till Dawn美術監督:宮越歩色彩設計:伊東さき子撮影監督:宋賢大編集:盒曲音響監督:飯田里樹アニメーション制作:Team Till Dawnコピーライト表記:©松本ひで吉・講談社/犬と猫製作委員会・キャスト犬くん:花澤香菜猫さま:杉田智和松本ひで吉:金澤まいTwitter:@tva_dog_and_catハッシュタグ:#犬と猫OP:大橋彩香「にゃんだーわんだーデイズ」TVアニメ「犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい」PV第2弾ハイキュー!! TO THE TOP 第2クール・放送情報MBS・TBS:10/2(金) 25:55〜BS-TBS:10/2(金) 26:30〜・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つで、2020年冬放送分の続き。週刊少年ジャンプ連載の原作は2020年7月20日発売の33・34合併号で完結している。既刊44巻。最新45巻は11月4日(水)発売予定。・スタッフ原作:古舘春一監督:佐藤雅子副監督:石川真理子シリーズ構成:岸本卓キャラクターデザイン:岸田隆宏プロップデザイン:米川麻衣総作画監督:小林祐アクション作画監督:高橋英樹、佐藤由紀美術監督・設定:立田一郎(スタジオ風雅)色彩設計:佐藤真由美色彩設計補佐:有澤法子撮影監督:中田祐美子3D:岩浩平(V-sign)2Dワークス:濱中亜希子特殊効果:星美弥子編集:植松淳一音響監督:菊田浩巳音楽:林ゆうき、橘麻美制作:Production I.Gコピーライト表記:©古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS・キャスト日向翔陽:村瀬歩影山飛雄:石川界人澤村大地:日野聡菅原孝支:入野自由田中龍之介:林勇東峰旭:細谷佳正西谷夕:岡本信彦月島蛍:内山昂輝山口忠:斉藤壮馬縁下力:増田俊樹清水潔子:名塚佳織谷地仁花:諸星すみれ武田一鉄:神谷浩史烏養繋心:江川央生宮侑:宮野真守宮治:株元英彰北信介:野島健児尾白アラン:笠間淳角名倫太郎:島信長銀島結:山本匠馬大耳練:宮園拓夢赤木路成:松浦義之星海光来:花江夏樹佐久早聖臣:鳥海浩輔古森元也:上村祐翔Twitter:@animehaikyu_comハッシュタグ:#ハイキュー #hq_animeOP:SUPER BEAVER「突破口」ED:SPYAIR「One Day」『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クールティザーPV〜「突破口」Ver.〜『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クールティザーPV〜「One Day」Ver.〜ドラゴンクエスト ダイの大冒険・放送情報テレビ東京系列:10/3(土) 9:30〜・作品情報原作は週刊少年ジャンプで1989年から1996年にかけて連載された漫画。全37巻・343話。連載中の1991年〜1992年に一度テレビアニメ化されている。全46話で、竜騎将バランが出てくるくだりまでだったので、本作には全編のアニメ化が期待される。・スタッフ原作:三条陸漫画:稲田浩司監修:堀井雄二シリーズディレクター:唐澤和也シリーズ構成:千葉克彦キャラクターデザイン:宮本絵美子美術:藤井綾香(スタジオパブロ)音楽:林ゆうき色彩設計:森綾アニメーション制作:東映アニメーションコピーライト表記:© 三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 © SQUARE ENIX CO., LTD.・キャストダイ:種敦美ポップ:豊永利行マァム:小松未可子レオナ:早見沙織アバン:櫻井孝宏ヒュンケル:梶裕貴ブラス:緒方賢一ゴメちゃん:降幡愛ハドラー:関智一クロコダイン:前野智昭フレイザード:奈良徹ミストバーン:子安武人ザボエラ:岩田光央バラン:速水奨バーン:土師孝也Twitter:@DQ_DAI_animeハッシュタグ:#ダイの大冒険アニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」番宣30秒SPOT半妖の夜叉姫・放送情報読売テレビ・日本テレビ系列:10/3(土) 17:30〜・作品情報「犬夜叉」に登場した殺生丸の娘や、犬夜叉とかごめの娘、弥勒と珊瑚の息子が登場する続編。「犬夜叉」は高橋留美子のマンガを原作としてTVアニメ化・劇場アニメ化されたが、本作には原作はなく高橋留美子から「3人のヒロインそれぞれ、とても魅力的に仕上がっています。彼女達がどんな冒険の旅をするのか私も楽しみにしています。」とのコメントが寄せられている。・スタッフ監督:佐藤照雄シリーズ構成:隅沢克之メインキャラクターデザイン:高橋留美子アニメーションキャラクターデザイン:菱沼義仁音楽:和田薫美術監督:池田繁美、丸山由紀子色彩設計:佐藤美由紀撮影監督:小川滋見編集:新居和弘音響監督:名倉靖アニメーション制作:サンライズ製作:サンライズ、小学館、読売テレビコピーライト表記:©高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ 2020・キャスト日暮とわ:松本沙羅せつな:小松未可子もろは:田所あずさTwitter:@hanyo_yashahimeハッシュタグ:#半妖の夜叉姫ED:Uru「Break」TVアニメ『半妖の夜叉姫』:公式PV戦翼のシグルドリーヴァ・放送情報TOKYO MX:10/3(土) 23:30〜とちぎテレビ:10/3(土) 23:30〜群馬テレビ:10/3(土) 23:30〜BS11:10/3(土) 23:30〜中京テレビ:10/3(土) 25:59〜チバテレ:10/6(火) 25:00〜MBS:10/6(火) 26:30〜(第2話以降は27:00〜)・作品情報「Re:ゼロから始める異世界生活」で知られる長月達平がシリーズ構成・脚本を務めるオリジナルアニメ。監督は「七つの大罪」「学戦都市アスタリスク」「グランクレスト戦記」などでアクション設計・アクション作監などを担当した徳田大貴。・スタッフ原作:戦翼倶楽部シリーズ構成・脚本:長月達平キャラクター原案:藤真拓哉世界観設定・設定考証:鈴木貴昭監督:徳田大貴キャラクターデザイン:横田拓己サブキャラクターデザイン:水谷雄一郎総作画監督:横田拓己、中川洋美、矢向宏志プロップ・メカニックデザイン:江間一隆美術監督:渡辺幸浩、若林里紗美術設定:松本浩樹色彩設計:佐野ひとみCG監督:荻田直樹撮影監督:関谷能弘編集:重村建吾音響監督:岩浪美和音楽:小森茂雄、百石元制作:A-1 Picturesコピーライト表記:©戦翼倶楽部/909整備補給隊・キャストクラウディア・ブラフォード:山村響六車・宮古:稗田寧々駒込・アズズ:M・A・O渡来・園香:菊池紗矢香里見・一郎:平田広明本庄・美智:堀江由衣和浦・野乃:日高里菜御厨・小町:上坂すみれロン毛:中村悠一金髪:杉田智和グラサン:マフィア梶田整備班長:千葉繁Twitter:@sigururiハッシュタグ:#シグルリOP:ナナヲアカリ「Higher's High」ED:スピラ・スピカ「サヨナラナミダ」TVアニメ「戦翼のシグルドリーヴァ」第2弾PV魔法科高校の劣等生 来訪者編・放送情報TOKYO MX:10/3(土) 24:30〜とちぎテレビ:10/3(土) 24:30〜群馬テレビ:10/3(土) 24:30〜BS11:10/3(土) 24:30〜ABEMA:10/3(土) 24:30〜【最速配信】dアニメストア:10/3(土) 24:30〜【最速配信】MBS:10/3(土) 26:38〜テレビ愛知:10/4(日) 26:05〜・作品情報原作は9月10日発売の32巻で完結。なお、10月発売の「続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー」に続く。