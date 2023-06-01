欧州サッカー連盟（UEFA）のテクニカルオブザーバーグループは31日、2025−26シーズンにおけるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の「プレイヤー・オブ・ザ・シーズン（年間最優秀選手）」と「チーム・オブ・ザ・シーズン（年間ベストイレブン）」を発表した。年間最優秀選手は、今大会16試合に出場し、10得点6アシストを記録という素晴らしい活躍を見せてパリ・サンジェルマン（PSG）のCL2連覇に大きく貢献したFWフヴィチャ・ク