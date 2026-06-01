村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」が、サザビーリーグに事業譲渡してから早2年が過ぎ、国内・海外の販路を着実に広げている。今年2月に東京のオフスケでショーを開催した後、3月にはパリで展示会を開催。海外だけで、取引先を新たに25件増やした。【画像をもっと見る】ピリングスは2023年12月にサザビーリーグと事業譲渡契約を締結し、同グループのリトルリーグに参画した。ブランドの事務所をサザビーリーグ本社