2014年春にTVアニメ化され、2017年に「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」が公開された。・スタッフ原作:佐島勤原作イラスト・キャラクターデザイン:石田可奈監督:吉田りさこ音楽:岩崎琢アニメーション制作:エイトビット製作:魔法科高校2製作委員会コピーライト表記:©2019 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校2製作委員会・キャスト司波達也:中村悠一司波深雪:早見沙織アンジェリーナ=クドウ=シールズ:日笠陽子千葉エリカ:内山夕実西城レオンハルト:寺島拓篤柴田美月:佐藤聡美吉田幹比古:田丸篤志光井ほのか:雨宮天北山雫:巽悠衣子七草真由美:花澤香菜渡辺摩利:井上麻里奈十文字克人:諏訪部順一Twitter:@mahouka_animeハッシュタグ:#mahoukaOP:ASCA「Howling」ED:佐藤ミキ「名もない花」【第2期】「魔法科高校の劣等生 来訪者編」第2弾PVいわかける! - Sport Climbing Girls -・放送情報テレビ朝日系列24局:10/3(土) 26:00〜AT-X:10/4(日) 22:00〜、ほか・作品情報原作はウェブコミック配信サイト・サイコミ連載の漫画。第1章にあたる「いわかける! -Climbing Girls-」(全4巻)ののち、2019年6月から第2章「いわかける!! -Try a new climbing-」が連載中で既刊3巻。・スタッフ原作:石坂リューダイ監督:アミノテツロシリーズ構成:待田堂子助監督:松川朋弘キャラクターデザイン:渡辺義弘(フロンティアワン)サブキャラクターデザイン:谷口元浩総作画監督:渡辺義弘、谷口元浩、寺尾憲治プロップデザイン:三橋桜子デザインワークス:若山温美術設定:高橋麻穂美術監督:細井友保色彩設計:有尾由紀子撮影監督:蒲原有子(T.D.F.)編集:新居和弘音響監督:濱野高年音楽:伊藤翼アニメーション制作:BLADE制作協力:WIT STUDIO、STUDIO MASSKETコピーライト表記:©石坂リューダイ・サイコミ / 花宮女子クライミング部応援団・キャスト笠原好:上坂すみれ上原隼:石川由依四葉幸与:鈴木愛奈杉浦野々華:富田美憂岩峰一愛:小松未可子熊谷千草:國立幸藤田真澄:植田千尋沙村里奈:御堂ダリア大場久怜亜:Machico来栖アンネ:田村ゆかりTwitter:@iwakakeru_animeハッシュタグ:#いわかけるTVアニメ「いわかける! - Sport Climbing Girls -」ティザーPV無能なナナ・放送情報AT-X:10/4(日) 21:30〜、ほかTOKYO MX:10/4(日) 22:00〜dアニメストア:10/4(日) 22:00〜【最速配信】サンテレビ:10/4(日) 23:30〜テレビ愛知:10/4(日) 25:05〜BSフジ:10/6(火) 24:00〜・作品情報原作は月刊少年ガンガン連載で、既刊6巻。・スタッフ原作:るーすぼーい、古屋庵監督:石平信司シリーズ構成:志茂文彦キャラクターデザイン:佐野聡彦プロップデザイン:柴田ユウジ美術監督:川口正明美術設定:川井憲色彩設計:有尾由紀子撮影監督:川瀬輝之編集:邊見俊夫音響監督:森下広人音響効果:出雲範子音楽:高梨康治(Team-MAX)音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:ブリッジ製作:「無能なナナ」製作委員会コピーライト表記:©るーすぼーい・古屋庵/SQUARE ENIX・「無能なナナ」製作委員会・キャスト柊ナナ:大久保瑠美中島ナナオ:下野紘小野寺キョウヤ:中村悠一犬飼ミチル:中原麻衣渋沢ヨウヘイ:増田俊樹飯島モグオ:中島卓也子分A:井上雄貴子分B:大塚剛央子分C:山谷祥生郡セイヤ:手塚ヒロミチ羽生キララ:堤雪菜高梨カオリ:小坂井祐莉絵葉多平ツネキチ:田丸篤志佐々木ユウカ:富田美憂風間シンジ:ニノ宮愛子石井リュウジ:大野智敬空野フウコ:鎌倉有那担任教師:盧籠道橘ジン:遊佐浩二Twitter:@munounananaハッシュタグ:#無能なナナOP:富田美憂「Broken Sky」ED:藤川千愛「バケモノと呼ばれて」TVアニメ「無能なナナ」PV第2弾かえるのピクルス - きもちのいろ -・放送情報BS12トゥエルビ:10/4(日) 21:55〜、ほか・作品情報・スタッフ監督:浅井幸信人物キャラデザイン&作画:越前菜都子脚本:待田堂子、ひるまちかこ制作:サニーガーペンコピーライト表記:©アニメかえるのピクルス製作委員会/©1994NAKAJIMACORPORATION・キャスト池田昌子奥菜恵金村美玖(日向坂46)要潤木根尚登(TM NETWORK)木村昴七海ひろき丹生明里(日向坂46)林原めぐみ早見沙織森口博子渡邉美穂(日向坂46)ほかOP:木根尚登「Hopping On」アニメ「かえるのピクルス - きもちのいろ -」PV (4)神達に拾われた男・放送情報TOKYO MX:10/4(日) 23:30〜Amazon Prime Video:10/4(日) 23:30〜【最速配信】ABEMA:10/4(日) 23:30〜【最速配信】BSフジ:10/6(火) 24:30〜J:COMテレビ:10/7(水) 25:00〜・作品情報原作は「小説家になろう」連載作品。HKノベルスから書籍が刊行されていて、既刊9巻。蘭々が作画を担当する漫画版がマンガUP!に連載されていて、既刊5巻。・スタッフ原作:Roy監督:柳瀬雄之シリーズ構成・脚本:筆安一幸キャラクター原案:りりんらキャラクターデザイン・総作画監督:出口花穂色彩設計:渡辺亜紀美術監督:柴田聡撮影監督:野村雪菜音楽:堤博明音楽制作:ランティス音響監督:土屋雅紀音響制作:AMGスタジオアニメーション制作:MAHO FILMコピーライト表記:©Roy・ホビージャパン/『神達に拾われた男』製作委員会・キャストリョウマ:田所あずさエリアリア:桑原由気ラインハルト:小野大輔エリーゼ:早見沙織ラインバッハ:子安武人ミーヤ:高野麻里佳ウェルアンナ:広瀬ゆうきミゼリア:高田憂希シリア:福緒唯ウォーガン:稲田徹ガイン:清川元夢ルルティア:井上喜久子クフォ:小市眞琴竹林竜馬:安元洋貴田淵:古川慎スタッフTwitter:@kamihiro_animeハッシュタグ:#神達に拾われた男TVアニメ『神達に拾われた男』第2弾PVまえせつ!・放送情報AT-X:10/4(日) 23:30〜ほかdアニメストア:10/4(日) 24:00〜【最速配信】TOKYO MX:10/4(日) 24:30〜BS日テレ:10/5(月) 24:00〜MBS:10/6(火) 27:30〜・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。キャラクター原案を「らき☆すた」の美水かがみが手がけるオリジナルアニメ。神無月羽兎による漫画版が月刊コミックアライブに連載されている。監督は「ハイスクール・フリート」「大図書館の羊飼い」の信田ユウ。シリーズ構成は「球詠」「ランウェイで笑って」「らき☆すた」の待田堂子。