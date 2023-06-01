2025年12月にいわゆる「スマホ新法」（スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律）が施行されたことで、スマートフォンを利用する上でさまざまな変化が起きています。中でも多くの人が目にするようになったのは「チョイススクリーン」ではないでしょうか。 これは、スマートフォンで利用するデフォルトのWebブラウザと検索サービスのデフォルトを、最