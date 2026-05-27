【モデルプレス＝2026/05/27】元タレントの木下優樹菜が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷凍していた肉をふんだんに使った手料理を公開した。【写真】芸人の30代元妻「お酒のおつまみにも最高」冷凍肉活用の2品◆木下優樹菜、冷凍保存の肉を活用した手料理披露木下は「買ってから冷凍保存していたお肉達を活用」とコメントを添え、テーブルに並んだ手料理の写真を投稿。「鶏胸肉の低温ハムとしゅんぎくのコチュ和え