・スタッフ原作:むげんだい∞原作イラスト:美水かがみ監督:信田ユウシリーズ構成:待田堂子脚本:待田堂子、梧桐翔大、ジョー伊藤キャラクターデザイン:平田雄三総作画監督:小関雅、山内尚樹漫才メインアニメーター:竹上貴雄衣装デザイン:早川加寿子プロップデザイン:コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)、灯夢(デジタルノイズ)色彩設計:松山愛子美術監督:松本浩樹背景:アトリエPlatz撮影監督:林コージロー撮影:グラフィニカ編集:武宮むつみ音響監督:鶴岡陽太音楽:神前暁、MONACA音楽プロデューサー:斎藤滋アニメーションプロデューサー:富岡哲也企画プロデューサー:伊藤敦、加藤剛ネタ監修:天津向ネタ制作:待田堂子、梧桐翔大企画協力:吉本興業アニメーション制作:Studio五組、AXsiZ製作:ファームクラスコピーライト表記:©2020美水かがみ・KADOKAWA・Studio五組/ファームクラス・キャスト北風ふぶき:大西亜玖璃凩まふゆ:大空直美新谷りん:五十嵐裕美朝生祇なゆた:中村桜凩まなつ:高田憂希金成かなえ:古木のぞみ草葉える:相田あすか藁猪野あらし:清水彩香富田純基:富田純基うぶのハツナ:うぶのハツナ山本正剛:山本正剛鮫島一六三:鮫島一六三中間はじめ(朝生祇なゆたの姉):村井理沙子男爵邸店長(誠実な人):荻野晴朗男爵邸カーロス・アリ(ダンディ):利根健太朗男爵邸けいこおばちゃん(実はいい人):下田レイ船越はるな:星ノ谷しずく椎名しほ:森優子松浦志穂:松浦志穂小川暖奈:小川暖奈松浦景子(吉本新喜劇):松浦景子前田勝:前田勝長谷川宏:長谷川宏Twitter:@maesetsu_animeハッシュタグ:#まえせつOP:北風ふぶき(CV:大西亜玖璃)、凩まふゆ(CV:大空直美)、新谷りん(CV:五十嵐裕美)、朝生祇なゆた(CV:中村桜)「ピッピッピハッピー」ED:北風ふぶき(CV:大西亜玖璃)、凩まふゆ(CV:大空直美)、新谷りん(CV:五十嵐裕美)、朝生祇なゆた(CV:中村桜)「いかがわしいバイキング」TVアニメ「まえせつ!」PV第2弾秘密結社 鷹の爪 〜ゴールデン・スペル〜・放送情報BS11:10/4(日) 25:00〜TOKYO MX:10/4(日) 25:20〜ファミリー劇場:10/4(日) 25:35〜J:COMテレビ:10/5(月) 25:00〜・作品情報世界征服に向けて日々さまざまな作戦を練る秘密結社鷹の爪の総統と団員たちの日常を描くギャグアニメシリーズ最新作。2006年以降、TVシリーズ、劇場版含めて多数の作品が放送・公開されてきたが、過去のシリーズはいずれも1話完結型で、本作は初めてのストーリー仕立てとなる。・スタッフ監督・シリーズ構成・脚本・キャラクターデザイン・編集:FROGMAN音楽:manzoアニメーション制作・製作:DLE提供:日清食品株式会社コピーライト表記:©DLE・キャスト総統ほか:FROGMAN黒輝誉:中田譲治アドリアン・ザハル:津田健次郎岩佐澄平:中谷一博鳳美冬:佐藤利奈Twitter:@_takanotsume_ハッシュタグ:#鷹の爪OP:ネクライトーキー「誰が為にCHAKAPOCOは鳴る」ED:EIKO+ERIKO「Chili Peppers」新TVアニメ『秘密結社 鷹の爪 〜ゴールデン・スペル〜』|2020年10月4日(日)放送開始決定|【中田譲治さん出演】【鷹の爪】祝!スポンサーは日清食品&豪華追加キャスト発表!新TVアニメ『秘密結社 鷹の爪 〜ゴールデン・スペル〜』|2020年10月4日(日)放送開始【津田健次郎/中谷一博/佐藤利奈】エタニティ 〜深夜の濡恋ちゃんねる♡〜・放送情報TOKYO MX:10/4(日) 25:05〜エタニティブックス公式サイト全12話・作品情報大人のための恋愛小説・漫画レーベル「エタニティブックス」の12作品を原作としたアニメ。エタニティブックスのサイトでは、放送内容と同じ通常版のほか、地上波では放送できない未公開シーンを追加した「デラックス♡版」が有料配信される。・スタッフ原作:井上美珠、槇原まき、栢野すばる、吉桜美貴、桜朱理、冬野まゆ、雪兎ざっく、流月るる、有允ひろみ、高倉碧依、幸村真桜、富樫聖夜監督:荒木英樹、いろは、馬場竜一、倉森六郎脚本:翌有蔵、小林亮介キャラクターデザイン:荒木英樹、いろは、馬場竜一、そらもとかん色彩設計:杉林ゆりか美術:NAMUanimation音響監督:豊島光太郎(通常版)、ふなはしくん(デラックス♡版)音響制作:Kanade Creative(通常版)アニメーション制作:アニメーションスタジオ・セブン製作:エタニティ濡れちゃん♡製作委員会コピーライト表記:©エタニティブックス原作者・アルファポリス / エタニティ濡れちゃん♡製作委員会・キャスト・「君が好きだから」三ヶ嶋紫峰:岩崎諒太(通常版)、九財翼(デラックス♡版)三ヶ嶋美佳:石原舞(通常版)、花澤さくら(デラックス♡版)松方:森圭輔(通常版)、紫田吠(デラックス♡版)中村瞳子:氷青(通常版)、鹿野まなか(デラックス♡版)Twitter:@Eternity_Animeハッシュタグ:#濡れちゃん #【PV】TVアニメ「エタニティ 〜深夜の濡恋ちゃんねる♡」2020年10月4日(日)25:05〜放送開始!ゴールデンカムイ(第3期)・放送情報TOKYO MX:10/5(月) 23:00〜BS11:10/5(月) 23:00〜FOD:10/5(月) 23:00〜【独占配信】札幌テレビ:10/5(月) 25:44〜読売テレビ:10/5(月) 25:59〜時代劇専門チャンネル:10/10(土) 25:00〜・作品情報原作はシリーズ既刊22巻で累計1300万部突破、手塚治虫文化賞の第22回マンガ大賞を受賞した週刊ヤングジャンプ連載の人気作。最新23巻は9月18日発売。アニメは2018年春に第1期、2018年秋に第2期が放送された。やや間隔が空いたが、主要スタッフは第2期から大きな変更はない。・スタッフ原作:野田サトル監督:難波日登志助監督:川越崇弘シリーズ構成:高木登キャラクターデザイン:大貫健一メインアニメーター:羽山淳一銃火器設定:渡辺浩二プロップ設定:浅沼信也動物設定:墨佳遼美術監督:森川篤色彩設計:茂木孝浩撮影監督:戸澤雄一郎CGディレクター:奥村優子、濱田康平編集:定松剛音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセルアイヌ語監修:中川裕音楽:末廣健一郎アニメーション制作:ジェノスタジオ製作:ゴールデンカムイ製作委員会コピーライト表記:©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会・キャスト杉元佐一:小林親弘アシㇼパ:白石晴香白石由竹:伊藤健太郎鶴見中尉:大塚芳忠土方歳三:中田譲治尾形百之助:津田健次郎谷垣源次郎:細谷佳正牛山辰馬:乃村健次永倉新八:菅生隆之家永カノ:大原さやかキロランケ:てらそままさきインカㇻマッ:能登麻美子二階堂浩平:杉田智和月島軍曹:竹本英史鯉登少尉:小西克幸エノノカ:市ノ瀬加那岩息舞治:三宅健太Twitter:@kamuy_animeハッシュタグ:#ゴールデンカムイOP:FOMARE「Grey」ED:THE SIXTH LIE「融雪」TVアニメ「ゴールデンカムイ」第三期PV第2弾One Room サードシーズン・放送情報TOKYO MX:10/5(月) 25:05〜BS日テレ:10/6(火) 24:28〜・作品情報個性豊かな女の子との甘く美しい日々を描く“バーチャルアニメ”最新作。・スタッフ原作:真野英二キャラクター原案:カントクキャラクターデザイン:谷拓也脚本:霜井蒼星総合演出:上田慎一郎アニメーション制作:ゼロジーコピーライト表記:©「One Room サードシーズン」製作委員会・キャスト花坂結衣:M・A・O桃原奈月:村川梨衣七橋御乃梨:高橋李依Twitter:@anime_one_room/TVアニメ「One Room サードシーズン」制作決定PV魔王城でおやすみ・放送情報テレビ東京:10/5(月) 26:00〜U-NEXT:10/5(月) 27:00〜【最速配信】AT-X:10/6(火) 22:00〜、ほかBSテレ東:10/7(水) 24:30〜・作品情報原作は週刊少年サンデー連載。既刊15巻。・スタッフ原作:熊之股鍵次監督:山みつえ副監督:野呂純恵シリーズ構成:中村能子キャラクターデザイン:菊池愛サブキャラクターデザイン:中島千明プロップデザイン:松本恵美術監督:中村千恵子色彩設計:石黒けい撮影監督:伊藤邦彦ビジュアルエフェクト:杉浦誠一グラフィックデザイン:斌邉文編集:武宮むつみ音楽:橋本由香利音楽制作:ランティス音響効果:白石唯果(いいな)キャスティングマネージャー:谷村誠(プロ・フィット)アニメーション制作:動画工房製作:魔王城睡眠促進委員会コピーライト表記:©熊之股鍵次・小学館/魔王城睡眠促進委員会・キャストスヤリス姫:水瀬いのり魔王タソガレ:松岡禎丞あくましゅうどうし:石川界人レッドシベリアン・改:小林親弘勇者アカツキ:下野紘はりとげマジロ:小山力也やしき手下ゴブリン:高橋伸也ミノタウロス:山根雅史フランケンゾンビ:相馬康一ネオ=アルラウネ:大原さやかかえんどくりゅう:黒田崇矢ポセイドン:大塚剛央ハーピィ:大橋彩香シザーマジシャン:諏訪部順一アラージフ:佐倉綾音Twitter:@maoujo_animeハッシュタグ:#魔王城でおやすみOP:スヤリス姫(水瀬いのり)「快眠!安眠!スヤリスト生活」ED:ORESAMA「Gimmme!」TVアニメ「魔王城でおやすみ」PV第2弾仮面ライダーセイバー・放送情報テレビ朝日系:9/6(日) 9:00〜・作品情報かつて、神話・物語・生物・科学技術の源、そして人間の歴史が刻まれた1冊の書物があった。書物は「ソードオブロゴス」と呼ばれる聖剣に選ばれた剣士たちによって守られていたが、数千年前、書物を奪おうとするものが現れてソードオブロゴスとの戦いが勃発、書物はバラバラになり世界に散らばって消失した。しかし、書物をめぐる戦いは続いていた。小説家・神山飛羽真はある日、街の一部とともに不思議な世界に転移していた。その空間は、飛羽真がいつも見ている夢と酷似していた。町を破壊し始めた飛羽真の「絶対に街を元の世界に戻す!」という思いに呼応するかのように炎の剣が出現。剣を手にした飛羽真は、炎の剣士へと姿を変えた。令和仮面ライダーシリーズ2作目。第1話は10月31日までの期間限定でYouTubeでの無料配信が行われている。仮面ライダーセイバー 第01話[公式] - YouTube・スタッフ原作:石ノ森章太郎監督:柴貴行、ほか脚本:福田卓郎、ほかアクション監督:渡辺淳(ジャパンアクションエンタープライズ)特撮監督:佛田洋(特撮研究所)音楽:山下康介プロデューサー:井上千尋(テレビ朝日)、水谷圭(テレビ朝日)、高橋一浩(東映)制作:テレビ朝日、東映、ADK EMコピーライト表記:©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映・キャスト神山飛羽真/仮面ライダーセイバー:内藤秀一郎新堂倫太郎/仮面ライダーブレイズ:山口貴也須藤芽依:川津明日香富加宮賢人/仮面ライダーエスパーダ:青木瞭緋道蓮/仮面ライダー剣斬:富樫慧士大秦寺哲雄:岡宏明ソフィア:知念里奈ストリウス:古屋呂敏レジエル:高野海琉ズオス:才川コージTwitter:@saber_toeiハッシュタグ:#仮面ライダーセイバーOP:東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平」ED:茂木欣一「仮面ライダーセイバー」池袋ウエストゲートパーク・放送情報AT-X:10/6(火) 21:00〜、ほかAmazon Prime Video:10/6(火) 24:15〜【最速配信】TOKYO MX:10/6(火) 24:30〜BS11:10/7(水) 24:00〜サンテレビ:10/7(水) 24:30〜KBS京都:10/7(水) 25:35〜・作品情報原作は石田衣良による小説で、シリーズは既刊16巻。2000年に主演・長瀬智也、脚本・宮藤官九郎でドラマ化されている。・スタッフ原作:石田衣良監督:越田知明シリーズ構成:志茂文彦キャラクターデザイン:谷口淳一郎総作画監督:谷口淳一郎、吉川真帆、松浦麻衣プロップデザイン:秋篠 Denforword 日和美術監督:中村典史色彩設計:伊藤裕香撮影監督:呉健弘編集:平木大輔音楽:中川大二朗、高田龍一(MONACA)音響監督:土屋雅紀アニメーション制作:動画工房製作:IWGP 製作委員会コピーライト表記:©石田衣良/文藝春秋/IWGP製作委員会・キャストマコト:熊谷健太郎タカシ:内山昂輝キョウイチマコト:熊谷健太郎タカシ:内山昂輝キョウイチ:土田玲央ヒロト:木村昴磯貝:花江夏樹谷口マサル:小林千晃藤本ミツキ:村瀬歩ミノル・タモツ:新垣樽助クロウ:小野賢章サル:木村良平ゼロワン:諏訪部順一シャドウ:津田健次郎横山礼一郎:櫻井孝宏吉岡:檜山修之マコトの母:甲斐田裕子:土田玲央ヒロト:木村昴磯貝:花江夏樹谷口マサル:小林千晃藤本ミツキ:村瀬歩ミノル・タモツ:新垣樽助クロウ:小野賢章サル:木村良平ゼロワン:諏訪部順一シャドウ:津田健次郎横山礼一郎:櫻井孝宏吉岡:檜山修之マコトの母:甲斐田裕子Twitter:@iwgp_animeハッシュタグ:#IWGPアニメOP:THE PINBALLS「ニードルノット」【IWGP】TVアニメ「池袋ウエストゲートパーク」PV第2弾くま クマ 熊 ベアー・放送情報AT-X:10/7(水) 21:00〜、ほかTOKYO MX:10/7(水) 23:30〜ABEMA:10/7(水) 23:30〜【最速配信】BS11:10/7(水) 25:00〜サンテレビ:10/8(木) 25:00〜KBS京都:10/9(金) 25:00〜・作品情報原作は「小説家になろう」連載のライトノベル。PASH!ブックスで書籍版が刊行されていて、既刊15巻。最新16巻は9月25日発売。また、せるげい作画の漫画版がコミックPASH!に連載されていて、既刊4巻。最新5巻は書籍と同じく9月25日発売。・スタッフ原作:くまなのキャラクター原案:029監督:信田ユウシリーズディレクター:石井久志シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン・総作画監督:中野裕紀美術監督:松本浩樹、保木いずみ、加藤浩色彩設計:いわみみか。プロップデザイン:杉山友美撮影監督:横山翼編集:新見元希音響監督:森下広人音楽:小森茂生音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:EMTスクエアード製作:くまクマ熊ベアー製作委員会コピーライト表記:©くまなの・主婦と生活社/くまクマ熊ベアー製作委員会・キャストユナ:河瀬茉希フィナ:和氣あず未ノアール・フォシュローゼ:日高里菜シュリ:富田美憂ミサーナ・ファーレングラム:天野聡美シア・フォシュローゼ:水瀬いのりクリフ・フォシュローゼ:遊佐浩二ゲンツ:鶴岡聡くまきゅう:黒瀬ゆうこくまゆる:宮島えみTwitter:@kumabear_animeハッシュタグ:#kumabearOP:和氣あず未「イツカノキオク」ED:ユナ(CV:河瀬茉希)「あのね。」TVアニメ「くまクマ熊ベアー」PV第2弾ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN・放送情報dアニメストア:10/7(水) 22:00〜【最速配信】TOKYO MX:10/7(水) 25:05〜テレビ愛知:10/7(水) 26:35〜KBS京都:10/7(水) 25:05〜サンテレビ:10/7(水) 25:30〜BS11:10/8(木) 23:00〜AT-X:10/9(金) 21:30〜、ほか・作品情報イラストレーター・島田フミカネによるイラストコラム企画がベースにあるメディアミックスプロジェクト。島田とともに原作となっているProjekt Kagonishは、Projekt Kampf Geheim Objekt Niederschriftの略で、各種作品の軍事考証などで知られる鈴木貴昭の別名義。初映像化は2007年のOVAで、2008年夏・2010年夏にTVアニメ化されたほか、2012年3月に劇場版、2014年〜2015年にかけてOVA第2弾全3話が制作・公開されている。派生作品として2016年秋にアニメ化された「ブレイブウィッチーズ」、2021年放送予定の「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」があり、「ワールドウィッチーズ」のシリーズ名が与えられている。マンガ・小説展開は多岐にわたるが、その中でスピンオフ漫画「ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ!」は2019年春にアニメ化されていて、2021年には第2期の放送が予定されている。・スタッフ原作:島田フミカネ&Projekt Kagonish監督:高村和宏シリーズディレクター:盒興弥シリーズ構成:ストライカーユニットチーフライター:浦畑達彦脚本:あおしまたかし、築地俊彦、鈴木貴昭、村上深夜、盒興弥世界観設定・軍事考証:鈴木貴昭シリーズ文芸:村上深夜キャラクター原案:島田フミカネキャラクターデザイン:高村和宏サブキャラクターデザイン:小野田将人、サトウミチオネウロイデザイン:鷲尾直広プロップデザイン:糸井恵、滝れーき美術設定:成田偉保、森木靖泰総作画監督:小野田将人、サトウミチオCG統括ディレクター:石井規仁CGディレクター:中園麻衣、柴山一生色彩設計:大西峰代美術監督:伊東広道撮影監督:松本乃吾編集:三嶋章紀音楽:長岡成貢音楽制作:日本コロムビア音響監督:吉田知弘音響効果:西村睦弘音響制作:マジックカプセルプロデューサー:立崎孝史アニメーション制作:david production製作:第501統合戦闘航空団2020コピーライト表記:©2020 島田フミカネ・KADOKAWA/第501統合戦闘航空団・キャスト宮藤芳佳:福圓美里坂本美緒:世戸さおりリネット・ビショップ:名塚佳織ペリーヌ・クロステルマン:沢城みゆき服部静夏:内田彩ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ:田中理恵ゲルトルート・バルクホルン:園崎未恵エーリカ・ハルトマン:野川さくらフランチェスカ・ルッキーニ:斎藤千和シャーロット・E・イェーガー:小清水亜美サーニャ・V・リトヴャク:門脇舞以エイラ・イルマタル・ユーティライネン:大橋歩夕Twitter:@RtbWitchハッシュタグ:#s_witch_rtbOP:石田燿子「勇気の翼」ED:第501統合戦闘航空団「君の翼に憧れて」TVアニメ「ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」PV第2弾ツキウタ。 THE ANIMATION 2・放送情報TOYKO MX:10/7(水) 22:30〜KBS京都:10/7(水) 23:30〜サンテレビ:10/7(水) 24:00〜メ〜テレ:10/7(水) 26:11〜BS11:10/8(木) 24:00〜・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。原作は2012年から展開されているキャラクターCDシリーズ。2016年夏にテレビアニメ第1期が放送された。メインスタッフは第1期と変わっている。シリーズディレクター(監督)は「戦×恋」「3D彼女 リアルガール」副監督の浅見松雄。シリーズ構成は「おしりたんてい」「覇穹 封神演義」「ゆゆ式」の高橋ナツコ。・スタッフ原作:ふじわら(ムービック)ストーリー原案:ふじわら(ムービック)キャラクター原案:じくシリーズディレクター:浅見松雄シリーズ構成:高橋ナツコキャラクターデザイン:千葉道徳、羽田浩二アニメーション制作:Children's Playground Entertainmentコピーライト表記:©TSUKIANI.2・キャスト師走駆:梶裕貴睦月始:鳥海浩輔如月恋:増田俊樹弥生春:前野智昭卯月新:細谷佳正皐月葵:KENN水無月涙:蒼井翔太文月海:羽多野渉葉月陽:柿原徹也長月夜:近藤隆神無月郁:小野賢章霜月隼:木村良平月城奏:山中真尋黒月大:間宮康弘Twitter:@tsukiani_infoハッシュタグ:#ツキアニOP:Six Gravity「Paint It Black」Procellarum「White Sparks」「ツキウタ。」マスコットキャラ・黒田(イメージボイス:黒田崇矢)の「ツキアニ。2」オススメトークキミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦・放送情報AT-X:10/7(水) 23:30〜、ほかdアニメストア:10/7(水) 24:00〜【最速配信】ABCテレビ:10/7(水) 26:14〜TOKYO MX1:10/7(水) 25:35〜テレビ愛知:10/8(木) 26:35〜BS11:10/9(金) 25:00〜・作品情報原作は富士見ファンタジア文庫から刊行されているライトノベルで、既刊9巻。略称は「キミ戦」。・スタッフ原作:細音啓原作イラスト:猫鍋蒼監督:湊未來、大沼心シリーズ構成:下山健人キャラクターデザイン・総作画監督:佐藤香織サブデザイン:青木慎平メカデザイン:氏家嘉宏星紋デザイン:高橋清太、池脇弘年(FUETE)モンスターデザイン:HB2P美術監督・美術設定:前田実色彩設計:水本志保撮影監督:佐藤敦(スタジオシャムロック)3D監督:北村浩久編集:近藤勇二(REAL-T)音響監督:郷文裕貴音響効果:林佑樹(ちゅらサウンド)音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:Elements Garden(都丸椋太・岩橋星実・藤永龍太郎)音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:SILVER LINK.製作:キミ戦製作委員会コピーライト表記:©2020 細音啓・猫鍋蒼/KADOKAWA/キミ戦製作委員会・キャストイスカ:小林裕介アリスリーゼ・ルゥ・ネビュリス9世:雨宮天音々・アルカストーネ:石原夏織ミスミス・クラス:白城なおジン・シュラルガン:土岐隼一璃洒・イン・エンパイア:竹達彩奈燐・ヴィスポーズ:花守ゆみりシスベル・ルゥ・ネビュリス9世:和氣あず未ミラベア・ルゥ・ネビュリス8世:久川綾ネームレス:笠間淳Twitter:@kimisen_projectハッシュタグ:#キミ戦OP:石原夏織「Against.」ED:アリスリーゼ・ルゥ・ネビュリス9世(CV:雨宮空)「氷の鳥籠」TVアニメ「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」PV第3弾NOBLESSE -ノブレス-・放送情報TOKYO MX:10/7(水) 24:00〜BS11:10/7(水) 25:30〜・作品情報原作は韓国発のダークアクションファンタジー漫画。11年にわたって連載され、累計閲覧数は46億回以上という話題作。全544話あり、日本では2015年〜2016年に双葉社から単行本が3冊刊行されたのち、2018年からLINEマンガで配信されている。前日譚が2016年に「NOBLESSE: Awakening」としてOVA化され、TVアニメ化にあたってYouTubeで無料公開されている。・スタッフ原作:SJH・LKS/LINEマンガ総監督:多田俊介監督:山本靖貴シリーズ構成:ハラダサヤカキャラクターデザイン・総作画監督:石井明治美術監督:嶋田昭夫(スタジオ Pablo)、田中孝典美術監督補佐:松村良樹(スタジオ Pablo)小物設定:吉田大洋3D:I.G3D3D監督:森本シグマ色彩設計:遊佐久美子色彩設計補佐:木谷友美撮影:颱風グラフィックス撮影監督:今泉秀樹音響:グロービジョン音響監督:鐘江徹音楽:池頼広、成田旬編集:長坂智樹(ジェイフィルム)制作:Production I.Gコピーライト表記:©Noblesse Animation Partners・キャストカディス・エトラマ・デ・ライジェル:新垣樽助フランケンシュタイン:平川大輔M-21:大西弘祐レジス・K・ランデグル:若山晃久セーラ・J・ロイアード:茅野愛衣タオ:中澤まさともタキオ:大塚剛央田代裕介:岩崎諒太加瀬学:浜田洋平Twitter:@noblesse_jpハッシュタグ:#ノブレスOP:ジェジュン「BREAKING DAWN」ED:OH MY GIRL「Etoile」TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』ティザーPVアクダマドライブ・放送情報AT-X:10/8(木) 21:30〜、ほかBS日テレ:10/8(木) 23:30〜サンテレビ:10/8(木) 23:30〜FOD:10/8(木) 23:30〜【独占配信】TOKYO MX:10/8(木) 24:00〜KBS京都:10/8(木) 25:00〜J:COMテレビ:10/13(火) 25:00〜・作品情報2020年7月開始の予定が延期となっていた作品の1つ。「ダンガンロンパ」シリーズの中心クリエイターである小高和剛や小松崎類らが手がける、オリジナルのクライムアクションアニメ。小高は「パルプフィクション」「レザボアドッグス」「レオン」「ユージュアルサスペクツ」「スナッチ」といった90年代クライム映画のようなアニメを作りたいという思いが本作の原点であるとコメントしている。監督は「劇場版デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」の田口智久。シリーズ構成は「がっこうぐらし!」(原作・アニメシリーズ構成)「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」「彼方のアストラ」の海法紀光。・スタッフ原作:ぴえろ・TooKyoGamesストーリー原案:小高和剛キャラクター原案:小松崎類監督:田口智久副監督:笹原嘉文シリーズ構成:海法紀光キャラクターデザイン:Cindy H. Yamauchiメカニックデザイン:山本翔、宮川治雄、常木志伸美術監督:谷岡善王美術設定:青木 薫色彩設計:合田沙織編集:三嶋章紀撮影監督:山田和弘CG監督:藤谷秀法音響監督:長崎行男音響制作:デルファイサウンド音楽:會田茂一アニメーション制作:studioぴえろコピーライト表記:©ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会・キャスト一般人:黒沢ともよ運び屋:梅原裕一郎喧嘩屋:武内駿輔ハッカー:堀江瞬医者:緒方恵美チンピラ:木村昴殺人鬼:櫻井孝宏処刑課師匠:大塚明夫処刑課弟子:花守ゆみりボス:榊原良子黒猫:内田真礼Twitter:@akudamadriveハッシュタグ:#アクダマドライブOP:SPARK!!SOUND!!SHOW!!「STEAL!!」ED:浦島坂田船「Ready」TVアニメ「アクダマドライブ」PV第2弾ぐらぶるっ!・放送情報TOKYO MX:10/8(木) 21:54〜BS11:10/8(木) 21:54〜・作品情報原作はスマートフォンRPG「グランブルーファンタジー」の公式4コママンガ。公式でありながら、本編からは考えられないレベルのキャラ崩壊などが盛り込まれているのが特徴。既刊9巻。・スタッフ原作:Cygames監督:森井ケンシロウストーリー構成・コンテ:菊一文字コンテ:森井ケンシロウ、衣谷ソーシキャラクター原案:Cygamesキャラクターデザイン・総作画監督:衣谷ソーシ美術監督:山口雅範(スタジオホワイト)撮影監督:大図佑音響監督:濱野高年音響制作:dugoutアニメーション制作:DMM.futureworks ダブトゥーンスタジオコピーライト表記:© Cygames, Inc.・キャストビィ:釘宮理恵ルリア:東山奈央カタリナ:沢城みゆきラカム:平田広明イオ:田村ゆかりオイゲン:山路和弘ロゼッタ:田中理恵シェロカルテ:加藤英美里Twitter:@granbluefantasyハッシュタグ:#ぐらぶるっ #グラブルアニメ「ぐらぶるっ!」ティザーPV安達としまむら・放送情報TBS:10/8(木) 25:58〜BS11:10/9(金) 23:30〜・作品情報原作は入間人間によるライトノベルで、既刊8巻。2016年にまに作画の漫画版がガンガンONLINEに連載された。全3巻。また、2019年からは柚原もけ作画による新たな漫画版が、月刊コミック電撃大王に連載されている。既刊1巻。・スタッフ原作:入間人間イラスト:のん監督:桑原智シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:金子志津枝アニメーション制作:手塚プロダクションコピーライト表記:©2019 入間人間/KADOKAWA/安達としまむら製作委員会・キャスト安達:鬼頭明里しまむら:伊藤美来日野:沼倉愛美永藤:上田麗奈知我麻社:佐伯伊織Twitter:@adashima_staffハッシュタグ:#安達としまむらOP:安達としまむら(鬼頭明里、伊藤美来)「君に会えた日」TVアニメ『安達としまむら』 PV 第3弾アニメ カピバラさん・放送情報テレビ東京系:10/9(金) 7:30〜(きんだーてれび内)・作品情報生誕15周年を迎えた「カピバラさん」初のアニメ。カピバラさんとなかまたちの、キュルっとした毎日が描かれる。・スタッフ原作:株式会社BANDAI SPIRITS監督・音響監督:月見里智弘音楽:立山秋航音響制作:神南スタジオ音響制作協力:フレーベル館企画協力:株式会社BANDAI SPIRITSアニメーション制作:シンエイ動画、レスプリ製作:ち〜むカピバラさんコピーライト表記:©TRYWORKS/ち〜むカピバラさん ©TRYWORKS ワーク:チダ ケイコTwitter:@from_tryworksハッシュタグ:#アニメカピバラさん #カピバラさん #Kapibarasan #KAPIBARASAN『アニメ カピバラさん』PV第1弾/『Animation KAPIBARASAN』Trailer #1ご注文はうさぎですか? BLOOM・放送情報AT-X:10/10(土) 21:30〜、ほかTOKYO MX:10/10(土) 22:00〜BS11:10/10(土) 22:00〜ABEMA:10/10(土) 22:00〜【最速配信】サンテレビ:10/10(土) 22:30〜KBS京都:10/10(土) 23:00〜・作品情報原作はまんがタイムきららMAX連載中の人気作で、既刊8巻。2014年春・2015年秋にテレビアニメ化されているほか、単発OVAが2作品制作された。第3期開始に先駆けて、2020年7月からYouTubeでウェブラジオの配信が行われている。【公式】『ご注文はラジオですか? BLOOM』第1羽 - YouTubeスタッフは監督・橋本裕之、シリーズ構成・ふでやすかずゆき、キャラクターデザイン・奥田陽介らが第1期から引き続き担当。アニメーション制作はOVA2作目で制作協力に入っていたエンカレッジフィルムズが手がける。・スタッフ原作:Koi監督:橋本裕之助監督:篠原正寛シリーズ構成:ふでやすかずゆきキャラクターデザイン:奥田陽介総作画監督:渋谷秀、伊藤雅子、井本由紀美術監督:春日礼児撮影監督:竹沢裕一撮影監修:峰岸健太郎3Dディレクター:山本祐希江色彩設計:佐藤美由紀編集:盒曲音楽:川田瑠夏音響監督:明田川仁アニメーション制作:エンカレッジフィルムズコピーライト表記:©Koi・芳文社/ご注文はBLOOM製作委員会ですか?・キャストココア:佐倉綾音チノ:水瀬いのりリゼ:種田梨沙千夜:佐藤聡美シャロ:内田真礼マヤ:徳井青空メグ:村川梨衣青山ブルーマウンテン:早見沙織凛:木村珠莉ティッピー:清川元夢タカヒロ:速水奨Twitter:@usagi_animeハッシュタグ:#gochiusaOP:Petit Rabbit’s「天空カフェテリア」ED:チマメ隊「なかよし!○!なかよし!」体操ザムライ・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:10/10(土) 25:30〜・作品情報「ユーリ!!! on ICE」「ゾンビランドサガ」のMAPPAによるオリジナルアニメ。「NO.6」「キルラキル」などの演出を手がけてきた清水久敏の初監督作品。・スタッフ原作:スナックマリー監督:清水久敏シリーズ構成:村越繁キャラクターデザイン:深川可純総作画監督:崔ふみひで美術監督:甲斐政俊色彩設計:佐々木梓撮影監督:佐藤光洋編集:柳圭介音楽:横山克制作:MAPPAコピーライト表記:©「体操ザムライ」製作委員会・キャスト荒垣城太郎:浪川大輔レオナルド:小野賢章荒垣玲:本泉莉奈南野鉄男:梶裕貴天草紀之:堀内賢雄Twitter:@taiso_samuraiハッシュタグ:#体操ザムライ【解禁PV】TVアニメ「体操ザムライ」|2020.10.10放送開始憂国のモリアーティ・放送情報TOKYO MX:10/11(日) 22:30〜BS11:10/13(火) 24:00〜MBS:10/13(火) 26:30〜・作品情報原作は、コナン・ドイルの小説「シャーロック・ホームズ」シリーズにホームズの宿敵として登場するモリアーティを主役としたマンガ。ジャンプSQ.で連載されており、既刊12巻。・スタッフ原作:<構成>竹内良輔 <漫画>三好輝監督:野村和也シリーズ構成:雑破業、岸本卓キャラクターデザイン・総作画監督:大久保徹色彩設計:野田採芳子美術監督:谷岡善王(美峰)撮影監督:田中宏侍、盒曲顕3D監督:熊倉ちあき(IKIF+)編集:植松淳一音響監督:はたしょう二音楽:橘麻美アニメーション制作:Production I.Gコピーライト表記:©竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会・キャストウィリアム・ジェームズ・モリアーティ:斉藤壮馬アルバート・ジェームズ・モリアーティ:佐藤拓也ルイス・ジェームズ・モリアーティ:小林千晃セバスチャン・モラン:日野聡フレッド・ポーロック:上村祐翔シャーロック・ホームズ:古川慎ジョン・H・ワトソン:小野友樹Twitter:@moriarty_animeハッシュタグ:#モリアニOP:畠中祐「DYING WISH」ED:STEREO DIVE FOUNDATION「ALPHA」TVアニメ「憂国のモリアーティ」PV第1弾おちこぼれフルーツタルト・放送情報AT-X:10/12(月) 21:30〜、ほかひかりTV:10/12(月) 22:00〜【最速配信】TOKYO MX:10/12(月) 22:30〜サンテレビ:10/12(月) 23:30〜KBS京都:10/13(火) 25:00〜BS日テレ:10/14(水) 24:00〜・作品情報原作はまんがタイムきららキャラット連載で既刊4巻。最新5巻が9月25日発売予定。・スタッフ原作:浜弓場双監督:川口敬一郎シリーズ構成:川口敬一郎、盒粁玉キャラクターデザイン:木野下澄江メインアニメーター:佐藤元昭、山本篤史美術監督:海野よしみ美術設定:長澤順子美術背景:プロダクション アイ色彩設計:田川沙里撮影監督:難波史編集:丸山流美音響監督:納谷僚介音響制作:スタジオマウス音楽:高田龍一、MONACA音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:feel.製作:おちこぼれフルーツタルト製作委員会コピーライト表記:©浜弓場 双/芳文社・キャスト桜衣乃:新田ひより関野ロコ:久保田梨沙貫井はゆ:白石晴香前原仁菜:近藤玲奈緑へも:守屋亨香梶野穂歩:日笠陽子本町利音:巽悠衣子関野チコ:佐倉薫中町ぬあ:篠原侑中町るあ:田中貴子東リリ:前田玲奈Twitter:@ochifuru_animeハッシュタグ:#ochifuruOP:フルーツタルト「キボウだらけのEVERYDAY」ED:フルーツタルト「ワンダー!」TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」第2弾 PVA3! SEASON AUTUMN & WINTER・放送情報TOKYO MX:10/12(月) 24:00〜サンテレビ:10/12(月) 24:00〜KBS京都:10/12(月) 24:00〜BS11:10/12(月) 24:00〜dアニメストア:10/12(月) 24:00〜FOD:10/12(月) 24:00〜U-NEXT:10/12(月) 24:00〜NCC長崎文化放送:10/21(水) 25:18〜TBSチャンネル2:10/30(金) 17:00〜、ほか・作品情報「A3! SEASON SPRING & SUMMER」と合わせて分割2クールで展開されるシリーズの後半。「SPRING & SUMMER」が2020年1月〜3月、「AUTUMN & WINTER」が2020年7月〜9月に放送される予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で「SPRING & SUMMER」の放送が中断され2020年4月からに仕切り直された結果、後半部の「AUTUMN & WINTER」は2020年7月開始から10月開始にスライドとなっていた。・スタッフ原作:リベル・エンタテインメントキャラクター原案:冨士原良監督:中園真登、篠原啓輔シリーズディレクター:迫井政行シリーズ構成:ハヤシナオキキャラクターデザイン:小松真梨子キャラクターデザイン・総作画監督:橋本浩一サブキャラクターデザイン・総作画監督:金丸綾子総作画監督:飯田恵理子、有我洋美美術デザイン:石口十衣装デザイン:あきづきりょう美術監督:田辺浩子(草薙)色彩設計:津守裕子HOA:トライスラッシュグラフィックアート:荒木宏文撮影監督:鈴木麻予(T2 Studio)編集:土居秀充音響監督:濱野高年音楽:横山 克、橋口佳奈オープニング主題歌制作:大石昌良音楽制作:ポニーキャニオンプロデュース:インフィニットアニメーション制作:P.A.WORKS×Studio 3Hzコピーライト表記:©A3! ANIMATION PROJECT・キャスト佐久間咲也:酒井広大碓氷真澄:白井悠介皆木綴:西山宏太朗茅ヶ崎至:浅沼晋太郎シトロン:五十嵐雅皇天馬:江口拓也瑠璃川幸:土岐隼一向坂椋:山谷祥生斑鳩三角:廣瀬大介三好一成:小澤廉摂津万里:沢城千春兵頭十座:武内駿輔七尾太一:濱健人伏見臣:熊谷健太郎古市左京:帆世雄一月岡紬:田丸篤志高遠丞:佐藤拓也御影密:寺島惇太有栖川誉:豊永利行雪白東:柿原徹也立花いづみ:名塚佳織Twitter:@mankai_animeハッシュタグ:#エーアニOP:A3ders![佐久間咲也、皇天馬、摂津万里、月岡紬(CV:酒井広大、江口拓也、沢城千春、田丸篤志)]「Circle of Seasons」おそ松さん 第3期・放送情報テレビ東京:10/12(月) 25:30〜テレビ大阪:10/12(月) 25:30〜テレビ愛知:10/12(月) 25:30〜AT-X:10/15(木) 21:00〜、ほか・作品情報赤塚不二夫の「おそ松くん」を原作として、大人になった六つ子の姿を描くギャグアニメの第3期。2015年に放送された本シリーズの第1期は赤塚不二夫生誕80周年記念で制作された。・スタッフ原作:赤塚不二夫監督:藤田陽一シリーズ構成:松原秀キャラクターデザイン:安彦英二美術監督:田村せいき色彩設計:垣田由紀子編集:坂本久美子撮影監督:福士享音楽:橋本由香利音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ音響監督:菊田浩巳音響制作:楽音舎アニメーション制作:studioぴえろコピーライト表記:©赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会・キャストおそ松:櫻井孝宏カラ松:中村悠一チョロ松:神谷浩史一松:福山潤十四松:小野大輔トド松:入野自由トト子:遠藤綾イヤミ:鈴村健一チビ太:國立幸デカパン:上田燿司ダヨーン:飛田展男ハタ坊:斎藤桃子松造:井上和彦松代:くじらTwitter:@osomatsu_PRハッシュタグ:#おそ松さんOP:A応P「nice to NEET you!」66秒で分かる「おそ松さん」第2期禍つヴァールハイト -ZUERST-・放送情報WOWOW:10/14(水) 24:00〜(全話無料)ほか・作品情報原作はモバイルオンラインRPG「禍つヴァールハイト」。アニメはゲームから20年前を舞台に、ゲーム開始のタイミングがアニメの最後につながるよう構成されているとのこと。・スタッフ原作:KLabGames監督:細田直人シリーズ構成:細田直人脚本:細田直人、百瀬祐一郎キャラクターデザイン:杉薗朗子美術監督:栫ヒロツグ音楽:横山克アニメーション制作:横浜アニメーションラボコピーライト表記:©禍つ製作委員会・キャストイヌマエル:阿部敦レオカディオ:小野友樹シャアケ:花守ゆみりエルフリーデ:藤井ゆきよアルノルト:松田健一郎ベンジャミン:柳田淳一クラウス:鈴木崚汰ザイツ:佐藤拓也ヘルマン:津田健次郎コンラッド:興津和幸フリッツ:新垣樽助Twitter:@magatsu_animeハッシュタグ:#MWZOP:黒崎真音ED:H-el-icalTVアニメ「禍つヴァールハイト -ZUERST-」ティザーPVテイルズ オブ クレストリア―咎我ヲ背負いて彼は発つ―・放送情報TOKYO MX:10/18(日) 20:00〜BS11:10/18(日) 22:30〜YouTube:10/18(日) 23:00〜・作品情報スマートフォン向けRPG「テイルズ オブ クレストリア」の序盤、主人公たちの旅立ちを15分弱のアニメに再構成したもの。・スタッフアニメーション制作:神風動画コンセプトミュージック:中田ヤスタカ・キャストカナタ・ヒューガ:天滉平ミゼラ:石川由依ヴィシャス:内田雄馬Twitter:@to_crestoriaハッシュタグ:#テイクレ【テイルズ オブ クレストリア】コンセプトムービーFULL ver.刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火・放送情報AT-X:(前編)10/25(日) 20:30〜/(後編)11/29(日) 20:30〜アプリ「刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火」:(前編)10/25(日) 21:30〜10/30(金) 23:59/(後編)11/29(日) 21:30〜12/4(金) 23:59・作品情報スマートフォン向けの剣戟コマンドバトルRPG「刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火 」のOVAをTV放送。なお、このゲームはオリジナルアニメ「刀使ノ巫女」をベースにしたものなので、「アニメをもとにしたゲームのアニメ化」ということになる。OVA制作を記念して、TVアニメ全24話を胎動編(1クール目)・波瀾編(2クール目)の2本でまとめた総集編が、YouTubeで2020年12月31日23時59分まで期間限定配信されている。【期間限定配信】TVアニメ『刀使ノ巫女』胎動編(1クール目)総集編 - YouTube【期間限定配信】TVアニメ『刀使ノ巫女』波瀾編(2クール目)総集編 - YouTube・スタッフ監督:神谷智大シリーズ構成:朱白あおい(ミームミーム)キャラクター原案:しずまよしのりキャラクターデザイン:新妻大輔アニメーション制作:project No.9コピーライト表記:©伍箇伝計画/とじともOVA製作委員会・キャスト安桜美炎:茜屋日海夏瀬戸内智恵:石原夏織七之里呼吹:五十嵐裕美六角清香:藤田茜木寅ミルヤ:沼倉愛美山城由依:上坂すみれ新多弘名:河瀬茉希Twitter:@tojinomikoハッシュタグ:#tojinomiko大人にゃ恋の仕方がわからねぇ!・放送情報TOKYO MX:2020年10月〜ComicFestaアニメ:2020年10月〜【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:桂タマミ監督:椎名優希脚本:毛利のらキャラクターデザイン・総作画監督:是空色彩設計:さくらまきびし美術設定:さおり美術監督:三宅昌和撮影監督:椎名優希編集:新海コウキ音響監督:えのもとたかひろ音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:エーテル・キトゥン制作協力:シリウス製作:彗星社コピーライト表記:© 桂タマミ/Suiseisha Inc.・キャスト真島修二:伊東健人(オンエア版)/茶介(プレミアム版)須藤美緒:湯浅かえで(オンエア版)/ゆずはちみつ(プレミアム版)戸倉孝太郎:神尾晋一郎(オンエア版)/一夜愛(プレミアム版)川本あい:風花ましろ(共通)Twitter:@ComicFestaAnimeハッシュタグ:#おと恋神様になった日・放送情報TOKYO MX:2020年10月〜群馬テレビ:2020年10月〜とちぎテレビ:2020年10月〜富山テレビ:2020年10月〜BS11:2020年10月〜ABCテレビ:2020年10月〜メ〜テレ:2020年10月〜・作品情報ゲームブランドKey所属のクリエイター・麻枝准が原作・脚本を手がけるオリジナルアニメ3作目。1作目「Angel Beats!」は2010年春放送、2作目「Charlotte」は2015年夏放送。いずれもP.A.WORKSと組んだ作品。監督は「Charlotte」「Fate/Apocrypha」の浅井義之。・スタッフ原作・脚本:麻枝准(VisualArt's/Key)監督:浅井義之キャラクター原案:Na-Ga(VisualArt's/Key)キャラクターデザイン・総作画監督:仁井学美術監督:鈴木くるみ撮影監督:梶原幸代色彩設計:中野尚美3D監督:鈴木晴輝編集:盒曲音響監督:飯田里樹音楽:MANYO・麻枝准アニメーション制作:P.A.WORKSコピーライト表記:©VISUAL ARTS / Key / 「神様になった日」Project・キャストひな:佐倉綾音成神陽太:花江夏樹伊座並杏子:石川由依国宝阿修羅:木村良平成神空:桑原由気Twitter:@kamisama_Ch_ABハッシュタグ:#神様になった日TVアニメ「神様になった日」第1弾アニメPVD4DJ First Mix・放送情報2020年秋・作品情報ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」、ネルケプランニングと組んだミュージカルベースの「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」に続いてブシロードが展開する、「DJライブ×アニメ×ゲーム」のメディアミックスプロジェクト。2020年秋から、Photon Maidenをフィーチャーしたコミカライズがマガジンポケットで連載される。・スタッフ原作:ブシロード監督:水島精二製作総指揮:木谷高明ストーリー原案:中村航統括プロデューサー:中山雅弘音楽プロデューサー:齋藤滋アニメーション制作:サンジゲンコピーライト表記:©bushiroad All Rights Reserved.・キャスト・Happy Around!愛本りんく:西尾夕香明石真秀:各務華梨大鳴門むに:三村遙佳渡月麗:志崎樺音・Peaky P-key山手響子:愛美犬寄しのぶ:高木美佑笹子・ジェニファー・由香:小泉萌香清水絵空:倉知玲鳳・Photon Maiden出雲咲姫:紡木吏佐新島衣舞紀:前島亜美花巻乙和:岩田陽葵福島ノア:佐藤日向・Merm4id瀬戸リカ:平嶋夏海水島茉莉花:岡田夢以日高さおり:葉月ひまり松山ダリア:根岸愛・燐舞曲青柳椿:加藤里保菜月見山渚:大塚紗英矢野緋彩:もものはるな三宅葵依:つんこ・Lyrical Lily桜田美夢:反田葉月春日春奈:進藤あまね白鳥胡桃:深川瑠華竹下みいこ:渡瀬結月Twitter:@d4dj_pjハッシュタグ:#D4DJOP:Happy Around!Photon Maiden「A lot of life」ミュージックビデオ・これまでの新作アニメ一覧2020:冬 - 春 - 夏2019:冬 - 春 - 夏 - 秋2018:冬 - 春 - 夏 - 秋2017:冬 - 春 - 夏 - 秋2016:冬 - 春 - 夏 - 秋2015:冬 - 春 - 夏 - 秋2014:冬 - 春 - 夏 - 秋2013:冬 - 春 - 夏 - 秋2012:冬 - 春 - 夏 - 秋2011:冬 - 春 - 夏 - 秋2010:冬 - 春 - 夏 - 秋2009:冬 - 春 - 夏 - 秋2008:冬 - 春 - 夏 - 秋2007:夏 - 秋